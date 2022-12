Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tecnotree, la plataforma digital global líder en servicios para tecnología nativa en la nube y 5G, anuncia que desplegó de forma simultánea sus soluciones BSS digitales para proveedores de servicios de telecomunicaciones en Oriente Medio, África y Europa con un total combinado de más de 100 millones de abonados. Esta puesta en marcha formó parte de la transformación digital BSS a gran escala de los clientes con Tecnotree Digital Suite para empresas-B2B y consumidores-B2C en algunos de los mayores grupos de operadores como MTN, STC, Zain Group, Omantel y un proveedor de Europa Occidental.

Con la implementación de la suite 5G-Ready Digital de Tecnotree, los clientes pueden disfrutar de una oferta de productos y servicios diferenciada basada en la Open API de TMF, una arquitectura de microservicios compatible con Arquitectura Digital Abierta (ODA) y tecnologías vanguardistas que permiten crear un diferenciador en el mercado y ofrecer una nueva experiencia a los abonados finales. El programa implica la transformación de los procesos de negocio, productos, servicios y experiencia del cliente heredados con un enfoque consultivo y de asesoramiento para brindar una experiencia digital renovadora, de la nueva era. El despliegue de toda la pila digital incluye la gestión de usuarios atraídos y clientes potenciales, la gestión del ciclo de vida del cliente, la gestión de pedidos basada en catálogos, la gestión de recursos e inventarios, la gestión de la fidelidad, el aprovisionamiento y la mediación de servicios, la facturación convergente y mayorista, el panel de control de operaciones comerciales y los sistemas de finalización de llamadas, que proporcionan una experiencia digital integral al cliente.

La suite BSS digital de Tecnotree, preparada para 5G y con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AI/ML), comprende una gama completa de procesos de negocio con un compromiso impulsado por el catálogo de productos de procesos digitales y microservicios, que apoyan el ciclo de vida del cliente y la gestión de ingresos. Tecnotree cuenta con un Digital BSS Stack ágil y de código abierto que es nativo en la nube, compatible con la Arquitectura Digital Abierta y con certificación de platino por TM Forum para los estándares de implementación de Open API del mundo real.

"Nos complace anunciar las exitosas y numerosas implantaciones de Tecnotree en todos los continentes. Con estos logros, Tecnotree avanza de forma importante hacia su expansión a un mercado global más amplio. Esto demuestra nuestra escalabilidad para despliegues rápidos y la capacidad de cumplir con las expectativas del cliente. Tecnotree, con sus productos galardonados, ha transformado con éxito sistemas heredados, satisfaciendo las demandas tan cambiantes de los consumidores con nuevas ofertas innovadoras, preparándolos para las nuevas oportunidades de monetización que presentan las tecnologías 5G e IoT", señaló Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation.

"Para nosotros es un orgullo asociarnos con proveedores de servicios de telecomunicaciones globales y desplegar una experiencia digital diferenciada para negocios, TI, operaciones y abonados finales a través de una entrega ágil, colaborativa, consultiva e impulsada por el valor empresarial mediante nuestra plataforma avanzada Microservices Accelerator y suites de automatización que permiten entregar de forma más rápida y realizar lanzamientos paralelos", declaró Ramaseshan Subramanian, vicepresidente y director de Entrega Global y Operaciones de Tecnotree. "Nuestros equipos de entrega multifuncionales tienen alta capacitación en las últimas tecnologías de automatización y ayudan a proporcionar la mejor entrega posible con un enfoque dinámico impulsado por el éxito del cliente, además de garantizar la entrega sin contacto en todos los continentes".

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AI/ML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree ofrece además un mercado digital de tecnología financiera y B2B2X multiexperiencia a su base de abonados a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la sanidad, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Padma Ravichander, Directora ejecutiva de Tecnotree Correo electrónico: marketing@tecnotree.com

