Comunicado de prensa de Business Wire: TAKEONE COMPANY

Pronto saldrá a la venta "Pucca Puzzle Adventure", un juego global de rompecabezas para celulares.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005448/es/

Pucca Puzzle Adventure, a new mobile puzzle game developed by TAKEONE COMPANY, opens for global pre-registration on the 27th (Graphic: Business Wire)

TAKEONE COMPANY, desarrollador del juego para teléfonos celulares BTS World, anunció que la preinscripción mundial para Pucca Puzzle Adventure se abrióen Google Play y App Store el día 27.

Como regalo especial para celebrarlo, todos los usuarios que se preinscriban recibirán 1600 gemas y 100 fichas para dibujar personajes legendarios.

En Pucca Puzzle Adventure aparece "Pucca", la popular personaje desarrollada en 2002, que fue considerada globalmente como la protagonista más popular en Corea durante seis años consecutivos hasta 2021.

Pucca Puzzle Adventure es un juego de rompecabezas en el que el personaje principal, Pucca, se lanza a la aventura con una expedición para derrotar a Dong King, un codicioso villano que planea apoderarse del mundo. Cuenta con más de 100 personajes únicos y adorables, incluidos los del dibujo animado original. El juego incluye rompecabezas match 3, que pueden resolverse con estrategias de propiedades elementales, con elementos RPG, como subir de nivel a los personajes, para superar más de 1000 fases.

Los jugadores pueden disfrutar de numerosísimas misiones, ya que Pucca Puzzle Adventure ofrece diferentes modos de juego, como Boss Raid, Puzzle Quest, Challenge Mode y Village, además del escenario principal. Bajo el lema "Break Free", el juego permite a los usuarios disfrutar de emocionantes animaciones y efectos de sonido al resolver los rompecabezas.

TAKEONE COMPANY espera conquistar los corazones de los usuarios de juegos para celulares de todo el mundo con la popular personaje coreana "Pucca".

Tras el evento de preinscripción de un mes, Pucca Puzzle Adventure estará disponible oficialmente en todo el mundo a finales de enero de 2023. Encontrará más información en el sitio web oficial del juego, así como en Twitter y Facebook.

Para más información sobre Pucca Puzzle Adventure, siga sus canales en las redes sociales o contacte con nosotros: takeonepr@takeone.co.kr. -Twitter: https://twitter.com/PuccaAdventure -Facebook: https://www.facebook.com/PuccaAdventure

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221215005448/es/

Contacto

TAKEONE COMPANY HaYoung Song takeonepr@takeone.co.kr

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.