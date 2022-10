Comunicado de prensa de Business Wire: stc Group

stc Group, empresa líder en el ámbito digital, inauguró uno de sus proyectos más grandes y significativos, Center3 Company, el centro regional digital para Oriente Medio y el Norte de África. La nueva empresa será la propietaria de los activos de infraestructura digital de stc Group, incluidos los centros de datos, los cables submarinos, los puntos de presencia internacional y los puntos de intercambio de Internet. La inauguración tuvo lugar en presencia de su alteza real el príncipe Mohammad bin Khalid Al Abdullah Al-Faisal, presidente del Consejo de Administración de stc Group, su excelencia el ministro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, ingeniero Abdullah Alswaha, y varias excelencias y altos ejecutivos de stc Group.

Center3 constituirá un grupo de centros de datos neutrales para el operador y un proveedor de comunicación internacional para el sector de las telecomunicaciones a través de una red submarina de fibra óptica. Su objetivo es desarrollar negocios digitales y mejorar las oportunidades de inversión en servicios de comunicación internacional y centros de datos. Para ello, aprovechará las últimas tecnologías de comunicación y alojamiento y el aumento de la capacidad de los centros de datos para satisfacer las necesidades de los mercados asiáticos, europeos y africanos, así como del resto del mundo.

"stc Group creó Center3 para mejorar el sistema digital y reforzar la posición del Reino de Arabia Saudita como centro digital regional, lo que se enmarca en nuestra estrategia de ampliar el alcance y los mercados para lograr la potenciación digital", declaró el ingeniero Olayan Alwetaid, director ejecutivo del stc Group.

"La intención de Center3 es construir un ecosistema integrado de cables y centros de datos para atraer a los hiperescaladores y a proveedores de servicios de macrodatos, locales e internacionales", afirmó Fahad Alhajeri, director ejecutivo de Center3.

"Center3 ofrecerá servicios de comunicación internacional, intercambio de Internet y centros de datos. Trabajaremos para hacer realidad la visión de la empresa de convertir al Reino de Arabia Saudita en el principal centro digital que conecte los tres continentes, Asia, Europa y África, y de liderar la mayor cuota de intercambio de Internet y tráfico de datos de la región", añadió Alhajeri.

Con el lanzamiento de Center3, stc Group habrá completado la búsqueda del sistema digital con la puesta en marcha de varias empresas especializadas en ciberseguridad, inteligencia artificial, computación en la nube, Internet de las cosas e infraestructura digital. Todo ello ayudará a transformar el sector digital en una potencia industrial líder y un centro logístico mundial que sitúe al Reino de Arabia Saudita a la cabeza de los países del mundo en materia de transformación de los entornos empresariales.

Anteriormente, en la Conferencia Internacional LEAP, stc Group anunció la puesta en marcha de una iniciativa para establecer un centro digital de referencia para la región de Oriente Medio y Norte de África con una inversión de 1000 millones de dólares. El objetivo de dicha iniciativa es favorecer el crecimiento de la economía y el PIB del Reino de Arabia Saudita. Este proyecto se lleva a cabo en colaboración con socios regionales e internacionales. Además, el grupo acaba de inaugurar el cable submarino "Saudi Vision Cable" de alta velocidad en el Mar Rojo, a través de su primera estación terrestre en Yeda, que se extiende por una distancia de 1 160 000 metros, y proporciona acceso de alta velocidad a través de las fronteras del Reino de Arabia Saudita mediante cuatro estaciones terrestres: Yeda, Yanbu, Dhaba y Haql.

