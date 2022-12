Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree es líder en el mercado de sistemas de soporte empresarial (BSS, por sus siglas en inglés) digitales 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AI/ML, por sus siglas en inglés) y extensibilidad multinube. Tecnotree, con una presencia global de más de 90 clientes de telecomunicaciones en 70 países, da soporte a ecosistemas de más de mil millones de abonados. Tecnotree es el primer proveedor de servicios de plataforma digital en recibir la certificación Platinum Badge de los estándares TM Forum Open API. La empresa también ofrece un ecosistema de socios B2B2X y servicios de tecnología financiera para la monetización más allá de la conectividad en los sectores del juego, la sanidad, la educación y la banca. Tecnotree ha sido reconocida por Gartner por su gestión y monetización de ingresos, así como por sus soluciones de gestión de la experiencia del cliente, y es una de las principales acciones del Nasdaq de Helsinki desde 2020.

CognitiveScale (CS) es una empresa estadounidense pionera en la ingeniería de IA que ofrece soluciones para el desarrollo y la implantación de la inteligencia artificial empresarial escalable. CognitiveScale cuenta con el respaldo de más de 100 patentes de IA concedidas. Su galardonada plataforma Cortex permite a las empresas infundir inteligencia de decisión confiable en los procesos y aplicaciones empresariales maximizando la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. En la actualidad, la plataforma ofrece información hiperpersonalizada a más de 100 millones de clientes de los sectores sanitario, inmobiliario, bancario, de seguros y comercial. CognitiveScale también ha recibido el reconocimiento del Foro Económico Mundial por su impacto positivo en las empresas y la sociedad a través de la IA responsable y recibe inversiones de Norwest Venture Partners, Intel Capital, IBM, Westly Group, M12 (Microsoft Ventures), Anthem y USAA.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, declaró: "El objetivo a largo plazo de Tecnotree es ofrecer información inteligente que acelere la monetización 5G y las capacidades de experiencia total para sus clientes de todo el mundo. Ahora, actualizamos este objetivo a través de la plataforma Cortex de CS. Se ampliarán nuestros actuales casos de uso de telecomunicaciones y se consolidará aún más la posición de Tecnotree como proveedor de servicios digitales en el mercado norteamericano. CS llega con un vasto conjunto de clientes en las verticales de salud y tecnología financiera que tendrán un efecto multiplicador positivo en nuestra participación en el ecosistema B2B2X. Esta transacción coincide con nuestra actual estrategia global y las expectativas de los clientes".

Matt Sánchez, cofundador y miembro del Consejo de Administración de CognitiveScale declaró: "Para CognitiveScale, la adquisición de Tecnotree es una extensión natural del acceso al mercado en términos de presencia global y añade las telecomunicaciones como una vertical para nuevos modelos AIML en la plataforma Cortex. Dada la transformación del mercado que la industria de las telecomunicaciones experimenta hoy en día, vemos esto como un movimiento positivo para expandir nuestros horizontes hacia nuevas oportunidades verticales de monetización".

Tecnotree mantiene las previsiones actuales para 2022. Tecnotree espera que esta transacción aumente los ingresos recurrentes anuales en 5 millones de euros adicionales en 2023. Las partes esperan concluir la transacción potencial dentro de 2022, sujeta al cumplimiento de las condiciones precedentes. Tecnotree proporcionará más información sobre las repercusiones financieras de esta adquisición cuando facilite las previsiones para 2023.

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AI/ML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree ofrece además un mercado digital de tecnología financiera y B2B2X multiexperiencia a su base de abonados a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la sanidad, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Actualmente, los productos y servicios de la plataforma digital de Tecnotree prestan servicio a más de mil millones de suscriptores en todo el mundo, en más de 70 países.

