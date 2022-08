Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Con fecha jueves 4 de agosto de 2022, Tecnotree ha anunciado sus resultados financieros correspondientes al segundo trimestre finalizado el 30 de junio de 2022. Tecnotree, el proveedor mundial de sistemas de soporte empresarial (BSS, por sus siglas en inglés) digitales, registró unos ingresos de 18,3 millones de euros en el segundo trimestre, continuando su solidez financiera con un crecimiento considerable en los segmentos de Oriente Medio y África (MEA) y Asia Pacífico (APAC).

Principales resultados consolidados del segundo trimestre y del semestre de 2022:

-- Las ventas netas del segundo trimestre fueron de 18,3 millones de euros, con un crecimiento del 9 % en comparación con el mismo período del año anterior, y de 31,6 millones de euros en el primer semestre, con un crecimiento del 13 % respecto al año anterior.

-- El resultado operativo ascendió a 5,1 millones de euros en el segundo trimestre y a 7,1 millones en el primer semestre.

-- El beneficio por acción fue de 0,01 euros en el segundo trimestre y de 0,02 euros en el primer semestre.

-- La cartera de pedidos al final del período ascendía a 72,8 millones de euros, con un crecimiento del 32,4 % en comparación con el mismo período del año anterior.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree, declaró: "Nuestros clientes han respondido a nuestra oferta digital, con una sólida cartera de pedidos en la que tenemos que invertir para cumplir con puntualidad. A pesar de que el aumento de los costos debido a factores externos ha hecho que los márgenes de resultados netos del primer semestre sean más estrechos, seguimos realizando nuevos despliegues para clientes de primer nivel, lo que requiere una mayor inversión inicial. La inversión actual garantizará los ingresos recurrentes a largo plazo durante los próximos 3 a 5 años con nuestros nuevos clientes, al aportar estabilidad. Nuestro Digital Stack 5.0 es más completo y tiene capacidad para servir a múltiples mercados y clientes simultáneamente".

Otros logros del segundo trimestre:

-- Haber alcanzado la posición más alta de la cartera de pedidos, con 72,8 millones de euros, un 32 % más que en el primer semestre de 2021, debido al aumento de la demanda de productos y soluciones de Tecnotree en el primer semestre de 2022, con el apoyo continuo de grandes grupos de telecomunicaciones de primer nivel como MTN, STC, Zain, Ooredoo.

-- Puesta en marcha de la suite digital BSS 5 de Tecnotree para las empresas y los consumidores de MTN Uganda, lo que aportó agilidad en los procesos y satisfacción de los clientes.

-- Lanzamiento de la suite de transformación digital para que MTN Ghana pueda satisfacer la demanda del mercado empresarial y ofrecer mayores experiencias a los clientes.

-- Tecnotree ha sido galardonada con el premio "Change-maker of the year" por la Fundación de la Bolsa de Helsinki, por su contribución al crecimiento de los mercados emergentes con sus productos y soluciones digitales preparados para el 5G.

-- Lanzamiento de la Plataforma de aprovisionamiento de servicios digitales 5G nativa en la nube para Zain en Sudán del Sur, y otro operador de primer nivel en Oriente Medio. Tecnotree DSPS es una suite preintegrada que permite una centralización de toda la planificación y gestión de tareas relacionadas con el aprovisionamiento.

-- Tecnotree consigue el premio "MongoDB Independent Software Vendor (ISV) Partner of the Year - Telco" por ayudar a sus clientes en la transición a nuevas tecnologías y ecosistemas digitales.

-- Lanzamiento de DOCS, una plataforma de tarificación digital convergente 5G compatible con los requisitos de monetización actuales y futuros de los proveedores de servicios de comunicación en todos los sectores y verticales.

Acerca de Tecnotree

Tecnotree es un proveedor de sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para el 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (IA/ML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es una de las primeras empresas del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree también ofrece un mercado digital multiexperiencia de Fintech y B2B2X a su base de suscriptores a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la salud, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree OYJ Correo electrónico: marketing@tecnotree.com

