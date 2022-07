Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) anunció hoy sus resultados financieros sólidos del primer trimestre del año fiscal 2022 (período finalizado el 30 de junio de 2022) y se encuentra encaminado a cumplir las pautas de gestión de todo el ejercicio.

La ganancia por la venta de la cartera de diabetes de Takeda en Japón en el primer trimestre del ejercicio anterior ha repercutido en los resultados financieros interanuales informados según lo previsto. La venta contribuyó excepcionalmente 133 000 millones de JPY a los ingresos y 131 400 millones de JPY a las utilidades operativas en el primer trimestre del año fiscal 2021. Este impacto se excluye de los resultados financieros principales; la empresa obtuvo un crecimiento de los ingresos principales de +8,3 % y un crecimiento de las utilidades operativas principales de +17 % a TCC este trimestre, con un margen de utilidades operativas principales de 32,8 %.

El director financiero de Takeda, Costa Saroukos, comentó: "Takeda ha logrado un sólido desempeño en el primer trimestre, con un firme crecimiento continuo de los ingresos principales impulsado por los productos de crecimiento y lanzamiento. Nuestros resultados reflejan el impulso continuo y la ejecución comercial sólida en todas las áreas comerciales clave".

"Los resultados del primer trimestre también reflejan el impacto de la última de nuestras desinversiones no principales el año anterior. La venta de la cartera de diabetes en Japón en el año fiscal 2021 es el factor más importante para explicar la disminución interanual de las utilidades operativas informadas y es la única diferencia entre el crecimiento de los ingresos principales e informados en nuestros resultados del primer trimestre del año fiscal 2022".

"Las operaciones cambiarias han funcionado como un viento en popa para nuestro desempeño en el primer trimestre, mientras que el impulso de nuestra cartera y la gestión prudente de costos nos han permitido mejorar el margen de utilidades operativas principales a pesar del aumento de la inflación y otras dificultades que han surgido a nivel macro. También nos mantenemos resilientes en medio del pronóstico de aumento de las tasas de interés, dado que aproximadamente el 98 % de nuestra deuda está ahora asegurada a tasas fijas de interés de aproximadamente 2 % en promedio".

ASPECTOS FINANCIEROS DESTACADOSResultados del primer trimestre del año fiscal 2022 que finalizó el 30 de junio de 2022

-0- *T (mil millones de JPY, excepto porcentajes y montos por acción) INFORMADOPRINCIPAL(c) (no conforme a las NIIF)(a)Primer trimestre del año fiscal 2022en comparación con el AÑO ANTERIOR (% real de cambio) Primer trimestre del año fiscal 2022en comparación con el AÑO ANTERIOR (% real de cambio) en comparación con el AÑO ANTERIOR (% de cambio a TCC)[d]) Ingresos 972,5 +2,4 % 972,5 +19,1 % +8,3 % Utilidad operativa 150,5 -39,4 % 319,1 +28,2 % +17,0 % Margen15,5 %-10,7 p. p.32,8 %+2,3 p. p. Utilidad neta 105,0 -23,7 % 224,1 +26,9 % +14,3 % Ganancias por acción (JPY) 68 -22,8 % 145 +28,5 % +15,8 % Flujo de caja operativo 84,2 -49,5 % Flujo de caja libre (no conforme a las NIIF)(a)(b) 42,6 -67,2 % *T

(a) En el sitio web de relaciones con los inversores de Takeda se publica más información sobre determinadas medidas no conformes a las NIIF de Takeda: https://www.takeda.com/investors/financial-results/. (b) Definimos el flujo de caja libre como los flujos de caja de las actividades operativas, restando la adquisición de propiedad, planta y equipo (Property, Plant and Equipment, "PP&E"), activos intangibles e inversiones, así como eliminando cualquier otro efectivo que no esté disponible para la cuenta inmediata o uso comercial general de Takeda, y agregando los ingresos por ventas de PP&E, así como por ventas de inversiones y negocios, neto de efectivo y equivalentes de efectivo desinvertidos. (c) Los resultados principales ajustan nuestros resultados informados calculados y presentados conforme a las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) para excluir el efecto de elementos no relacionados con las operaciones principales de Takeda, como, en la medida que sea aplicable para cada elemento de línea, amortización y deterioro de activos intangibles, otros ingresos operativos y gastos, ciertos ajustes contables relacionados con empresas conjuntas, partidas no recurrentes, efectos contables de compra y costos relacionados con transacciones. (d) El TCC (Tipo de Cambio Constante) elimina el efecto de las tasas de cambio de divisas en las comparaciones interanuales al convertir los resultados informados o principales para el período en curso utilizando los tipos de cambio correspondientes en el mismo período del año fiscal anterior.

