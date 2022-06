Comunicado de prensa de Business Wire: Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda(TSE:4502/NYSE:TAK) ("Takeda") y Arrowhead Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ARWR) acaban de anunciar que los resultados de un estudio clínico de fase 2 (AROAAT-2002) de fazirsiran en investigación (TAK-999/ARO-AAT) para el tratamiento de la enfermedad hepática asociada a la deficiencia de alfa-1 antitripsina (AATD) se han publicado en la revista New England Journal of Medicine (NEJM) y se han presentado en una ponencia oral en The International Liver Congress? 2022: The Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver (EASL). El artículo del NEJM se publicó en Internet antes de su impresión y se titula "Fazirsiran for Liver Disease Associated with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency" (Fazirsiran para la enfermedad hepática asociada a la deficiencia de alfa-1 antitripsina). La presentación de la EASL se tituló "Reduction of Intra-hepatic Z-AAT Synthesis by Fazirsiran Decreases Globule Burden and Improves Histological Measures of Liver Disease in Adults with Alpha-1 Antitrypsin Deficiency" (La reducción de la síntesis intrahepática de Z-AAT mediante Fazirsiran disminuye la carga globular y mejora los indicadores histológicos de la enfermedad hepática en adultos con deficiencia de alfa-1 antitripsina).

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220624005342/es/

"Actualmente no existe un tratamiento específico para la enfermedad hepática asociada a la AATD. Los resultados del estudio AROAAT-2002 aportan múltiples líneas de evidencia de que el daño hepático preexistente en estos pacientes puede mejorar significativamente tras el tratamiento con fazirsiran", señaló el doctor Pavel Strnad, catedrático del Hospital Universitario RWTH de Aquisgrán e investigador principal del estudio AROAAT-2002, que presentó los datos en la EASL. "En concreto, las mejoras en la carga histológica de glóbulos, la reducción de los signos histológicos de inflamación portal, la normalización de las enzimas hepáticas elevadas y la mejora de la fibrosis hepática son indicadores alentadores de que fazirsiran puede mejorar rápidamente la lesión hepática. También refleja la emocionante innovación que se está produciendo en este campo, ya que una terapia de ARNpi dirigida específicamente al hígado tiene el potencial de abordar una enfermedad hepática que hasta ahora era intratable".

Fazirsiran es una posible terapia de interferencia de ARN (ARNi), pionera en su clase, diseñada para reducir la producción de la proteína alfa-1 antitripsina mutante (Z-AAT) como posible tratamiento de la enfermedad hepática genética rara asociada a la AATD. Se cree que la acumulación de Z-AAT es la causa de la enfermedad hepática progresiva en pacientes con AATD. Con la reducción de la producción de la proteína inflamatoria Z-AAT se espera detener la progresión de la enfermedad hepática y permitir que el hígado se regenere y repare. La FDA de EE. UU. concedió a fazirsiran la designación de terapia innovadora (BTD) en julio de 2021 y la designación de medicamento huérfano en febrero de 2018 para el tratamiento de la AATD.

"Estos datos tan interesantes sobre el tratamiento con fazirsiran del estudio abierto de fase 2 AROAAT-2002 en pacientes con enfermedad hepática por AATD sugieren un efecto del tratamiento y el potencial de mejorar múltiples marcadores posteriores de la salud hepática. También está a punto de finalizar el estudio de fase 2 SEQUOIA y esperamos seguir evaluando el potencial de fazirsiran en este estudio más amplio y controlado con placebo", comentó el Dr. Javier San Martin, director médico de Arrowhead. "Fazirsiran ha mostrado un alto nivel de actividad en todos los pacientes estudiados y está representando la forma en que la vía del ARN de interferencia puede aprovecharse para silenciar de forma confiable y consistente la expresión génica y tener potencialmente un impacto positivo en los pacientes con distintas enfermedades genéticas".

"Estos resultados preliminares demuestran el potencial de una terapia de ARNi como fazirsiran para revertir la enfermedad hepática en pacientes con enfermedad del hígado por AATD y tenemos la esperanza de que fazirsiran ayude algún día a los pacientes a evitar la necesidad de someterse a un trasplante de hígado", declaró el Dr. Chinwe Ukomadu, director de la Unidad del Área Terapéutica de Gastroenterología de Takeda. "Esperamos continuar nuestra exitosa colaboración con Arrowhead y aplicar el largo historial de innovación de Takeda en gastroenterología para iniciar un estudio de fase 3 con fazirsiran".

