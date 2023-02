Comunicado de prensa de Business Wire: Syntagma Capital

Syntagma Capital anuncia hoy que ha iniciado negociaciones exclusivas con Eramet para adquirir (https://www.erasteel.com). Esta empresa es líder mundial en metalurgia convencional y pulvimetalúrgica de aceros de alta velocidad utilizados para mecanizado, taladrado y herramientas de corte de alto rendimiento. Asimismo, Erasteel tiene una capacidad única de reciclado de metales en Europa que le permite ofrecer soluciones sostenibles para recuperar baterías, catalizadores y metales. La empresa emplea a unos 850 trabajadores en sus seis plantas de Francia, Suecia y China. En 2022, Erasteel generó unos 275 millones de euros de ingresos, principalmente en los sectores aeroespacial, automovilístico e industrial.

La transacción propuesta, cuyo cierre está previsto para fines del primer semestre de 2023, se someterá al requisito obligatorio de informar y consultar a los comités de empresa y dependerá de un acuerdo definitivo que comprende el cumplimiento de las condiciones de cierre habituales, en particular, las aprobaciones reglamentarias.

"A pesar de la complejidad que presenta el mercado de las fusiones y adquisiciones, Erasteel representa nuestra segunda operación en 2023 y la tercera en los últimos 6 meses, lo cual refleja nuestra capacidad para ofrecerles rapidez y certidumbre a los proveedores. Nos entusiasma la perspectiva de seguir desarrollando Erasteel a escala mundial. Además, Erasteel es nuestra tercera desinversión parcial y refuerza aún más nuestra posición como socio de elección en Europa para desinversiones complejas", explicó Sebastien Kiekert Le Moult, socio director de Syntagma.

"Tenemos la intención de aprovechar nuestra experiencia mundial en metales, en combinación con los amplios conocimientos técnicos y de I+D de Erasteel, su presencia mundial y sus sólidas relaciones con los clientes para potenciar todavía más su crecimiento, tanto orgánicamente como a través de otras fusiones y adquisiciones selectivas. También pretendemos acelerar el desarrollo de la división de reciclado de Erasteel en Francia", aseguró Frank Coenen, socio de Syntagma.

El equipo de Syntagma que participó en la operación contó con la participación de Sebastien Kiekert Le Moult (socio director), Frank Coenen (socio), Benjamin Dahan (socio), Fabio Yamasaki (director), Gabriele Lo Monaco (ejecutivo adjunto).

Syntagma contó con el asesoramiento de Willkie Farr Gallagher (asesor jurídico), Lincoln International (asesor de fusiones y adquisiciones), PwC (asesor financiero) y Advention Business Partners (asesor comercial y estratégico).

Acerca de Syntagma Capital

Syntagma invierte en empresas que puedan aprovechar una experiencia operativa práctica para agilizar el crecimiento y mejorar el rendimiento en beneficio de todas las partes interesadas. Somos auténticos operadores con una amplia trayectoria de trabajo y gestión en empresas a escala mundial y aprovechamos nuestros recursos internos para elaborar estrategias de éxito, ejecutarlas para desarrollar todo su potencial y generar valor sostenible a largo plazo. Syntagma invierte y gestiona empresas en un amplio abanico de sectores, en especial, dentro de los mercados de materiales, productos químicos, industriales y servicios empresariales, en particular, la fabricación, la distribución, el transporte y la logística, el alquiler de equipos, los servicios metalúrgicos y otros sectores. Syntagma, como signataria de los Principios de Inversión Responsable de la ONU, se ha comprometido a poner en práctica normas estrictas de ASG en todas sus inversiones. La sede central de Syntagma se encuentra en Bruselas, Bélgica. Para más información, visite: https://syntagmacapital.com

Marie Ciparisse Tel.: +32 (0)2 315-7012 Correo electrónico: mciparisse@syntagmacapital.com