NOVEDADES COMERCIALES DE LAS CINCO ÁREAS CLAVE DE NEGOCIOS

El crecimiento de las áreas clave de negocios en el primer trimestre del año fiscal 2022 fue impulsado principalmente por los productos de crecimiento y lanzamiento, que proporcionó ingresos por 363 600 millones de JPY y un crecimiento de +26 % a TCC.

-- Gastroenterología (GI), con 270 400 millones de JPY en ingresos informados, creció un +15 % a TCC impulsada por ENTYVIO® y TAKECAB®/VOCINTI®. El fuerte lanzamiento de VOCINTI en China fue un factor clave que contribuyó al crecimiento. Se pronostica un crecimiento de los ingresos globales de ENTYVIO de +20 % a TCC en el año fiscal 2022.

-- Enfermedades raras, con ingresos informados de 181 600 millones de JPY, creció +7 % a TCC impulsado por el desempeño sólido constante de TAKHZYRO® y las ventas prometedoras de LIVTENCITY? tras su lanzamiento en EE. UU. en diciembre de 2021. Se espera que la expansión geográfica continúe, con la planificación de la aprobación de lanzamientos adicionales de TAKHZYRO y LIVTENCITY para el año fiscal 2022.

-- Inmunología de terapias derivadas del plasma (Plasma-Derived Therapies, PDT), con ingresos informados de 141 900 millones de JPY, proporcionó un crecimiento sobresaliente de +18 % a TCC impulsado por la fuerte demanda global constante de inmunoglobulina y el aumento de ventas de albúmina. Nuestra participación en la donación global de plasma creció a 212 centros al 30 de junio de 2022. Con la planificación de la apertura de >25 centros este año fiscal, la empresa busca aumentar el volumen de recolección de plasma un 10 a 20 % en el año fiscal 2022 en comparación con el año fiscal 2021.

-- Oncología, con ingresos informados de 117 500 millones de JPY, bajó un -10 % a TCC, principalmente debido al impacto de la competencia genérica de VELCADE®. ALUNBRIG® proporcionó un crecimiento de +34,7 % a TCC. Los datos de comercialización de EXKIVITY® presentaron signos tempranos de éxito comercial con un lanzamiento en EE. UU. en septiembre de 2021, y la expansión global continúa con aprobaciones en el Reino Unido, Suiza, Australia y Corea del Sur. Se esperan más decisiones sobre aprobaciones en el año fiscal 2022, entre ellas, en China. Tras discusiones con la Agencia Europea de Medicamentos (EMA), Takeda ha decidido retirar la solicitud de autorización de comercialización (Marketing Authorization Application, MAA) en la UE para EXKIVITY como tratamiento de segunda línea para el carcinoma pulmonar no microcítico (CPNM) con mutaciones de la inserción del exón 20 del receptor del factor de crecimiento epidérmico (Epidermal Growth Factor Receptor, EGFR).

-- Neurociencia, con ingresos informados de 142 400 millones de JPY, creció +11 % a TCC, lo que indica una recuperación constante de la COVID-19. TRINTELLIX creció +5,2 % a TCC impulsado por constantes incrementos de la participación de mercado, especialmente en Japón. Esperamos que la expansión del mercado adulto en los EE. UU. impulse el crecimiento de VYVANSE® en el año fiscal 2022.

NOVEDADES EN LA CARTERA DE PRODUCTOS EN FASE DE DESARROLLO

En el primer trimestre del año fiscal 2022, Takeda continuó demostrando el impulso de su cartera de productos en fase de desarrollo y su capacidad para brindar terapias nuevas a los pacientes. Algunas de las novedades en la cartera de productos en fase de desarrollo en el primer trimestre del año fiscal 2022 son:

-- TAK-003, la vacuna experimental contra el dengue de Takeda, evitó el 84 % de los casos de hospitalización por dengue y el 61 % de los casos sintomáticos de dengue sin ningún riesgo de seguridad identificado en la población general, en individuos tanto seropositivos como seronegativos, a lo largo de 54 meses. Estos datos del ensayo TIDE de fase 3 fueron presentados en la 8.ª Conferencia sobre Medicina del Viajero de Europa del Norte (8th Northern European Conference on Travel Medicine, NECTM8). TAK-003 se encuentra actualmente en revisión normativa en la Unión Europea y en algunos países con dengue endémico; se espera obtener decisiones en el año fiscal 2022. Hay más información sobre este anuncio disponible aquí.

-- El New England Journal of Medicine publicó los resultados de un ensayo clínico de fase 2 sobre fazirsiran en fase de investigación (TAK-999/ARO-AAT) para el tratamiento de la hepatopatía causada por déficit de ?1-antitripsina (DAAT). Fazirsiran, desarrollado en colaboración con Arrowhead Pharmaceuticals, obtuvo la denominación de terapia innovadora en julio de 2021 y la denominación de medicamento sin interés comercial en febrero de 2018 por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. para el tratamiento de la DAAT. Hay más información disponible sobre este anuncio aquí.

