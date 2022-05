Comunicado de prensa de Business Wire: Storm Games

Storm Games (director ejecutivo: Jung Man-su) anunció el día 3 que realizará un lanzamiento aéreo como evento previo al lanzamiento de Four Gods on WEMIX.

Four Gods on WEMIX, un juego Play and Earn (P&E) (Jugar para ganar) basado en la tecnología blockchain (cadena de bloques), ha presentado un nuevo lanzamiento aéreo de tipo misión como evento previo al lanzamiento. Es la escala más grande hasta el momento para pagar un total de 1,000,000 tókenes LUX. Los usuarios pueden ganar altos puntos de misión simplemente al invitar a amigos. (Gráfico: Business Wire)

Four Gods on WEMIX es un juego Play and Earn (P&E) (Jugar para ganar) basado en la tecnología blockchain (cadena de bloques) que implementa un mundo de fantasía de gran escala ambientado en el contexto de la era medieval oriental. Con el sistema de tókenes no fungibles (Non-Fungible Token, NFT) aplicado, los elementos del juego, como equipos y armas, pueden intercambiarse entre usuarios. Además, el juego se diseñó para que los usuarios generen ganancias al intercambiar Red Gems (gemas rojas) obtenidas del juego con tókenes LUX.

Red Gem se configuró e implementó para su uso en diversos contenidos, como intercambio, producción, tiendas y sockets (zócalos), para aumentar el valor del token LUX.

La característica más importante de Four Gods on WEMIX es que los jugadores pueden saquear Red Gems de sus oponentes a través de la eliminación de jugadores (Player Killing, PK) entre los personajes.

La preinscripción de Four Gods on WEMIX se abrió el 5 de abril. Los usuarios que participen en la preinscripción obtendrán diversos beneficios (https://www.fourgodsglobal.com/front/apply/pc#sec2).

También, se llevarán a cabo diversos lanzamientos aéreos durante el período de preinscripción. El lanzamiento aéreo de tipo misión recientemente presentado es de la escala más grande hasta el momento para pagar un total de 1,000,000 tókenes LUX. Como los usuarios pueden ganar altos puntos de misión simplemente por invitar a amigos, se espera que este evento llame la atención de los usuarios globales.

Del 9 al 18 de mayo, los boletos de Departed (NFT) para usar libremente Tower of the Departed, un terreno de caza para obtener Red Gems, se venderán en la WEMIX Auction (https://wemixauction.com/).

"Estamos enfocando todos nuestros esfuerzos en el lanzamiento del juego para asegurarnos de crear y ofrecer un juego agradable que satisfaga a los jugadores de todo el mundo", expresó el director ejecutivo de Storm Games, Jung Man-su. "Invitamos a todos a recibir diversas recompensas al participar en la preinscripción y en diversos eventos de lanzamiento aéreo que se están llevando a cabo en este momento".

URL del evento de lanzamiento aéreo: https://gleam.io/zdQHp/four-gods-on-wemix-airdrop-event Sitio de avance oficial: https://www.fourgodsglobal.com Detalles de NFT: https://fourgodsglobal.com/front/pre-sale/ WEMIX Auction: https://wemixauction.com/

Para Storm Games Hidden Monster Kim Hye-min biz@hmon.co.kr

