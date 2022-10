Comunicado de prensa de Business Wire: Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc., anuncia un nuevo accesorio de última generación The Mandalorian Topper compatible con los modelos Pro, Premium y Limited Edition (LE) de The Mandalorian.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221019005036/es/

The Mandalorian es una serie original aclamada por la crítica y ganadora de un Emmy, que se emite en exclusiva a través de Disney+. La serie sigue las peripecias de un pistolero solitario en los confines de la galaxia, formando equipo con aliados clave y protegiendo a Grogu, mientras lucha contra peligrosos enemigos y fuerzas a lo largo de su viaje.

El accesorio Topper inspirado en The Mandalorianintroduce características de juego nuevas y exclusivas, a la vez que transporta al jugador al interior de la cabina del Razor Crest?, mediante una pantalla holográfica 3D de vivos colores. Las nuevas funciones del juego incluyen Mandalorian Madness?, un minimodo de mago, y Beskar?Bonanza, un modo progresivo que otorga todas las mejoras enFoundry?.

El topper-inspirado en The Mandalorian, aprovecha la plataforma Stern Insider Connected? para mejorar la experiencia de juego. Además del nombre de usuario y el ícono de un jugador, el topper muestra el porcentaje de precisión del mini campo de juego superior Encounter del jugador durante toda su vida, además de Beskar? recogidos durante toda su vida en todas las partidas jugadas mientras está conectado a su cuenta de jugador Insider Connected. Los jugadores también pueden ganar logros exclusivos de Insider Connected. El topper viene equipado con la funcionalidad del Modo Competición, que muestra todas las puntuaciones de los jugadores con la puntuación más alta actual resaltada.

"El topper-inspirado en The Mandalorian es un cambio de juego para la experiencia de jugar pinball con The Mandalorian ", dijo Gary Stern, Presidente y Director General de Stern Pinball, Inc. "Este topper innovador e interactivo mantendrá a los jugadores conectados con efectos visuales impresionantes y todas las nuevas características nunca antes logradas a través de un accesorio topper de pinball."

Precios y disponibilidad:

Precio de venta sugerido por el fabricante: 1.999 dólares

MSRP para ventas a usuarios finales de EE.UU., antes de cualquier IVA, GST, impuesto sobre las ventas, aranceles u otros impuestos.

Las máquinas de pinball inspiradas en The Mandaloriany sus accesorios ya están disponibles a través de los distribuidores y concesionarios autorizados de Stern Pinball en todo el mundo.

Acerca de Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. es una marca de estilo de vida global basada en el icónico y escandalosamente divertido juego estadounidense del pinball. Con sede en el corazón de Norteamérica, a pocos minutos del aeropuerto internacional O'Hare de Chicago, la empresa crea, diseña, fabrica, comercializa y distribuye una línea completa de juegos de pinball terrestres y digitales tecnológicamente avanzados, así como piezas, accesorios y productos. Stern Pinball sirve a los mercados digitales, de consumo, comerciales y corporativos de todo el mundo.

Los títulos recientes de Stern Pinball incluyen James Bond, Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira's House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Iron Maiden, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC y Batman. Un amplio abanico de jugadores disfrutan de los juegos de Stern Pinball, desde los jugadores profesionales de pinball que compiten en competiciones de alto nivel en todo el mundo hasta los jugadores novatos que descubren el encanto de la bola plateada por primera vez. Para unirse a la diversión y obtener más información, visite www.sternpinball.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221019005036/es/

Contacto

Zach Sharpe zach.sharpe@sternpinball.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.