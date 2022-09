Comunicado de prensa de Business Wire: Syntagma Capital

Syntagma Capital anuncia que ha entablado negociaciones exclusivas para adquirir activos de Imerys que producen caolín, carbonato de calcio finamente molido (GCC, por sus siglas en inglés), carbonato de calcio precipitado (PCC, por sus siglas en inglés) y talco, los cuales se utilizan principalmente en los mercados del papel, de la pasta de celulosa, del cartón, de los embalajes, de la cerámica y la construcción, por un valor comercial de 390 millones de euros que incluye pagos adicionales basados en los rendimientos futuros del negocio. Estas actividades, que representaron aproximadamente 400 millones de euros en ventas en 2021, son llevadas a cabo por aproximadamente 950 empleados en 24 plantas, 7 terminales de distribución y 2 centros de I+D en Europa, América y Asia.

Se espera que la operación propuesta, que está sujeta al cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, como la información y consulta de los comités de trabajo y otras aprobaciones normativas, se complete a finales del primer semestre de 2023.

"Syntagma está entusiasmada con la oportunidad de invertir en el Negocio, un líder mundial que atiende las necesidades críticas de los clientes en una amplia gama de mercados finales. Este Negocio ha sido una parte fundamental de Imerys durante muchos años, y agradecemos la confianza que tienen en nuestra capacidad para dirigir el Negocio y llevar a cabo una una operación que sea oportuna para todas las partes interesadas. Syntagma espera continuar la estrecha colaboración con Imerys, que seguirá siendo un socio a largo plazo, para hacer crecer el Negocio como empresa independiente y exitosa. Además, esta operación refleja la estrategia de Syntagma de adquirir empresas que puedan aprovechar las ventajas de un nuevo propietario para impulsar la próxima área de crecimiento", afirmó el socio gerente de Syntagma, Sebastien Kiekert Le Moult. "Nuestra amplia experiencia en carve-outs (desinversión de activos) y nuestra capacidad para gestionar situaciones complejas hacen que Syntagma sea el socio preferido de las grandes empresas en operaciones complejas y transnacionales de carve-out".

Alessandro Dazza, CEO de Imerys, sostuvo: "Hemos encontrado en Syntagma a un socio que comparte los valores y la pasión de Imerys por ofrecer soluciones minerales de forma responsable. Confiamos en que nuestros empleados, clientes y el negocio en general prosperarán y se desarrollarán bajo la nueva dirección. Quiero agradecer a los equipos de dirección, operaciones y funciones por su excelente trabajo en la construcción de este negocio a lo largo de los años. Sé que seguirán ofreciendo excelentes resultados también en el futuro".

"El equipo de Syntagma tiene una amplia experiencia en inversiones y gestión de negocios complejos y globales en el sector industrial y de materiales. El negocio es una excelente plataforma con importantes oportunidades de crecimiento", señaló Frank Coenen, socio de Syntagma. "Esperamos aprovechar la presencia global de la empresa, sus sólidas relaciones con los clientes y sus capacidades técnicas y de I+D para acelerar su crecimiento, tanto de forma orgánica como a través de inversiones en fusiones y adquisiciones en áreas de productos y zonas geográficas clave. Estamos entusiasmados de invertir en el negocio y esperamos trabajar con el equipo directivo, los empleados, los clientes y los proveedores de la empresa".

El equipo de Syntagma que participó en la operación estuvo conformado por Sebastien Kiekert Le Moult (socio gerente), Frank Coenen (socio), Benjamin Dahan (socio), Fabio Yamasaki (vicepresidente), Ludovic Ruffenach (asociado senior) y Gabriele Lo Monaco (asociada).

Acerca de Syntagma Capital

Syntagma invierte en empresas que pueden beneficiarse de la experiencia operativa práctica para acelerar el crecimiento y mejorar el rendimiento de todas las partes interesadas. Somos verdaderos operadores con experiencia en operar y administrar empresas a escala global, utilizando nuestros recursos internos para desarrollar estrategias exitosas, ejecutarlas para desarrollar todo su potencial y crear valor sostenible a largo plazo. Syntagma invierte y administra empresas en una amplia gama de industrias con un enfoque específico en los mercados de materiales, productos químicos, servicios industriales y comerciales, e incluye fabricación, distribución, transporte y logística, alquiler de equipos, servicios metalúrgicos y otras industrias. Syntagma está comprometida con altos estándares ESG en todas sus inversiones y tiene su sede en Bruselas, Bélgica. Para obtener más información, visite: https://syntagmacapital.com

Acerca de Imerys

Como líder mundial en especialidades minerales en el ámbito industrial, con 4400 millones de euros en ingresos y 17.000 empleados en 2021, Imerys ofrece soluciones funcionales de gran valor a un diverso conjunto de sectores industriales, que abarca la industria de procesamiento y los bienes de consumo. El grupo utiliza su conocimiento de las aplicaciones, su experiencia en tecnología y su destreza científica para ofrecer soluciones basadas en el procesamiento de los recursos minerales, los minerales sintéticos y las fórmulas que tiene a su disposición. Las soluciones de Imerys aportan propiedades esenciales a los productos de los clientes y a su rendimiento, por ejemplo, refractariedad, dureza, conductividad, opacidad, durabilidad, pureza, ligereza, filtración, absorción y repelencia del agua. Imerys se compromete a fomentar un desarrollo responsable, sobre todo mediante el fomento de productos y procesos respetuosos con el medioambiente. www.imerys.com

