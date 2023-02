Comunicado de prensa de Business Wire: Tanium

Tanium, empresa líder en la gestión de seguridad y operaciones de TI y el principal proveedor de gestión convergente de puntos finales (XEM), anunció hoy la designación de Dan Streetman en el puesto de director ejecutivo (CEO). Orion Hindawi, cofundador y actual director general de Tanium, asumirá el cargo de presidente ejecutivo. En este nuevo cargo, Orion continuará impulsando la visión estratégica y la innovación técnica en Tanium, así como su compromiso con los socios y clientes estratégicos de Tanium. David Hindawi, confundador de Tanium, pasará a ser presidente emérito.

En su nuevo cargo, Streetman continuará fortaleciendo el compromiso de Tanium de proteger a las empresas, las organizaciones y su gente, mientras fortalece y desarrolla las operaciones orientadas al cliente, la estrategia de socios, la estrategia de productos y el desarrollo de la empresa.

Streetman se basará en el fuerte impulso del mercado que ha experimentado Tanium, incluido el cierre de un año fiscal récord en términos de ingresos y crecimiento de nuevos clientes, la impactante introducción de nuevos productos y la rápida adopción de la plataforma de gestión de terminales convergentes de Tanium.

Streetman aporta una amplia y experimentada experiencia a Tanium. Más recientemente, se desempeñó como director ejecutivo de Allvue Systems; antes de eso, se desempeñó como director ejecutivo de TIBCO Software Inc. En su carrera anterior, Streetman supervisó importantes transformaciones basadas en datos en BMC, Salesforce y C3.ai.

"Tanium es una empresa impulsada por una misión que tiene un compromiso insuperable de satisfacer las necesidades de los clientes", señaló Streetman. "A medida que la transformación digital continúa creando complejidades y alterando el panorama de la seguridad cibernética, las organizaciones necesitan una plataforma integral de administración de puntos finales que proteja a sus organizaciones y a su gente mientras los ayuda a romper el ciclo de proliferación de productos puntuales que, lamentablemente, ha dejado a los clientes aún menos seguros. Es una gran oportunidad para liderar Tanium y estoy profundamente comprometido a promover su misión de brindar certeza en tiempos inciertos".

"Fundar y dirigir Tanium como su director ejecutivo ha sido un honor, tanto a nivel personal como profesional", comentó Orion Hindawi. "Lo que comenzó como una idea para ayudar a las empresas a protegerse frente a la creciente dependencia digital y a los ataques cibernéticos se ha convertido en un líder de la industria de gestión de puntos finales. Dan es un líder con nuestros mismos valores, y estoy orgulloso de que sume a nuestro equipo para ayudar a escribir el próximo capítulo de la historia de Tanium. Tengo plena confianza en su visión y su capacidad para nutrir responsablemente el crecimiento de nuestra organización".

En la actualidad, con su plataforma gestión convergente de puntos finales (XEM), Tanium es el principal proveedor que ofrece visibilidad, control y remediación en tiempo real, todo dentro de una única plataforma. Además, Tanium está ampliando las capacidades de su plataforma para hacer posible que las empresas mejoren la productividad del usuario final y proporcionen una experiencia de trabajo digital superior para los empleados. Al incorporar las capacidades de gestión de la experiencia digital en XEM, Tanium está preparado para convertirse en uno de los primeros líderes en este nuevo mercado emergente.

Streetman se convierte en la incorporación más reciente a un equipo de liderazgo ejecutivo que posee una gran experiencia, que incluye a Bina Chaurasia, director de operaciones y administrativo; Charles Ross, director de clientes Marc Levine, director de finanzas; Nic Surpatanu, director de productos; Steve Daheb, director de marketing; Tobias Julén, director de recursos humanos; y Tyker Fagg, director de ingresos

Acerca de Tanium

Tanium, el único proveedor de gestión convergente de puntos finales (XEM) en la industria, lidera el cambio de paradigma en abordajes heredados a la gestión de entornos complejos de seguridad y tecnología. Tanium es la única empresa que unifica equipos y flujos de trabajo para proteger cada uno de los puntos finales contra amenazas cibernéticas al integrar TI, cumplimiento, seguridad y riesgo en una única plataforma que ofrece una visibilidad integral en todos los dispositivos, un conjunto unificado de controles y una taxonomía común para un mismo propósito en común: proteger la información crítica y la infraestructura a escala. Tanium ha sido incluida en la lista Forbes Cloud 100 durante siete años consecutivos y figura en la lista de Fortune de los mejores lugares de trabajo grandes en tecnología. De hecho, más de la mitad de Fortune 100 y las fuerzas armadas de EE. UU. confían en Tanium para proteger a las personas; defender datos; sistemas seguros; y vea y controle cada punto final, equipo y flujo de trabajo en todas partes. Ese es el poder de la certeza. Visite www.tanium.com y síganos en LinkedIn y en Twitter.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

