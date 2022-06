Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree Corporation

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation ("Tecnotree"), ha llegado a un acuerdo en virtud del cual Fitzroy Investments Limited ("Fitzroy") le venderá 15 millones de acciones de Tecnotree a Padma Ravichander por un precio de compra equivalente al promedio móvil de 10 días de la cotización de las acciones de Tecnotree en la bolsa de valores NASDAQ Helsinki. Dicha venta se llevará a cabo en varios tramos y se completará en septiembre de 2022. De común acuerdo, las partes se han comprometido a realizar las notificaciones necesarias al mercado a medida que se vayan materializando los tramos.

"Tecnotree ha sido la inversión con mejor rendimiento de nuestra cartera. Queremos seguir siendo el principal accionista de Tecnotree y mantener una relación de inversión a largo plazo con esta empresa. Sin embargo, hemos detectado una oportunidad estratégica en la que podemos vender 15 millones de acciones a la Sra. Ravichander, una de las principales impulsoras del reciente éxito de Tecnotree. Mediante esta transacción, Fitzroy quiere manifestar su gratitud y su compromiso con la valiosa y continua cooperación con Padma", señaló Neil Macleod, director de Fitzroy Investments Limited y presidente del Consejo de Administración de Tecnotree.

"La intención de Tecnotree es llevar la competencia tecnológica finlandesa y las soluciones más avanzadas de la tecnología 5G a todo el mundo. Tenemos una clara estrategia de crecimiento para crear ecosistemas digitales sostenibles con nuestros clientes y socios. Esta operación con Fitzroy refuerza nuestro compromiso colectivo a largo plazo con la ejecución de nuestra estrategia digital", declaró Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree.

Tecnotree, el único proveedor de soluciones de gestión de negocios digitales para empresas proveedoras de servicios digitales, cuenta con más de 40 años de experiencia y gran conocimiento del tema. Con una capacidad de entrega y transformación probada y reconocida en todo el mundo, nuestros productos y soluciones basados en tecnología de código abierto abarcan toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para proveedores de telecomunicaciones y otros servicios digitales con un ecosistema de socios B2B2X preintegrado en los sectores del juego, la salud, la educación y las OTT, entre otros. Los productos, las plataformas y los socios de Tecnotree dan soporte a ecosistemas emergentes de más de 1000 millones de abonados en más de 70 países. Tecnotree cotiza en el Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para más información, visite www.tecnotree.com.