Acerca del estudio de fase 2 AROAAT-2002

AROAAT-2002 (NCT03946449) es un estudio piloto de fase 2, abierto y multidosis, para evaluar la respuesta a fazirsiran en 16 pacientes con enfermedad hepática asociada a la AATD y fibrosis hepática de base. Los pacientes se inscribieron en tres cohortes. Todos los participantes que cumplían los requisitos se sometieron a una biopsia antes de la dosis y a una biopsia al final del estudio. También se ofreció a los participantes tratados la oportunidad de continuar el tratamiento en una fase de ampliación abierta. Incluida la fase de ampliación abierta, se realizaron evaluaciones intermedias a los 6 y 18 meses (cohortes 1, 1b), y a los 12 y 24 meses (cohorte 2) de tratamiento con fazirsiran.

Resultados de eficacia

Todos los pacientes (n = 16) presentaron una disminución de la proteína AAT mutante total acumulada (Z-AAT) en el hígado (cambio porcentual medio en la semana 24 o 48, -83,3 %; intervalo de confianza del 95 %, -89,7 a -76,4). Se observó una reducción media sustancial de la concentración sérica de Z-AAT en todas las cohortes, con un nadir de -90 ± 5 % en la cohorte de 200 mg y de -87 ± 6 % en la cohorte de 100 mg en la semana 6. Las reducciones de las concentraciones de Z-AAT en el hígado se asociaron con mejoras histológicas de la inflamación.

La mayoría de los pacientes tenían una carga globular histológica PAS-D (tinción de ácido peryódico de Schiff más diastasa) elevada al inicio del tratamiento (puntuación media, 7,4; con puntuaciones que van de 0 a 9, y las puntuaciones más altas indican una mayor carga globular). Después del tratamiento, todos los pacientes tenían menor carga globular, con una puntuación media que disminuía a 2,3 en la semana 24 o 48 (una reducción del 69 %).

También disminuyeron los biomarcadores de lesión hepática. Al inicio, las concentraciones medias de TGP estaban por encima del límite superior del rango normal en todas las cohortes. Tras el tratamiento, las concentraciones de TGP disminuyeron en todas las cohortes desde la semana 16 hasta la 52. Los 12 pacientes con concentraciones de TGP por encima del límite superior del rango normal al inicio del tratamiento se redujeron a concentraciones normales en la semana 52.

Se produjo una regresión de la fibrosis de al menos un estadio en 7 de los 12 pacientes que recibieron la dosis de 200 mg (cohortes 1 y 2), incluidos 2 pacientes con cirrosis, y en ninguno de los 3 pacientes con biopsias evaluables que recibieron la dosis de 100 mg (cohorte 1b). Dos pacientes de la cohorte 2 presentaron una progresión de la fibrosis desde el inicio hasta la semana 48 (ambos de F2 a F3), aunque ambos tuvieron una importante reducción de la carga de glóbulos PAS-D (puntuaciones de 9 y 4 al inicio y de 0 para ambos en la semana 48) y una reducción de las concentraciones de TGP y ?-glutamiltransferasa (GGT) con el tratamiento.

Resultados de seguridad

En general, fazirsiran fue bien tolerado. Durante un período de 1,5 años, no se produjeron muertes, suspensiones del tratamiento con fazirsiran ni interrupciones de la dosis. Los acontecimientos adversos más frecuentes que aparecieron o empeoraron después de la primera administración de fazirsiran fueron artralgia y aumento de las concentraciones de creatina quinasa en sangre. No hubo aumentos aparentemente dependientes de la dosis en la frecuencia o gravedad de los acontecimientos adversos. En las cohortes 1 y 2 se notificaron cuatro acontecimientos adversos graves, todos ellos de gravedad moderada, que se resolvieron y los cuatro pacientes siguieron recibiendo el tratamiento con fazirsiran en el período de ampliación.

