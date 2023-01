Comunicado de prensa de Business Wire: Tecnotree

Tras adquirir una empresa norteamericana de inteligencia artificial y aprendizaje automático en diciembre de 2022, Tecnotree, la plataforma digital global y líder en servicios para tecnología 5G y nativa en la nube, anunció el lanzamiento de Tecnotree Sensa. Nos referimos a una nueva tecnología habilitada para IA que atraviesa toda la cartera de soluciones de Tecnotree y permite la creación de programas componibles que humanizarán las plataformas para experiencias inteligentes en los sectores de telecomunicaciones, sanidad, inclusión financiera y entretenimiento. La Plataforma de experiencia inteligente Sensa hará que los proveedores de servicios de telecomunicaciones pasen de ser facilitadores a organizadores de ecosistemas dependientes de la red para la monetización de la 5G, con los sentimientos humanos siempre presentes.

Con la rapidez con que avanzan las aplicaciones de realidad aumentada y realidad virtual, la conectividad 5G y la personalización mediante inteligencia artificial, las experiencias digitales pronto pasarán de las tecnologías centradas en pantallas a las basadas en los sentidos. Tecnotree Sensa se inspira en el hecho de que el ser humano es una criatura sensorial y los sentidos humanos son una parte importante de quiénes somos y cómo nos desenvolvemos. La estrategia de Sensa permitirá que los productos de telecomunicaciones conecten de forma más emocional con los clientes, simplificando las complejidades digitales que influyen en los sentidos. Las experiencias digitales humanizadas tienen más posibilidades de conectar con los usuarios y de establecer vínculos duraderos con los clientes. Por ese motivo, Sensa proporcionará experiencias inteligentes personalizadas, siempre mediante el uso transparente y seguro de los datos.

En Tecnotree Sensa se incorporan capacidades de transformación y adopción digital que integran experiencias 5G de ingeniería de IA en la nube, con monetización del ecosistema en Tecnotree Moments y razonamiento basado en plataformas. Tecnotree Sensa viene preconfigurada con programas de inteligencia artificial y aprendizaje automático específicos de la industria que se aplicarán a sectores verticales como la sanidad, la educación, los deportes, los servicios financieros, el entretenimiento, los juegos y la realidad. Tecnotree Sensa Intelligence crea ofertas digitales humanizadas sobre el conjunto digital de Tecnotree, la plataforma de monetización de ecosistemas B2B2X Moments y Tecnotree DiWa para servicios financieros digitales, que "venderán, servirán, cuidarán, asegurarán, monetizarán, asociarán" y mucho más.

Padma Ravichander, directora ejecutiva de Tecnotree Corporation, declaró: "Con el lanzamiento de Tecnotree Sensa, nuestras nuevas experiencias digitales de telecomunicaciones basadas en IA, se abren nuevas dimensiones a los servicios de telecomunicaciones. Las experiencias digitales pasarán de ser automatizadas a basarse en los sentidos, proporcionarán capacidades humanas revolucionarias y conexión emocional a través de una triangulación de complejidades sensoriales".

La nueva tecnología sacará partido de la ingeniería de IA de categoría mundial para generar confianza y transparencia entre los clientes. De este modo, los productos de Tecnotree desarrollarán las habilidades más avanzadas e intuitivas que permitan a los clientes tomar decisiones personalizadas. Esta tecnología infundirá conocimientos en todos los servicios de nuestra plataforma y nos acercará aún más al objetivo de capacitar a las comunidades conectadas digitalmente".

Acerca de Tecnotree

Tecnotree se especializa en sistemas de soporte empresarial (BSS) digitales preparados para 5G, con capacidades de inteligencia artificial y aprendizaje automático (AI/ML) y extensibilidad multinube. Tecnotree es la primera empresa del mundo en obtener la certificación Platinum de los estándares TM Forum Open API. Nuestro ágil Digital BSS Stack de código abierto, comprende toda la gama (desde el pedido hasta el cobro) de gestión de procesos empresariales y suscripciones para el sector de las telecomunicaciones y otras industrias de servicios digitales, lo que crea oportunidades más allá de la conectividad. Tecnotree ofrece además un mercado digital de tecnología financiera y B2B2X multiexperiencia a su base de abonados a través de la plataforma Tecnotree Moments con el objetivo de potenciar las comunidades conectadas de forma digital a través de los juegos, la sanidad, la educación, las OTT y demás ecosistemas verticales. Tecnotree cotiza en Nasdaq Helsinki (TEM1V).

Para más información, visite www.tecnotree.com

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230125005392/es/

Contacto

Padma Ravichander, Directora ejecutiva de Tecnotree Correo electrónico: marketing@tecnotree.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.