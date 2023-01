Comunicado de prensa de Business Wire: Taulia

Más de una tercera parte de las empresas (35 %) han manifestado que el aumento en el precio de la energía es su mayor preocupación, ya que los efectos de la alta inflación se dejan sentir en todo el mundo. Esto se desprende de los datos obtenidos en la encuesta realizada por la empresa de soluciones de gestión de capital circulante Taulia.

Esta investigación, realizada entre más de 500 altos responsables de la toma de decisiones financieras en grandes empresas de EE. UU., Reino Unido, Singapur y Alemania, puso de manifiesto que, si bien el aumento de los costos energéticos es más pronunciado en Europa, sigue siendo una preocupación central en todas las regiones. Dos de cada cinco empresas del Reino Unido (41 %) y Alemania (39 %) afirmaron que los precios de la energía eran las presiones inflacionistas que más afectaban a su negocio, mientras que casi un tercio (31 %) de los responsables de la toma de decisiones en EE. UU. y algo más de una cuarta parte (27 %) en Singapur coincidían.

Según el estudio, un aplastante porcentaje de cuatro de cada cinco (83 %) empresas de todo el mundo están preocupadas por los efectos de la inflación en su negocio, y mencionan como principales motivos de inquietud el costo de las materias primas (29 %), el aumento de los costos de los proveedores (28 %) y de la mano de obra (26 %).

La preocupación por la inflación es especialmente evidente en EE. UU., donde más de nueve de cada diez (93 %) responsables de la toma de decisiones financieras afirmaron que su impacto en el negocio era un factor perturbador. Esta opinión es generalizada: casi nueve de cada diez (87 %) están de acuerdo en el Reino Unido y más de cuatro de cada cinco (83 %) en Singapur.

Cedric Bru, director ejecutivo de Taulia, comenta:"Aunque el encarecimiento de la energía es más acentuado en Europa, es una de las principales preocupaciones inflacionistas de las empresas de todo el mundo. El peligro de que la subida de los precios de la energía afecte directamente a los costos de producción y a la actividad empresarial es real y está presente en los mercados de todo el mundo. Para mitigar las consecuencias de la subida de precios y evitar la paralización de la cadena de suministro, los dirigentes deben asegurarse de que disponen de las facilidades financieras que les permitan suavizar este prolongado período de distorsiones y garantizar que todo siga funcionando hasta que se restablezca la calma".

Notas para los editores:Investigación realizada por Opinium entre 550 responsables de la toma de decisiones financieras en el Reino Unido, Estados Unidos, Alemania y Singapur en empresas con un volumen de negocio anual superior a 750 millones de dólares, entre el 10 y el 24 de octubre de 2022.