Hasta el momento, no se han registrado acontecimientos adversos pulmonares importantes que hayan provocado la interrupción del fármaco o del ensayo. Cuatro de los seis pacientes que participaron en el ensayo mientras recibían el tratamiento de aumento de AAT tenían antecedentes de enfisema, y ninguno comunicó exacerbaciones.

Acerca del acuerdo de colaboración y licencia de Takeda y Arrowhead

En octubre de 2020, Arrowhead y Takeda anunciaron un acuerdo de colaboración y licencia para desarrollar fazirsiran. Según los términos del acuerdo, Arrowhead y Takeda desarrollarán de forma conjunta este fármaco, que, en caso de ser aprobado, se comercializará de forma conjunta en los Estados Unidos con una estructura de reparto de beneficios a partes iguales. Fuera de los Estados Unidos, Takeda dirigirá la estrategia de comercialización mundial y recibirá una licencia exclusiva para comercializar fazirsiran, y Arrowhead podrá recibir cánones escalonados del 20 al 25 % de las ventas netas. El pago inicial que recibió Arrowhead fue de 300 millones de dólares y tiene derecho a recibir posibles hitos de desarrollo, reglamentarios y comerciales de hasta 740 millones de dólares.

Acerca de la deficiencia asociada a la alfa-1 antitripsina

La deficiencia asociada a la alfa-1 antitripsina (AATD) es un trastorno genético raro asociado a enfermedades hepáticas en niños y adultos y a enfermedades pulmonares en adultos. Se estima que la AATD afecta a 1 de cada 3000-5000 personas en los Estados Unidos y 1 de cada 2500 en Europa. La proteína alfa-1 antitripsina se sintetiza principalmente en los hepatocitos, desde donde se secreta. Su función es inhibir las enzimas que pueden descomponer el tejido conjuntivo normal. La variante más común de la enfermedad, el mutante Z, tiene una sola sustitución de aminoácidos que da como resultado un plegamiento inadecuado de la proteína. La proteína mutante no puede ser secretada de manera efectiva y se acumula en glóbulos dentro de los hepatocitos. Esto desencadena una lesión continua de los hepatocitos, lo que a su vez provoca fibrosis, cirrosis y un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular.

Los pacientes con el genotipo homocigota de PiZZ tienen una deficiencia grave de AAT funcional que provoca enfermedades pulmonares y hepáticas. La enfermedad pulmonar se suele tratar con la terapia de aumento de AAT. Sin embargo, esta terapia de aumento no ayuda a tratar la enfermedad hepática, y no hay una terapia específica para las manifestaciones hepáticas. Existe una necesidad importante no satisfecha ya que el trasplante de hígado, con su morbilidad y mortalidad concomitante, es actualmente la única cura disponible.

Acerca de Takeda Pharmaceutical Company Limited

Takeda es una empresa biofarmacéutica líder mundial impulsada por I+D y basada en valores, con sede en Japón. Somos una empresa dedicada a descubrir y ofrecer tratamientos que transformen la vida, orientados por nuestro compromiso con los pacientes, nuestra gente y el planeta. En Takeda, centramos nuestros esfuerzos de I+D en cuatro áreas terapéuticas: oncología, enfermedades genéticas raras y hematología, neurociencia y gastroenterología. También invertimos en I+D orientado a terapias derivadas del plasma y vacunas. Nos centramos en el desarrollo de medicamentos altamente innovadores que contribuyan a lograr una diferencia en la vida de las personas al traspasar la frontera de las nuevas opciones de tratamiento y aprovechar nuestro motor mejorado y cooperativo de I+D y sus capacidades para crear una cartera sólida, de modalidades diversas. Nuestros empleados asumen el compromiso de mejorar la calidad de vida de los pacientes y colaborar con nuestros socios de la atención sanitaria en aproximadamente de 80 países. Para obtener más información, visite https://www.takeda.com.

Acerca de Arrowhead Pharmaceuticals

Arrowhead Pharmaceuticals desarrolla medicamentos para tratar enfermedades intratables a través del silenciamiento de los genes que las causan. Utilizando una amplia cartera de químicos de ARN y modos de administración eficientes, las terapias de Arrowhead activan el mecanismo de interferencia de ARN para inducir una rápida, profunda y duradera disminución de la expresión de los genes objetivo. El ARN de interferencia, o ARNi, es un mecanismo presente en las células vivas que inhibe la expresión de un gen específico, con lo que afecta a la producción de una proteína específica. Las terapias basadas en el ARNi de Arrowhead aprovechan esta vía natural de silenciamiento de genes. Para obtener más información, visite www.arrowheadpharma.com o síganos en Twitter @ArrowheadPharma. Para agregarse a la lista de correos electrónicos de la compañía y recibir noticias directamente, visite http://ir.arrowheadpharma.com/email-alerts.

