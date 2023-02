Comunicado de prensa de Business Wire: Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. presenta una nueva línea de máquinas de pinball a modo de celebración y creadas en colaboración con los ingresados de la clase 2021 del Salón de la Fama del Rock and Roll Foo Fighters. Las máquinas de pinball Foo Fighters están disponibles en modelos Pro, Premium y Edición Limitada (EL).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005295/es/

Foo Fighters se presentó por primera vez en el escenario mundial en 1995 con su clásico álbum debut homónimo. Durante su carrera, la banda lanzó 10 álbumes de estudio, acumuló más de 32 millones de ventas de discos en todo el mundo, ganó 15 premios Grammy, recibió el primer premio "Global Icon" de MTV y se incluyó en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 2021. Al ser una de las estrellas más importantes del estadio global, arenas y circuitos de festivales, su música pronto comenzará a llenar las salas de juegos y los lugares de entretenimiento con juegos de pinball.

Las máquinas Foo Fighters de Stern llevan la experiencia del concierto de Foo Fighters al hogar mientras los jugadores están inmersos en una épica aventura de pinball que presenta a 15 canciones icónicas que abarca el amplio repertorio de la banda, incluidas All My Life, Best of You, Breakout, Everlong, Holding Poison, I'll Stick Around, Learn to Fly, MonkeyWrench, My Hero, Run, Something from Nothing, The Pretender, This is a Call, Times Like These y Walk.

Con más de dos años en la creación y el aporte creativo de los mismísimos integrantes de la banda Dave Grohl, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett, Rami Jaffee, y el último integrante, el gran Taylor Hawkins, Foo Fightersde Stern es una máquina de pinball de primera y mucho más. Se ha generado todo un universo nuevo con increíbles ilustraciones dibujadas a mano y animaciones personalizadas incluida "Foo Fighters Saturday Morning Action Time!", una serie de TV de ficción que describe el intento de la banda de salvar al rock and roll... ¡Y AL MUNDO! Únase a Foo Fighters en su misión de rescate para enfrentar al malvado y misterioso alien Overlord y su ejército de bots. Busque el campo de juego superior del Área 51 para penetrar y desencadenar el caos de pinball. Salte a la camioneta para hacer un tour recto a fin de salvar a la humanidad de la extinción ¡y que mande el rock!

Las máquinas de pinball Foo Fightersincluyen al galardonado sistema Insider Connected? de Stern, que permite que los jugadores interactúen con el juego y una red global de jugadores de diversas maneras. A través de Insider Connected, los jugadores pueden hacer un seguimiento del progreso, obtener logros específicos de juego nuevo, sumarse a la comunidad de jugadores y participar en promociones y misiones de desafío. Insider Connected también brinda una conjunto de herramientas centradas en el operador para impulsar el juego en la ubicación a través de Location Leaderboards, fidelizar a los jugadores, analizar el rendimiento, realizar ajustes de forma remota y gestionar el mantenimiento de las máquinas. Se puede registrar en Insider Connected en insider.sternpinball.com/.

La Edición Limitada altamente coleccionable que cuenta con un máximo de 1 000 máquinas a nivel mundial, incluye el Expression Lighting System?. Con 96 RGB LEDs inteligentes, el Expression Lighting System logra un control de espectro a todo color. Posicionada con bolsillos en los costados del gabinete para dar iluminación en todo el campo de juego con colores temáticos, este sistema de iluminación de campo de juego integrado está sincronizado para personalizar los shows de luces diseñados especialmente para cada canción y dinámicamente receptivos de los eventos de juegos. La versión de edición limitada también incluye un exclusivo vidrio posterior con reflejos a todo color inspirado en la Batalla de Rock, una ilustración del gabinete con calcomanía reflectante a todo color y de alta definición exclusiva, una armadura de pinball cubierta de polvo verde Overlord con mucho brillo personalizada, un arco inferior personalizado autografiado por el diseñador, espadas de arte interior exclusivas, sistema de audio mejorado, vidrio de campo de juego de pinball antireflejo, motor de vibración, una placa con numeración secuencial y un Certificado de Autenticidad firmado por el presidente de Stern Chairman Gary Stern, y el presidente y director ejecutivo Seth Davis.