-- En la 59.ª Reunión Anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica (American Society of Clinical Oncology, ASCO) se presentaron los datos de fase 3 de ADCETRIS®, que indican una mejora estadísticamente significativa de la supervivencia general de pacientes adultos con linfoma de Hodgkin clásico en estadio III o IV no tratado previamente. Hay más información disponible sobre este anuncio aquí.

-- Takeda y Moderna anunciaron el plan de transferir la autorización de comercialización de la vacuna contra la COVID-19 Spikevax? en Japón a Moderna. Hay más información disponible sobre este anuncio aquí.

-- TAKHZYRO presentó resultados positivos en la prevención de los ataques de angioedema hereditario (AEH) en pacientes de entre 2 a <12 años. Estos resultados, que fueron coherentes con estudios anteriores en pacientes adolescentes y adultos, se presentaron en el Congreso Híbrido 2022 de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (European Academy of Allergy and Clinical Immunology, EAACI). Actualmente no existen tratamientos profilácticos de largo plazo aprobados para pacientes de AEH menores de 6 años, y se ha programado el inicio de las solicitudes reglamentarias globales en el año fiscal 2022. Hay más información disponible sobre este anuncio aquí.

-- HYQVIA® cumplió su criterio principal de valoración en un ensayo clínico de fase 3 fundamental para el registro que evalúa su eficacia y seguridad como terapia de mantenimiento para la polirradiculoneuropatía desmielinizante inflamatoria crónica (PDIC). Las solicitudes reglamentarias para EE. UU. y la UE están actualmente en preparación. Hay más información disponible sobre este anuncio aquí.

-- En junio de 2022, Takeda firmó un acuerdo de licencia con Momenta Pharmaceuticals, Inc., que fue adquirida por Johnson & Johnson, para una inmunoglobulina hipersialilada (hypersialylated immunoglobulin, HsIG) experimental en fase de investigación. La HsIG tiene el potencial de contar con una eficacia similar a las inmunoglobulinas pero a una dosis menor debido a su mayor potencia. Si se prueban su eficacia y su seguridad, tiene el potencial de ayudar a cubrir las necesidades de los pacientes de un volumen de administración considerablemente menor con mejor tolerabilidad y conveniencia, y simultáneamente ayudar a superar las dificultades de suministro actuales.

PANORAMA PARA EL AÑO FISCAL 2022En camino a cumplir las pautas para todo el año fiscal 2022 (sin cambios desde mayo de 2022)

-0- *T (Miles de millones de JPY) PRONÓSTICO DEL AÑO FISCAL 2022PAUTAS DE GESTIÓN PARA EL AÑO FISCAL 2022 Crecimiento principal a TCC (no conforme a las NIIF) Ingresos 3690,0 Ingresos principales 3690,0 Crecimiento de un solo dígito menor al 5 % Utilidades operativas informadas 520,0 Utilidades operativas principales 1100,0 Crecimiento de un solo dígito mayor al 5 % Utilidades netas operativas 292,0 Ganancia por acción informada (JPY) 188 Ganancia por acción principal (JPY) 484 Crecimiento de un solo dígito mayor al 5 % Flujo de caja libre 600,0 - 700,0 Dividendo anual por acción (JPY) 180 *T

El panorama de la empresa para el año fiscal 2022 refleja las expectativas de la gerencia para un impulso comercial constante en las cinco áreas clave de negocios de Takeda, la disciplina con los gastos operativos y la condición favorable de las operaciones cambiarias. Para obtener más detalles sobre los resultados del primer trimestre del año fiscal 2022 y otros datos financieros de Takeda, como las suposiciones clave en el pronóstico del año fiscal 2022 y las pautas de gestión, visite https://www.takeda.com/investors/financial-results/.

Acerca de Takeda

Takeda es un líder biofarmacéutico global, basado en valores e impulsado por I+D, con sede en Japón, que se compromete a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, guiados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. Takeda concentra sus esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, genética y hematología raras, neurociencias y gastroenterología (GI). También hace inversiones en I+D orientadas a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos concentramos en el desarrollo de medicamentos muy innovadores que contribuyan a marcar una diferencia en la vida de las personas mediante la ampliación de la frontera de nuevas opciones de tratamiento y el aprovechamiento de un mayor impulso de I+D en colaboración y las capacidades para crear una cartera sólida de productos en fase de desarrollo, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes, al trabajar con los socios en la atención de la salud en aproximadamente 80 países y regiones. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

