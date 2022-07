Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, proveedor mundial finlandésde soluciones de transformación digital para proveedores de servicios de comunicación y proveedores de servicios digitales, anuncia la puesta en marcha de su sistema de aprovisionamiento de servicios digitales (DSPS, por sus siglas en inglés) con la filial de Zain en Sudán del Sur. El éxito de estas operaciones suma otra presencia global de la plataforma Tecnotree DSPS, este año en el mercado africano.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220726005565/es/

Tecnotree Announces the successful Go-Live of its Digital Service Provisioning Platform for Zain, Ahead of Time (Photo: Business Wire)

Con esta solución, que sustituye el sistema de aprovisionamiento con el que contaba la Zain, el operador puede aprovechar la plataforma 5G Cloud Native para satisfacer sus necesidades actuales y futuras del mercado. Además, esta plataforma permitirá al operador ampliar o reducir rápidamente la escala en respuesta a la demanda. Tecnotree DSPS es una suite preintegrada que gestiona la lógica de los servicios empresariales hacia la red, lo que permite disponer de un sistema centralizado para toda la planificación y gestión de tareas relacionadas con el aprovisionamiento. Se trata de una herramienta diseñada para proporcionar una activación y un aprovisionamiento rápidos y altamente automatizados junto con los servicios digitales.

La plataforma Tecnotree DSPS ofrece una base para que los operadores y los proveedores de servicios digitales lancen nuevos servicios con mayor rapidez, agilidad y eficiencia de recursos. Es una solución que facilita la planificación y el diseño de servicios innovadores, para su posterior lanzamiento con operaciones totalmente automatizadas, sin otra intervención. Con la centralización de los procesos de aprovisionamiento en DSPS se logra una alta velocidad de ejecución de los servicios, con más garantías y altas tasas de éxito de activación.

"Me gustaría agradecer a Tecnotree por la exitosa entrega del sistema DSPS, confiamos en Tecnotree por su cartera de productos digitales y sus capacidades de entrega. Además, han cumplido nuestras expectativas antes de tiempo", comentó Wilson Lado, director de tecnología de la filial de Zain en Sudán del Sur.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, señaló: "La innovación está en la esencia de todo lo que hacemos. Esto significa que nos esforzamos constantemente por ofrecer tecnología puntera a nuestros clientes. Nuestra solución de aprovisionamiento DSPS es una plataforma preparada para la nube que permite una gestión eficiente de la infraestructura y un alto rendimiento de los servicios, además de ayudar a nuestros clientes a optimizar los procesos empresariales con un aprovisionamiento de servicios digitales flexible e inteligente".

Acerca de Tecnotree

Tecnotree, el único proveedor de soluciones de gestión de negocios digitales para empresas proveedoras de servicios digitales. Con más de 40 años de experiencia y gran conocimiento del tema, su probada capacidad de entrega y transformación es reconocida en todo el mundo. Nuestros productos y soluciones basados en tecnología de código abierto abarcan toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para proveedores de telecomunicaciones y otros proveedores de servicios digitales, con un ecosistema de socios B2B2X preintegrado en los sectores del juego, la salud, la educación, las OTT, etc. Los productos, las plataformas y los socios de Tecnotree dan soporte a ecosistemas emergentes de más de 1000 millones de abonados en más de 70 países. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V). Para obtener más información, visite www.tecnotree.com.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220726005565/es/

Contacto

Padma Ravichander, Directora ejecutiva de Tecnotree OYJ Correo electrónico: marketing@tecnotree.co

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.