"Al asociarnos con Foo Fighters, creamos un universo de pinball totalmente nuevo en un contexto de música increíble. La energía de este diseño de juego único, rápido y fluido, con la coreografía de shows de luces espectaculares e ilustraciones a mano sorprendentes ha creado la máxima experiencia de juego", manifestó el presidente y director ejecutivo Seth Davis. "Conéctese hoy y conviértase en un héroe".

Las nuevas máquinas de pinball Foo Fighters se presentarán y estarán disponibles para jugar en un evento de lanzamiento de debut especial en la fiesta The House of Internet durante SXSW desde el 10 hasta el 12 de marzo en The Pershing en Austin, Texas.

Precios y disponibilidad:

Precio minorista sugerido por el fabricante ("MSRP, por sus siglas en inglés")*:

*MSRP para ventas a usuarios finales en EE. UU., sin IVA, GST, impuesto sobre bienes, obligaciones tributarias y demás impuestos.

-0- *T Edición Pro: $US 6 999 Edición Premium: $US 9 699 Edición Limitada: $US 12 999 *T

Las máquinas de pinball Foo Fighters y los accesorios están disponibles ahora a través de distribuidores y vendedores de Stern Pinball autorizados en todo el mundo.

Acerca de Insider Connected

Insider Connected es una iniciativa tecnológica integral para conectar al universo de máquinas de pinball Stern. La plataforma está diseñada para mejorar y ampliar la participación de los jugadores con los juegos tanto en entornos hogareños como comerciales. También ofrece a los operadores profesionales de las máquinas de pinball un robusto conjunto de herramientas para impulsar el juego en la ubicación, fidelizar a los jugadores, analizar el rendimiento, realizar ajustes de forma remota y gestionar el mantenimiento de las máquinas.

El registro a Insider Connected está disponible en insider.sternpinball.com. Los jugadores también pueden registrarse en un juego conectado escaneando un código QR de registro en la máquina. Una vez que el jugador de registra, recibirá un código QR único que podrá usarse para identificar a dicho jugador en cualquier máquina de pinball Stern conectada en cualquier lugar del mundo. Cuando un jugador escanea para ingresar a la máquina, puede hacer un seguimiento del progreso, obtener logros específicos del juego nuevo, sumarse a la comunidad de jugadores y participar en promociones y misiones de desafío.

"Insider Connected transforma la manera en que los jugadores interactúan con las máquinas de pinball. Los operadores se benefician de las herramientas nuevas que impulsan la repetición de juegos y ayudan a mantener los juegos de manera remota mientras los jugadores pueden obtener insignias de ubicación de entretenimiento especiales", manifestó Seth Davis, presidente y director ejecutivo de Stern Pinball, Inc.

Acerca de Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. crea entretenimiento cautivador que inspira un amor para toda la vida por los juegos, despierta pasión, forja amistades y conecta a las personas en cualquier lugar a través de experiencias y juegos de pinball divertidos, innovadores y tecnológicamente avanzados. Con sede en el corazón de Norteamérica, a pocos minutos del aeropuerto internacional O'Hare de Chicago, la empresa crea, diseña, fabrica, comercializa y distribuye una línea completa de juegos de pinball terrestres y digitales tecnológicamente avanzados, así como piezas, accesorios y productos. Stern Pinball sirve a los mercados digitales, de consumo, comerciales y corporativos de todo el mundo.

Los títulos recientes de Stern Pinball incluyen James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira's House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardians of the Galaxy, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman y Spide-Man. Un amplio abanico de jugadores disfrutan de los juegos de Stern Pinball, desde los jugadores profesionales de pinball que compiten en competiciones de alto nivel en todo el mundo hasta los jugadores novatos que descubren el encanto de la bola plateada por primera vez. Para unirse a la diversión y obtener más información, visitewww.sternpinball.com.

Todas las marcas registradas y los nombres de productos son propiedad de sus respectivas compañías.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230228005295/es/

Contacto

Zach Sharpe zach.sharpe@sternpinball.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.