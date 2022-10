Comunicado de prensa de Business Wire: TELUS International

En el día de la fecha, TELUS Corporation (T-TSX; NYSE-TU) y TELUS International (NYSE y TSX: TIXT), innovadores líderes en experiencia digital del cliente que diseña, construye y ofrece soluciones de próxima generación, incluidas la IA y la moderación de contenidos, para marcas globales y revolucionarias, se complacen en anunciar un acuerdo definitivo para adquirir WillowTree, un proveedor de productos digitales de servicio completo de primera categoría centrado en las experiencias del usuario final, como las aplicaciones móviles nativas y las interfaces web unificadas. En virtud del acuerdo, TELUS International adquirirá WillowTree por un valor total de empresa de 1225 millones de dólares. Dicho monto incluye 210 millones de dólares de deuda asumida, de los cuales 125 millones de dólares se liquidarán en acciones de voto subordinado de TELUS International, aproximadamente 160 millones de dólares serán reinvertidos por varios miembros del equipo directivo elegibles y se liquidarán en función de una serie de criterios basados en el rendimiento, y el resto se pagará en efectivo al cierre. Como parte de la transacción, el accionista mayoritario Insignia Capital Group venderá su participación en WillowTree después de haber invertido inicialmente en la empresa en 2018. El cierre de la adquisición está previsto para enero de 2023 y está sujeto a las condiciones de cierre habituales y a las aprobaciones regulatorias.

"Nos complace anunciar el siguiente paso estratégico en nuestra intención de seguir construyendo TELUS International, un importante y diferenciado motor de crecimiento para TELUS, para convertirlo en un activo global de importancia, al tiempo que mejoramos en gran medida las experiencias digitales de extremo a extremo de nuestros clientes en todo el mundo", declaró Darren Entwistle, presidente del Consejo de Administración de TELUS International, presidente y director ejecutivo de TELUS. "La adquisición de WillowTree aporta talento fundamental en lo tecnológico y diversidad a la cartera de soluciones de próxima generación de TELUS International, y aumenta aún más las capacidades de consultoría digital y desarrollo de software innovador centrado en el cliente. Además, WillowTree mejorará la capacidad de TELUS International para acelerar la propia transformación digital en curso de TELUS y respaldará el desarrollo de productos clave en todo nuestro negocio, en particular dentro de los sectores de la salud y la agricultura y los bienes de consumo. Aprovechando el historial de excelencia en materia de ejecución de TELUS International, que incluye la realización de la mayor oferta pública inicial de tecnología en la historia de la Bolsa de Toronto en 2021, esta transacción permitirá a nuestro equipo internacional reforzar aún más su diversificación de clientes, con la incorporación de nuevos clientes de marca y la ampliación de las competencias de venta cruzada a nivel mundial. Además, WillowTree aumentará nuestras capacidades de transformación en el mercado en lo que respecta a los servicios digitales, en la nube y basados en software, que serán muy solicitados a medida que avancemos hacia un período de recuperación económica en los próximos meses. Queremos dar la bienvenida a los empleados de WillowTree a nuestra familia de TELUS International y aprovechar nuestra innovación tecnológica y humana colectiva para ofrecer experiencias extraordinarias a nuestros valiosos clientes en todo el mundo".

"Desde la creación de TELUS International en 2005, hemos crecido, evolucionado y ampliado nuestro equipo global y nuestras capacidades mediante la construcción orgánica, la asociación selectiva y la adquisición estratégica, lo que nos ha situado en una posición ideal para capitalizar constantemente las oportunidades del mercado a medida que crece el ritmo de la demanda de soluciones digitales", señaló Jeff Puritt, presidente y director ejecutivo de TELUS International. "El día de hoy marca el siguiente paso en el camino de nuestra compañía. Estoy deseando trabajar junto a los talentosos miembros del equipo de WillowTree para elevar en forma conjunta nuestro nivel y así visualizar, crear e implementar mejor las conexiones de marca de alto impacto, impulsadas por la tecnología, que alimentan la lealtad del cliente, establecen y mantienen el liderazgo del mercado en el sector para nuestros clientes".

