Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) acaba de anunciar la firma de un acuerdo de licencia exclusiva con HUTCHMED (China) Limited (Nasdaq/AIM: HCM, HKEX: 13) y su filial HUTCHMED Limited, para el desarrollo y la comercialización del fruquintinib fuera de China continental, Hong Kong y Macao.

Este fármaco, aprobado en China en 2018, es un inhibidor altamente selectivo y potente de los receptores 1, 2 y 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR). Fruquintinib se administra por vía oral y puede utilizarse en todos los subtipos de cáncer colorrectal (CRC, por sus siglas en inglés) metastásico refractario, independientemente del nivel en que se encuentren los biomarcadores.

"Fruquintinib tiene el potencial de modificar las pautas de tratamiento de los pacientes con CRC metastásico refractario que necesitan opciones terapéuticas adicionales. Esperamos utilizar nuestras capacidades comerciales y de desarrollo para ampliar el potencial de este innovador medicamento a pacientes fuera de China", declaró Teresa Bitetti, presidenta de la Unidad de Negocio Global de Oncología de Takeda. "Nuestra empresa, desde siempre, colabora con aquellas que comparten nuestro objetivo de llevar medicamentos innovadores a los pacientes de todo el mundo que los necesitan. Trabajar con HUTCHMED nos permitirá ampliar nuestra cartera oncológica y acercarnos un paso más a la consecución de nuestra máxima aspiración, que es curar el cáncer".

Takeda tiene un firme compromiso con la oncología y el desarrollo de nuevos medicamentos para los pacientes con cáncer cuyas opciones de tratamiento son limitadas o ineficaces. Con un sólido perfil preclínico y clínico, fruquintinib ofrece una nueva opción de tratamiento potencial para pacientes con CRC metastásico refractario. Sus resultados apoyan el objetivo compartido de Takeda y HUTCHMED de mejorar la vida de quienes padecen cáncer en todo el mundo.

"Estamos encantados de asociarnos con una de las empresas que comparte nuestra misión de mejorar los resultados del tratamiento para los pacientes con cáncer y que dispone de la escala y la experiencia en el desarrollo y la comercialización global de fármacos para hacer avanzar fruquintinib a nivel mundial fuera de China", señaló el Dr. WeiguoSu, director ejecutivo, director general y director científico de HUTCHMED. "Creemos que fruquintinib tiene un futuro muy prometedor y estamos deseando trabajar con Takeda para liberar su potencial".

En el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) celebrado en septiembre de 2022 se presentaron los resultados favorables de FRESCO-2, el ensayo clínico multirregional de fase 3 de fruquintinib en el CRC metastásico refractario. El estudio FRESCO-2 alcanzó su criterio de valoración primario de mejora de la supervivencia global (SG) en pacientes con CRC metastásico y, en general, mostró buena tolerancia.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) concedió la designación "Fast Track" para el desarrollo de fruquintinib para el tratamiento de pacientes con CCR metastásico en 2020. En diciembre de 2022, HUTCHMED inició la presentación progresiva de una solicitud de nuevo fármaco (NDA) para fruquintinib ante la FDA estadounidense, que tiene previsto finalizar en el primer semestre de 2023. A esto le seguirá la presentación de una solicitud de autorización de comercialización a la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) y una JNDA a la Agencia Japonesa de Productos Farmacéuticos y Dispositivos Médicos (PMDA).

Según los términos del acuerdo, Takeda recibirá una licencia mundial exclusiva para desarrollar y comercializar fruquintinib para todas las indicaciones y territorios fuera de China continental, Hong Kong y Macao. Con arreglo a los términos del acuerdo, Takeda pagará a HUTCHMED 400 millones de dólares por adelantado, hasta 730 millones de dólares en pagos adicionales potenciales relacionados con hitos regulatorios, de desarrollo y de ventas comerciales, así como regalías sobre las ventas netas. El acuerdo está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluida la finalización de las revisiones antimonopolio.

Acerca de CRC

El cáncer colorrectal (CRC en inglés) es un cáncer que se origina en el colon o en el recto. Según el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer, el CRC es el tercer cáncer más frecuente en todo el mundo y se le atribuyen unas 935 000 muertes en 2020. En EE. UU., se estima que se diagnosticaron 155 000 pacientes con CRC y 54 000 muertes estuvieron asociadas a esta enfermedad. En Europa, el CRC fue el segundo cáncer más frecuente en 2020, con aproximadamente 520 000 nuevos casos y 245 000 muertes. En Japón, el CRC es el cáncer más frecuente, con unos 148 000 nuevos casos y 60 000 muertes en 2020. Aunque el CRC en estadios tempranos se puede resecar quirúrgicamente, el estadio metastásico sigue siendo un área de gran necesidad insatisfecha, ya que los resultados no son buenos y las opciones de tratamiento limitadas.