Aviso importante de Takeda

A los efectos de este aviso, "comunicado de prensa" significa este documento, cualquier presentación oral, cualquier sesión de preguntas y respuestas y cualquier material escrito u oral discutido o distribuido por Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") en relación con este comunicado. El presente comunicado de prensa (con cualquier presentación oral y cualquier sesión de preguntas y respuestas en relación con el mismo) no pretende, y no constituye, representar o formar parte de ninguna oferta, invitación o solicitud de ninguna oferta de compra, adquisición, suscripción, intercambio, venta o disposición de cualquier valor o la solicitud de cualquier voto o aprobación en cualquier jurisdicción. Mediante este comunicado de prensa no se ofrecen al público acciones ni otros valores. No se realizará ninguna oferta de valores en los Estados Unidos, salvo en el marco de un registro conforme a la Ley de Valores de EE. UU. de 1933, en su versión modificada, o de una exención de la misma. Este comunicado de prensa se entrega (junto con cualquier otra información que pueda proporcionarse al destinatario) con la condición de que sea utilizado por el destinatario únicamente con fines informativos (y no para la evaluación de cualquier inversión, adquisición, cesión o cualquier otra transacción). Cualquier incumplimiento de estas restricciones puede constituir una violación de las leyes de valores aplicables. Las empresas en las que Takeda posee inversiones directas e indirectas son entidades individuales. En el presente comunicado de prensa, "Takeda" se usa a veces por conveniencia, y se hacen referencias a Takeda y a sus filiales en general. Del mismo modo, las palabras "nosotros" y "nuestro" también se usan para referirse a las filiales en general o para quienes trabajan para ellas. Estas expresiones también se usan en casos en los que la identificación de la empresa o empresas en particular no tiene ningún sentido específico.

Declaraciones prospectivas de Takeda

El presente comunicado de prensa y cualquier material distribuido en relación con este puede contener declaraciones prospectivas, creencias u opiniones con respecto a los futuros negocios, la posición futura y los resultados de las operaciones de Takeda. Estas incluyen estimaciones, pronósticos, objetivos y planes para Takeda. Sin limitación, las declaraciones prospectivas suelen incluir término tales como "objetivos", "planes", "cree", "espera", "continúa", "supone", "objetivo", "pretende", "asegura", "hará", "podría", "debería", "tendría", "posible", "anticipa", "estima", "proyecta" o expresiones similares o su forma negativa. Estas declaraciones prospectivas se basan en supuestos sobre muchos factores importantes, incluidos los siguientes, que podrían hacer que los resultados reales difieran sustancialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas: las circunstancias económicas que rodean el negocio global de Takeda, incluidas las condiciones económicas generales en Japón y Estados Unidos, presiones y desarrollos competitivos, cambios en las leyes y reglamentos aplicables, incluidas las reformas sanitarias mundiales; los desafíos inherentes al desarrollo de nuevos productos, como la incertidumbre sobre el éxito clínico y las decisiones de las autoridades reglamentarias y el momento en que se toman; la incertidumbre sobre el éxito comercial de los productos nuevos y existentes; las dificultades o retrasos en la fabricación; fluctuaciones en los tipos de interés y de cambio, reclamaciones o preocupaciones con respecto a la seguridad o eficacia de los productos comercializados o candidatos a productos, el impacto de las crisis sanitarias, como la nueva pandemia de coronavirus, en Takeda y sus clientes y proveedores, incluidos los gobiernos extranjeros en los países en los que Takeda opera, o en otras facetas de su negocio, el tiempo y el impacto de los esfuerzos de integración posteriores a una fusión con las empresas adquiridas, la capacidad de desinvertir en activos que no son fundamentales para las operaciones de Takeda y el tiempo de cualquier desinversión de este tipo, y otros factores identificados en el Informe Anual más reciente de Takeda en el formulario 20-F y los otros informes de Takeda presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos, disponibles en el sitio web de Takeda en https://www.takeda.com/investors/sec-filings/ o en www.sec.gov. Takeda no asume obligación alguna de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa o cualquier otra declaración a futuro que pueda realizar, excepto cuando lo exija la ley o la norma de la bolsa de valores. El rendimiento pasado no es un indicador de resultados futuros; los resultados de Takeda en el presente comunicado de prensa pueden no ser indicativos, y no constituyen una estimación, previsión o proyección de los resultados futuros de Takeda.

