Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda (TSE:4502/NYSE:TAK) anunció hoy que finalizó una adquisición de todas las acciones de Nimbus Lakshmi, Inc. ("Lakshmi") de Nimbus Therapeutics, LLC ("Nimbus") el 8 de febrero de 2023 (EST), según lo establecido en el acuerdo de compra de acciones, tras recibir la aprobación de la Comisión Federal de Comercio (Federal Trade Commission) de los Estados Unidos y de cumplir las otras condiciones de cierre. El acuerdo se había anunciado el 13 de diciembre de 2022: "Takeda adquiere el 100 % de la filial del programa TYK2 de Nimbus Therapeutics".

Después de finalizar la transacción, Takeda ahora ha adquirido TAK-279, anteriormente conocida en Nimbus como NDI-034858. Con los datos de la fase 2b que se presentarán para el cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2022 y el estudio de fase 3 en psoriasis que se espera que comience en 2023, TAK-279 tiene el potencial de demostrar la mejor eficacia, seguridad y conveniencia de su clase en psoriasis, así como también en muchas enfermedades inmunomediadas, que incluyen la enfermedad inflamatoria intestinal, artritis psoriásica y el lupus eritematoso sistémico. Esta adquisición fortalece la creciente modalidad en etapa avanzada de Takeda y expande potencialmente su cartera y el impacto para los pacientes en diversas indicaciones, lo que refuerza la capacidad de Takeda de mantener un sólido crecimiento a nivel global en el mediano y largo plazo.

"Con nuestro plan de adquisición anunciado en diciembre, nos entusiasma haber agregado rápidamente a nuestra modalidad en etapa avanzada a TAK-279, un inhibidor alostérico altamente selectivo de TYK2 con potencial transformador para pacientes de diversas enfermedades", expresó Ramona Sequeira, presidenta, división de la cartera global de Takeda. "Este programa se alinea estrechamente con nuestra estrategia y experiencia en enfermedades inmunomediadas, y esperamos compartir pronto más datos de nuestros planes de desarrollo".

En virtud de los términos y condiciones del acuerdo y después del cierre de la transacción, Takeda pagará a Nimbus aproximadamente 4000 millones de dólares estadounidenses por adelantado, después de ajustar elementos que incluyen endeudamiento al cierre y cuentas a pagar al cierre de Lakshmi. Takeda también pagará a Nimbus dos pagos por hitos de 1000 millones de dólares estadounidenses cada uno en cuanto alcance ventas netas anuales de 4000 y 5000 millones de dólares estadounidenses de productos desarrollados por el programa TAK-279.

Takeda espera que el impacto financiero de sus resultados operativos consolidados para el año fiscal que termina el 31 de marzo de 2023 (ejercicio fiscal 2022) como resultado de la finalización de la transacción sea irrelevante. No hay cambios en los pronósticos del ejercicio fiscal 2022 de Takeda para los resultados operativos o las pautas de gestión.

Acerca de Takeda