Acerca de Fruquintinib

Fruquintinib es un inhibidor oral altamente selectivo y potente de los receptores 1, 2 y 3 del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGFR-1, 2 y 3). Los inhibidores de VEGFR desempeñan un papel fundamental en el bloqueo de la angiogénesis tumoral. Fruquintinib se diseñó para mejorar la selectividad para las quinasas con la intención de minimizar la toxicidad fuera de diana, mejorar la tolerabilidad y proporcionar una cobertura más consistente. Hasta la fecha, fruquintinib ha sido bien tolerado por los pacientes y se está investigando su uso en combinación con otros tratamientos contra el cáncer.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TSE: 4502/NYSE: TAK) es una empresa biofarmacéutica líder a nivel mundial, basada en valores e impulsada por la I+D, con sede en Japón, comprometida a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, guiada por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Takeda centra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, hematología y enfermedades genéticas raras, neurociencias y gastroenterología. También realizamos inversiones específicas en I+D en terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a marcar la diferencia en la vida de las personas, avanzando en la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechando nuestro motor de I+D colaborativo mejorado y nuestras capacidades para crear una cartera de productos sólida y con diversidad de modalidades. Nuestros empleados están comprometidos con la mejora de la calidad de vida de los pacientes y con la colaboración con nuestros socios en la atención sanitaria en aproximadamente 80 países. Para más información, visite https://www.takeda.com.

Para más información, visite www.takedaoncology.com.

Aviso importante

A los fines de este aviso, "comunicado de prensa" significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral discutido o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") con respecto a este comunicado. El presente comunicado de prensa (que incluye cualquier sesión informativa oral y cualquier pregunta y respuesta en relación con él) no pretende, y no constituye, representa ni forma parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra, o de adquirir, suscribirse, intercambiar, vender o disponer de ninguna otra forma, otro tipo de valores, ni la solicitud de ningún voto ni aprobación en ninguna jurisdicción. No se ofrecen acciones ni otros valores al público mediante este comunicado de prensa. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos, excepto de conformidad con el registro bajo la Ley de Valores de los Estados Unidos de 1933, según su modificación, o una exención de dichos valores. El presente comunicado de prensa se proporciona (junto con cualquier información adicional que pueda brindarse al destinatario) con la condición de que sea utilizado por el destinatario solo con fines informativos (y no para la evaluación de ninguna inversión, adquisición, venta ni ninguna otra transacción). El incumplimiento de estas restricciones puede constituir una infracción a las leyes de valores vigentes.

Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades individuales. En el presente comunicado de prensa, "Takeda" se usa a veces por conveniencia, y se hacen referencias a Takeda y a sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras "nosotros" y "nuestro" también se usan para referirse a las filiales en general o para quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en casos en los que la identificación de la empresa o empresas en particular no tiene ningún sentido específico.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este puede contener declaraciones prospectivas, creencias u opiniones con respecto al negocio futuro de Takeda, la posición futura y los resultados de las operaciones, incluyendo estimaciones, previsiones, objetivos y planes para Takeda. Sin limitación, las declaraciones prospectivas suelen incluir palabras como "objetivos", "planes", "cree", "espera", "continúa", "espera", "apunta", "pretende", "asegura", "hará", "puede", "debería", "haría", "podría", "anticipa", "estima", "proyecta" o expresiones similares o sus formas negativas. Estas declaraciones prospectivas se basan en suposiciones sobre muchos factores importantes, incluyendo los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas: las circunstancias económicas que rodean el negocio global de Takeda, incluyendo las condiciones económicas generales en Japón y Estados Unidos; las presiones y desarrollos de la competencia; los cambios en las leyes y regulaciones aplicables, incluyendo las reformas globales de la atención sanitaria; los retos inherentes al desarrollo de nuevos productos, incluyendo la incertidumbre sobre el éxito clínico y las decisiones de las autoridades reguladoras y el calendario de las mismas; la incertidumbre sobre el éxito comercial de los productos nuevos y existentes; las dificultades o retrasos en la fabricación; las fluctuaciones en los tipos de interés y de cambio; reclamaciones o preocupaciones sobre la seguridad o eficacia de los productos comercializados o candidatos a productos; el impacto de las crisis sanitarias, como la nueva pandemia de coronavirus, en Takeda y sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos extranjeros de los países en los que opera Takeda, o en otras facetas de su negocio; el calendario y el impacto de los esfuerzos de integración posteriores a la fusión con las empresas adquiridas; la capacidad de desprenderse de los activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el calendario de tales desinversiones; y otros factores identificados en el Informe Anual más reciente de Takeda en el Formulario 20-F y en otros informes de Takeda presentados ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, disponibles en el sitio web de Takeda en: https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ o en www.sec.gov. Takeda no se compromete a actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa ni ninguna otra declaración prospectiva que pueda hacer, salvo que lo exija la ley o la normativa bursátil. Los resultados pasados no son un indicador de los resultados futuros, y los resultados o declaraciones de Takeda en el presente comunicado de prensa pueden no ser indicativos y no son una estimación, previsión, garantía o proyección de los resultados futuros de Takeda.

Información médica

El presente comunicado de prensa contiene información sobre productos que pueden no estar disponibles en todos los países, o pueden estar disponibles con diferentes marcas comerciales, para diferentes indicaciones, en diferentes dosis o en diferentes concentraciones. El contenido del presente documento no constituye una solicitud, una promoción ni un anuncio de ningún medicamento de venta bajo receta, incluidos los que se encuentran en etapa de desarrollo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

