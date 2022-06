Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, líder mundial en sistemas de apoyo al negocio digital, acaba de anunciar el lanzamiento de su solución Digital Online Charging System (DOCS) compatible con 5G, una plataforma de cobro convergente basada en microservicios nativos en la nube y diseñada para atender los casos de uso de monetización actuales y futuros de los proveedores de servicios digitales y de telecomunicaciones.

Con el estancamiento de los ingresos promedio por usuario (Average Revenue Per Unit, ARPU) y la disminución de los niveles de fidelidad, agravados por una explosión en el consumo de datos, los proveedores de servicios de telecomunicaciones enfrentan una enorme presión para ofrecer servicios atractivos e hiperpersonalizados para adquirir y retener clientes. Además, los avances tecnológicos han ampliado el alcance de estos proveedores para centrarse en las nuevas vías de negocio de los servicios digitales y los servicios IoT/Enterprise para solventar estos problemas y seguir siendo relevantes en el segmento minorista y empresarial.

El sistema DOCS de Tecnotree está diseñado para dar soporte a los requisitos de monetización actuales y futuros de los proveedores de servicios de telecomunicaciones en todos los sectores y verticales. Tomando como base las últimas recomendaciones del proyecto 3GPP (3rd Generation Partnership Project) y los estándares de la API abierta del TM Forum, la plataforma DOCS de Tecnotree permite a los proveedores de servicios de telecomunicaciones construir, lanzar y monetizar sus propias ofertas, además de crear ofertas de socios para generar nuevas fuentes de ingresos rápidamente. Es compatible con múltiples modelos de cobro, como el monetario, el de eventos y el de suscripciones, así como con varios modelos de pago. Además, DOCS admite el cobro basado en la red, la gestión de políticas y de la calidad del servicio, las capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático para ofrecer recomendaciones en tiempo real y las notificaciones personalizadas.

"Estamos convencidos de que los socios de las empresas de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet deben disponer de los medios necesarios para ofrecer nuevas ofertas digitales y mejorar la experiencia de sus clientes finales. Por ello, no hemos limitado nuestra oferta a los servicios de telecomunicaciones, sino que hemos ampliado nuestra cartera de soluciones digitales de BSS con nuevas soluciones de cobro convergentes para los proveedores de servicios de la nueva era 5G e IoT", declaró Leena Koskelainen, directora de operaciones de Tecnotree.

Además, comentó: "DOCS se convertirá en la piedra angular para que los proveedores de servicios de telecomunicaciones moneticen las inversiones en 5G, ya que también puede implementarse para atender servicios específicos de 5G con modelos de despliegue coexistentes junto con sus actuales sistemas de cobro en línea".

La solución DOCS de última generación de Tecnotree permite a los proveedores de servicios de telecomunicaciones innovar, crear, ofrecer y monetizar nuevas experiencias con un modelo avanzado de tarificación y una exposición en tiempo real a socios y mercados. DOCS también tiene funciones de monedero digital que permiten a los clientes realizar diversas acciones monetarias, como recargas y recargas automáticas, pagos de facturas, gestión de puntos de fidelidad, así como la compra de nuevos servicios de telecomunicaciones y de otro tipo.

ACERCA DE TECNOTREE

Tecnotree, el único proveedor de soluciones de gestión de negocios digitales para empresas proveedoras de servicios digitales, cuenta con más de 40 años de experiencia y gran conocimiento del tema. Con una capacidad de entrega y transformación probada y reconocida en todo el mundo, nuestros productos y soluciones basados en tecnología de código abierto abarcan toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para proveedores de telecomunicaciones y otros servicios digitales. Los productos y las plataformas de Tecnotree dan servicio a más de 800 millones de abonados en todo el mundo. Tecnotree cotiza en el Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para más información, visite nuestro sitio web www.tecnotree.com o nuestros canales en redes sociales - LinkedIn I Facebook I Twitter

