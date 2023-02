Comunicado de prensa de Business Wire: Taulia

Taulia, proveedor líder de soluciones de gestión del capital circulante, celebra un año memorable en 2022. Desde que SAP, el mayor proveedor mundial de software de aplicaciones empresariales, adquirió Taulia, esta ha experimentado un aumento espectacular de nuevos clientes y un crecimiento de su red hasta superar los tres millones de proveedores.

En 2022, el negocio ha duplicado con creces el número de nuevos clientes captados en comparación con 2021, entre los que se incluyen empresas internacionales como Dole Asia, Hapag-Lloyd y World Wide Technology (WWT).

Omar Mir, miembro del Consejo ejecutivo de WWT, presidente y director general internacional de WWT, declaró: "Taulia es un socio clave para nosotros. Con su ayuda hemos logrado un crecimiento sostenido durante un período de incertidumbre económica para nuestros clientes. Gracias a su enfoque innovador y flexible de la gestión del capital circulante, su visión estratégica y el respaldo de SAP, nuestra empresa funciona mejor y ofrece a los clientes la mejor experiencia de su clase".

Otros logros de 2022:

-- Incorporación de nuevos productos para la financiación de cuentas por cobrar y la financiación sostenible de proveedores.

-- Se establece una asociación estratégica con Standard Chartered Bank.

-- Aumento de la red de socios financiadores en un 25 %.

-- Aumento de la plantilla a más de 425 empleados en todo el mundo.

-- Nombramiento de Danielle Weinblatt como directora de producto, y de Steve McDermott como director de ventas.

"El año 2022 fue decisivo para Taulia", declaró Bob Glotfelty, director de crecimiento de Taulia. "Al trabajar junto a SAP, hemos sido capaces de amplificar el impacto que ejercemos en empresas de todos los tamaños, permitiéndoles acelerar su capital circulante y sortear un entorno económico difícil. No podría estar más entusiasmado al ver lo que podemos lograr junto con nuestros clientes y socios en 2023".

Acerca de Taulia

Taulia es un proveedor de soluciones de tecnología financiera para la gestión del capital circulante con sede en San Francisco, California. Taulia ayuda a las empresas a acceder al valor vinculado a sus cuentas por pagar, cuentas por cobrar e inventario. Una red de más de tres millones de empresas utiliza la plataforma de Taulia para determinar cuándo quieren pagar y recibir pagos. Taulia permite que sus clientes ejecuten sus estrategias de capital circulante, apoyen a sus proveedores con el pago anticipado y contribuyan a crear cadenas de suministro sostenibles. Taulia procesa más de 500 000 millones de dólares cada año y cuenta con la confianza de las mayores empresas del mundo, como Airbus, AstraZeneca y Nissan. En marzo de 2022, Taulia pasó a formar parte de SAP. Taulia opera como una empresa independiente con su propia marca en el Grupo SAP.

Para obtener más información, visite www.taulia.com.