Fundada en 2008, WillowTree tiene su sede en Charlottesville (Virginia) y cuenta actualmente con 13 estudios globales en Estados Unidos, Canadá, Brasil, Portugal, España, Polonia y Rumania. Sus más de 1000 estrategas digitales, diseñadores, ingenieros y gestores de proyectos colaboran con marcas icónicas en iniciativas de misión crítica a gran escala, ofreciendo productos digitales de primera clase que conectan las experiencias de los clientes de la más alta calidad con un rendimiento medible. La cartera de clientes de WillowTree incluye empresas de la lista Fortune 500 en sectores verticales clave como las telecomunicaciones y los medios de comunicación, la sanidad y las ciencias biológicas, los servicios financieros, los bienes de consumo, los viajes y la hostelería, y la tecnología y el software. Entre los clientes seleccionados se encuentran FOX, CBC, PepsiCo, Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Synchrony, Manulife y Marriott. WillowTree ha demostrado un sólido crecimiento y buenos resultados financieros, con unos ingresos en 2021 de aproximadamente 140 millones de dólares y una fuerte rentabilidad. Los gastos de capital como porcentaje de los ingresos de WillowTree son de un solo dígito, lo que impulsa una importante conversión del flujo de caja libre que contribuirá a un rápido desapalancamiento.

"Estamos encantados de compartir esta noticia junto a TELUS International, anunciando que unificaremos nuestros equipos y misiones para diseñar, construir y ofrecer resultados superiores, transformadores y centrados en el ser humano para algunas de las marcas más admiradas del mundo", declaró Tobias Dengel, director ejecutivo de WillowTree. "Al combinar las capacidades de estas empresas, confiamos en quedar en una posición privilegiada para ofrecer experiencias de usuario sin complicaciones y de extremo a extremo, desplegando una solución unificada y diseñada para permitir que tanto los clientes como los empleados de nuestros clientes utilicen con total fluidez las aplicaciones o los sitios web, la voz de la IA y el bot, y los asistentes de voz humana u omnicanal. Lo que nos atrajo de TELUS International fue la evidente alineación que existe entre nuestras culturas y valores, centrados en una experiencia absolutamente superior y diferenciada para todos nuestros empleados y clientes. Juntos, TELUS International y WillowTree elevarán y consolidarán aún más nuestro estatus como principal empleador global y destino para los mejores talentos tecnológicos, fomentando entornos gratificantes, inspiradores y sostenibles para la innovación y la colaboración intensa. Creemos que nuestro enfoque mutuo y continuo en estos elementos básicos seguirá siendo una ventaja competitiva significativa que genere constantemente resultados diferenciados y medibles que deleiten a nuestros clientes".

La parte en efectivo del precio de compra que se pagará en el momento del cierre se financiará, en parte, con los préstamos de las líneas de crédito sin recurso de TELUS International. Una vez cerrada la operación, se espera que la relación entre la deuda neta y el EBITDA ajustado de TELUS International, según el contrato de crédito, sea de aproximadamente 3 veces.

Teleconferencia y transmisión por Internet:

El jueves 27 de octubre de 2022, a las 10:00 (hora del este)/7:00 (hora del Pacífico), se celebrará una teleconferencia para compartir los detalles de la adquisición de WillowTree, presentada por el presidente y director ejecutivo de TELUS International, Jeff Puritt, y la directora financiera de la empresa, Vanessa Kanu, seguida de una sesión de preguntas y respuestas con analistas precalificados. La conferencia se retransmitirá en directo a través de la página web de Relaciones con los inversores de TELUS International en www.telusinternational.com/investors/news-events, con las diapositivas de la presentación y una repetición de la transmisión por Internet que estará disponible en el mismo enlace.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones sobre acontecimientos futuros previstos, incluidas las declaraciones relativas a la adquisición prevista de WillowTree por parte de TELUS International, el cierre de la transacción y el calendario previsto de esta, los beneficios y sinergias previstos de la transacción, el impacto de la transacción en los negocios de TELUS Corporation, TELUS International y WillowTree, incluyendo el impacto en los resultados financieros de TELUS Corporation y TELUS International, las expectativas de TELUS International en relación con el rápido desapalancamiento, la naturaleza, los términos y el alcance previstos de la financiación de la transacción, los porcentajes de propiedad de las acciones con voto subordinado de TELUS International por parte de la dirección de WillowTree al cierre, el alcance y el tiempo necesario para obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias para la transacción y los planes para su integración. Por su naturaleza, las declaraciones prospectivas requieren que TELUS Corporation y TELUS International hagan suposiciones y predicciones, las que están sujetas a riesgos e incertidumbres inherentes. No se puede asegurar que la adquisición se complete y financie como se espera o en los términos y condiciones descritos en este comunicado de prensa, que las aprobaciones reglamentarias requeridas se obtengan de manera oportuna o incluso que se obtengan, que se logre el impacto esperado en los resultados financieros de TELUS Corporation o de TELUS International o que sea posible un rápido desapalancamiento, que se obtengan los beneficios y las sinergias esperadas de la transacción o que la integración de los negocios sea exitosa. Existe un riesgo significativo de que las declaraciones prospectivas no resulten precisas como resultado de los riesgos, algunos de los cuales están fuera del control de TELUS Corporation y TELUS International, que incluyen, entre otros: el riesgo de que se requieran aprobaciones reglamentarias adicionales o de que se retrase cualquier aprobación reglamentaria, los riesgos relacionados con el calendario para consumar la transacción, el riesgo de que no se cumpla una condición para el cierre de la transacción o de que se produzca un acontecimiento que dé lugar al derecho de cualquiera de las partes de la transacción, o de ambas, a rescindir el acuerdo de adquisición, los riesgos relacionados con la capacidad de lograr las sinergias y los beneficios contemplados y de integrar eficazmente a WillowTree dentro de los plazos previstos o incluso de hacerlo, y la posibilidad de que dicha integración sea más difícil, larga o costosa de lo previsto, la incapacidad de WillowTree para mantener los niveles de gastos de capital como porcentaje de los ingresos y del flujo de caja libre que estén en línea con sus resultados históricos y la incapacidad resultante para desapalancar el negocio rápidamente o simplemente de lograrlo, la desviación de la atención de la dirección de TELUS International y WillowTree a cuestiones relacionadas con la transacción, los riesgos relacionados con la percepción de los inversores de las partes de la transacción y sus respectivos negocios, operaciones, situación financiera y sector, y los riesgos relacionados con el impacto potencial de los factores económicos, políticos y de mercado generales sobre las empresas o la transacción propuesta. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa describen nuestras expectativas a la fecha de este comunicado y, por lo tanto, están sujetas a cambios después de dicha fecha. Se advierte a los lectores que no deben confiar de manera indebida en las declaraciones prospectivas, ya que una serie de factores podrían hacer que los acontecimientos futuros reales difieran de manera sustancial de los expresados en las declaraciones prospectivas. Por lo tanto, este comunicado de prensa está sujeto a la exención de responsabilidad y está calificado por las suposiciones, las calificaciones y los factores de riesgo a los que se hace referencia en el debate y el análisis de la dirección del segundo trimestre de 2022 de TELUS Corporation y de TELUS International y en el informe anual de 2021, así como en otros documentos de divulgación pública de TELUS Corporation y de TELUS International y en las presentaciones ante las comisiones de valores de Estados Unidos (en EDGAR en sec.gov) y de Canadá (en SEDAR en sedar.com), así como en los riesgos aplicables al negocio de WillowTree, algunos de los cuales pueden no ser previstos por TELUS International. Con excepción de lo exigido por la ley, TELUS Corporation y TELUS International renuncian a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar las declaraciones prospectivas.

Acerca de TELUS International

TELUS International (TSX y NYSE: TIXT) diseña, fabrica y ofrece soluciones digitales de última generación para mejorar la experiencia de los clientes (CX) de las marcas mundiales y revolucionarias. Sus servicios apoyan todo el ciclo de vida de la transformación digital de sus clientes y les permiten acelerar la adopción de tecnologías digitales de próxima generación para mejorar sus resultados. Entre sus soluciones y capacidades integradas figuran la estrategia digital, la innovación, la consultoría y el diseño, el ciclo de vida de las TI, incluidas las soluciones gestionadas, la automatización inteligente y las soluciones de datos de IA de extremo a extremo, como las capacidades de visión computarizada, así como las soluciones de CX omnicanal y de confianza y seguridad, incluida la moderación de contenidos. Para apoyar todas las etapas de crecimiento, TELUS International se asocia con marcas en sectores industriales de alto crecimiento como la tecnología y los juegos, las comunicaciones y los medios de comunicación, el comercio electrónico y la tecnología financiera, la banca, los servicios financieros y de seguros, la sanidad, los viajes y la hostelería.

