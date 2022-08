Comunicado de prensa de Business Wire: Taulia

Taulia, proveedor líder de soluciones de gestión del capital circulante y parte del Grupo SAP, confirma el fuerte crecimiento interanual de la empresa en la región de Asia Pacífico.

Desde que anunció su expansión en la región hace un año, el número de contratos adjudicados por Taulia ha aumentado en más de un 250%, entre los que se incluyen logotipos en los sectores del envasado, los servicios informáticos y la fabricación en algunas de las economías líderes y emergentes del mundo, como China, Singapur, India, Región administrativa especial de Hong Kong y Australia.

Taulia mantiene su compromiso de intensificar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de este mercado. Durante este ejercicio, el número de empresas con sede en Asia Pacífico que forman parte de la red de Taulia ha aumentado en más de 75 000, lo que ha supuesto un incremento del 37 % en el número de clientes que recurren a los pagos anticipados.

Taulia también ha aumentado de forma considerable su equipo en Asia Pacífico, ya que ha duplicado su plantilla en el último año y tiene previsto añadir otras diez personas en los próximos meses.

Steve Scott, director de Taulia en Asia Pacífico, comenta:"Estoy muy orgulloso del crecimiento que hemos logrado en el último año, gracias a nuestra expansión en China y Singapur. Asia ocupa el centro de la cadena de suministro mundial y es una región en la que vemos un gran potencial sin explotar. Es una región repleta de empresas que buscan expandirse y desempeñar un papel más importante en la escena mundial. Nos entusiasma la idea de ayudar a estas empresas a desplegar soluciones de gestión del capital circulante que les permitan prosperar en el entorno actual, en constante transformación".

Acerca de Taulia

Taulia es un proveedor de soluciones de tecnología financiera para la gestión del capital circulante con sede en San Francisco, California. Taulia ayuda a las empresas a acceder al valor vinculado a sus cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inventario. Una red de más de dos millones de empresas utiliza la plataforma de Taulia para determinar cuándo quieren pagar y recibir pagos. Taulia permite que sus clientes ejecuten sus estrategias de capital circulante, apoyen a sus proveedores con el pago anticipado y contribuyan a crear cadenas de suministro sostenibles. Taulia procesa más de 500 000 millones de dólares cada año y cuenta con la confianza de las mayores empresas del mundo, como Airbus, AstraZeneca y Nissan. En marzo de 2022, Taulia pasó a formar parte de SAP. Taulia opera como una empresa independiente con su propia marca en el Grupo SAP.

Para obtener más información, visite www.taulia.com.

