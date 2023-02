Comunicado de prensa de Business Wire: Taulia

Taulia, proveedor líder de soluciones de gestión del capital circulante, acaba de anunciar la firma de un memorando de entendimiento con Aramco, una de las principales empresas integradas de energía y productos químicos del mundo, en el que se aborda la posibilidad de que Taulia proporcione soluciones de financiación a los proveedores.

En el marco de su programa In-Kingdom Total Value Add (iktva), que persigue acelerar los esfuerzos de transformación digital a nivel nacional, Aramco ha firmado recientemente más de 100 acuerdos para contribuir al avance de un ecosistema industrial diverso, sostenible y competitivo a nivel mundial (para profundizar en el tema, consulte aquí).

Taulia ha emprendido este programa en colaboración con J.P. Morgan y Manafa Capital.

Cedric Bru, director ejecutivo de Taulia, comenta:"A través de este programa, abrimos el camino a miles de empresas de todo el mundo para que puedan acceder a opciones de financiación asequibles y gestionar su liquidez mientras atraviesan tiempos de incertidumbre económica".

Ziad T. Murshed, vicepresidente ejecutivo y director financiero de Aramco, afirma: "Este es un gran paso para permitir a los proveedores locales acceder a opciones de financiación que sustenten el ecosistema industrial y refuercen nuestra cadena de suministro local".

Acerca de Aramco

Aramco es una empresa mundial integrada dedicada a la energía y los productos químicos. Nos impulsa la convicción de que la energía es una oportunidad. Además de producir aproximadamente uno de cada ocho barriles del suministro mundial de petróleo y desarrollar nuevas tecnologías energéticas, nuestro equipo global se dedica a generar impacto en todo lo que hacemos. Nos centramos en lograr que nuestros recursos sean más confiables, más sostenibles y más útiles. Así, ayudamos a promover la estabilidad y el crecimiento a largo plazo en todo el mundo. www.aramco.com.

Acerca de Taulia

Taulia es un proveedor de soluciones de tecnología financiera para la gestión del capital circulante con sede en San Francisco, California. Taulia ayuda a las empresas a acceder al valor vinculado a sus cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inventario. Una red de más de dos millones de empresas utiliza la plataforma de Taulia para determinar cuándo quieren pagar y recibir pagos. Taulia permite que sus clientes ejecuten sus estrategias de capital circulante, apoyen a sus proveedores con el pago anticipado y contribuyan a crear cadenas de suministro sostenibles. Taulia procesa más de 500 000 millones de dólares cada año y cuenta con la confianza de las mayores empresas del mundo, como Airbus, AstraZeneca y Nissan. En marzo de 2022, Taulia pasó a formar parte de SAP. Taulia opera como una empresa independiente con su propia marca en el Grupo SAP.

Para obtener más información, visite www.taulia.com.