La exclusiva cultura de la atención de TELUS International promueve la diversidad y la inclusión a través de sus políticas, los grupos y talleres de recursos para los miembros del equipo y las prácticas de contratación con igualdad de oportunidades de empleo en todas las regiones en las que opera. Desde 2007, la empresa ha tenido un impacto positivo en las vidas de más de un millón de ciudadanos de todo el mundo, construyendo comunidades más fuertes y ayudando a los necesitados a través de eventos de voluntariado a gran escala y donaciones benéficas. Desde 2011, cinco Juntas comunitarias de TELUS International han aportado 4,8 millones de dólares de financiación a organizaciones benéficas. Para obtener más información, ingrese en: telusinternational.com.

Acerca de TELUS

TELUS (TSX: T, NYSE: TU) es una empresa dinámica y vanguardista en tecnología de las comunicaciones con 17 000 millones de dólares en ingresos anuales y 17 millones de conexiones de clientes que abarcan servicios inalámbricos, datos, IP, voz, televisión, entretenimiento, video y seguridad. El propósito social de la empresa es aprovechar nuestra tecnología de vanguardia y nuestra solidaridad para impulsar el cambio social y hacer realidad resultados humanos notables. Nuestro compromiso de larga data de poner a nuestros clientes en primer lugar impulsa todos los aspectos de nuestro negocio, lo que nos convierte en un líder distintivo en excelencia y lealtad del servicio al cliente. Los numerosos elogios sostenidos que TELUS ha recibido a lo largo de los años por parte de firmas de análisis de redes independientes y líderes en la industria son un testimonio de la solidez y la velocidad de las redes de clase mundial de TELUS. Todo ello refuerza nuestro compromiso de proporcionar a los canadienses acceso a una tecnología superior que nos conecte con las personas, los recursos y la información que mejoran nuestra vida.

TELUS International (TSX y NYSE: TIXT), con presencia en 28 países de todo el mundo, es un innovador líder en experiencia digital del cliente que diseña, construye y ofrece soluciones de última generación, como la IA y la moderación de contenidos, para marcas globales y revolucionarias en sectores verticales de alto crecimiento, como la tecnología y los juegos, las comunicaciones y los medios de comunicación y el comercio electrónico y las tecnologías financieras.

TELUS Health es una empresa de atención sanitaria global que ofrece soluciones de salud preventiva y bienestar para empleados y familias. Los miembros de nuestro equipo de TELUS, junto con nuestros 100 000 profesionales del sector de la salud, aprovechan la combinación de capacidades digitales y de análisis de datos de TELUS con nuestro insuperable servicio al cliente para mejorar drásticamente los resultados en cuanto a salud mental, preventiva y correctiva de más de 50 millones de personas, y cada vez más, en todo el mundo. Como el mayor proveedor de soluciones digitales y conocimientos digitales de su clase, TELUS Agriculture & Consumer Goods hace posible una producción eficiente y sostenible desde la semilla hasta la tienda, y ayuda a mejorar la seguridad y la calidad de los alimentos y otros bienes de forma que se puedan rastrear hasta los consumidores finales.

Impulsados por nuestra determinación y visión de conectar a todos los ciudadanos para el bien, nuestra filosofía profundamente significativa y duradera de aportar al lugar donde vivimos ha inspirado a TELUS, a los miembros de nuestro equipo y a los jubilados a contribuir con más de 900 millones de dólares, en efectivo, contribuciones en especie, tiempo y programas, y 1,8 millones de días de servicio desde el año 2000. Esta generosidad y voluntariado sin precedentes han convertido a TELUS en la empresa más generosa del mundo. Hagamos juntos un futuro amigable.

Para más información acerca de TELUS, visite telus.com, síganos con @TELUSNews en Twitter y @Darren_Entwistle en Instagram.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221027005427/es/

Contacto

Relaciones con los inversores de TELUS International Jason Mayr (604) 695-3455 ir@telusinternational.com

Relaciones con la prensa de TELUS International Ali Wilson (604) 328-7093 Ali.Wilson@telusinternational.com

Relaciones con los inversores de TELUS Corporation Robert Mitchell (647) 837-1606 ir@telus.com

Relaciones con la prensa de TELUS Corporation Steve Beisswanger (514) 865-2787 Steve.Beisswanger@telus.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.