Declaración de puerto seguro de Arrowhead en virtud de la Ley de reforma de los litigios sobre valores privados:

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de las disposiciones de "puerto seguro" de la Ley de reforma de los litigios sobre valores privados de 1995. Cualquier declaración incluida en este comunicado, a excepción de la información histórica, puede considerarse una declaración prospectiva. Sin perjuicio de la generalidad de lo expuesto, términos como "puede", "será", "espera", "cree", "anticipa", "confía", "pretende", "planea", "proyecta", "podría", "estima" o "continúa" pretenden identificar dichas declaraciones prospectivas. Además, cualquier declaración que se refiera a proyecciones de nuestros futuros resultados financieros, tendencias de nuestro negocio, expectativas de nuestra cartera de productos o candidatos a productos, incluidas las presentaciones reglamentarias anticipadas y los resultados de los programas clínicos, perspectivas o beneficios de nuestras colaboraciones con otras empresas, u otras caracterizaciones de eventos o circunstancias futuras son declaraciones prospectivas. Estas declaraciones se basan en nuestras expectativas actuales y sólo se refieren a la fecha de este documento. Nuestros resultados reales pueden diferir sustancialmente y de manera adversa de los expresados en cualquier declaración prospectiva como resultado de varios factores e incertidumbres, incluido el impacto de la actual pandemia de COVID-19 en nuestro negocio, la seguridad y eficacia de nuestros productos candidatos, las decisiones de las autoridades reglamentarias y el momento en que se produzcan, la duración y el impacto de los retrasos reglamentarios en nuestros programas clínicos, nuestra capacidad de financiar nuestras operaciones, la probabilidad y el momento de la recepción de futuros hitos y tasas de licencia, el éxito futuro de nuestros estudios científicos, nuestra capacidad de desarrollar y comercializar con éxito los candidatos a fármacos, el momento de iniciar y completar los ensayos clínicos, el rápido cambio tecnológico en nuestros mercados, la aplicación de nuestros derechos de propiedad intelectual y los demás riesgos e incertidumbres que se describen en nuestro último informe anual en el formulario 10-K, en los subsiguientes informes trimestrales en el formulario 10-Q y en otros documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores cada cierto tiempo. No asumimos ninguna obligación de actualizar o revisar las declaraciones a futuro para reflejar nuevos eventos o circunstancias.

Referencias:

Strnad P, Mandorfer M, Choudhury G, et al. Fazirsiran for Liver Disease Associated with Alpha1-Antitrypsin Deficiency [publicado en Internet antes de su impresión, 25 de junio de 2022]. N Engl J Med. 2022;10.1056/NEJMoa2205416. doi:10.1056/NEJMoa2205416.

Strnad P. Reduction of intra-hepatic Z-AAT synthesis by fazirsiran decreases globule burden and improves histological measures of liver disease in adults with alpha-1 antitrypsin deficiency. Póster presentado en The International Liver Congress, en junio de 2022. Londres, Reino Unido.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220624005342/es/

Contacto

Contactos de Takeda con la prensa: Medios japoneses Ritsuko Nomura ritsuko.nomura@takeda.com +81 (0) 466-32-4520 Medios de EE. UU. e internacionales Chris Stamm chris.stamm@takeda.com +1 (617) 374-7726 Contactos con inversores de Arrowhead: Vince Anzalone, Director financiero 626-304-3400 ir@arrowheadpharma.com Contactos de Arrowhead con la prensa: LifeSci Communications, LLC Josephine Belluardo, Ph.D. 646-751-4361 jo@lifescicomms.com O LifeSci Advisors, LLC Brian Ritchie 212-915-2578 britchie@lifesciadvisors.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.