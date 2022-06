Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales anunció la tarjeta módem Cinterion® MV3 que agiliza y facilita a los fabricantes el desarrollo y mantenimiento de dispositivos 5G de alto rendimiento resilientes que transformarán el estilo de vida de las personas en el futuro. Al aprovechar todo el potencial de la conectividad de banda ancha móvil 5G, la nueva tarjeta módem está diseñada para estar en el centro de una amplia diversidad de casos de uso exigentes de Internet de las Cosas (IoT), tales como la conexión segura de empresas, la atención remota de pacientes y el monitoreo inteligente de la generación de energías renovables.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220522005028/es/

Thales 5G IoT (Graphic: Thales)

Conexión sin esfuerzo de redes 5G y dispositivos IoT de próxima generación

La implementación de 5G no solo abrirá la puerta a una velocidad sin precedentes de banda ancha móvil a miles de millones de personas. También ofrecerá un salto extraordinario en la enorme cantidad de dispositivos que pueden admitir las redes celulares. La conectividad se activará para miles de millones de máquinas. De este modo, 5G está sentando las bases para grandes flotas nuevas de dispositivos IoT conectados en forma permanente que harán posible un futuro más sostenible y confiable para todos.

Muchos de estos nuevos dispositivos IoT serán altamente compactos. Por ese motivo, la tarjeta módem 5G de Thales, que permite ahorrar en términos de tamaño, resulta el socio ideal para las diminutas eSIM (embedded SIM), otro de los componentes centrales para lograr una conectividad sin esfuerzo. La próxima generación de aplicaciones IoT requerirá de una conectividad ultrarrápida y siempre activa, así como de una confiablidad excepcional, las dos cualidades que caracterizan a la tarjeta módem Cinterion MV32:

-- Permite aprovechar a fondo la amplia experiencia de Thales en la provisión de soluciones IoT 5G exitosas para gestionar los planes de conectividad en el campo y hacer posible una conexión 5G impecable en cualquier lugar.

-- Ofrece un desempeño 5G celular superior y confiable, gracias al diseño de radiofrecuencia más avanzado y optimizado de la industria, para brindar una velocidad ultrarrápida y baja latencia.1

Protección contra una nueva ola de ciberataques

De la mano de todos los beneficios que ofrece el diseño distribuido, virtualizado y basado en software de muchas redes 5G, también surgen nuevas vulnerabilidades a los ciberataques. En respuesta a esta situación, la tarjeta módem 5G Cinterion MV32 integra la inigualable experiencia y pericia de Thales en una seguridad y una protección robustas para el dominio de 5G:

-- Aprovecha la filosofía de seguridad por diseño de Thales y la experiencia central en una protección cibernética robusta para hacer posible una protección dinámica de los dispositivos en el campo y durante todo el ciclo de vida a través de actualizaciones remotas seguras.

-- Prueba de penetración rigurosa y continua por parte de expertos externos en seguridad.

"Pudimos ser pioneros en dispositivos de redes de distribución 5G, gracias a que, en parte, Thales proporcionó una excelente solución certificada a nivel mundial compatible con una amplia variedad de bandas de frecuencia. También brindaron apoyo receptivo a nuestros ingenieros y han sido un proveedor confiable incluso cuando todo lo demás escaseaba. Esperamos implementar la próxima generación 5G SA MV32 de Thales en nuestros dispositivos el año que viene".Keith Chau, gerente general de Peplink

"Para nuestros clientes, la tarjeta módem 5G MV32 de última generación es el producto justo en el momento indicado. Los fabricantes de todo el mundo deben considerar el uso de 5G para habilitar nuevas y revolucionarias soluciones de IoT que cambiarán todos los aspectos de nuestras vidas. Nuestra nueva solución hace que sea muy fácil integrar esta conectividad ultrarrápida. No es necesario compensar entre velocidad, latencia, confiabilidad y protección cibernética: el compacto MV32 ofrece todo eso".Thierry Uguen, director de gestión de productos IoT de Thales

1Notas técnicas adicionales:

-- La nueva tarjeta de datos 5G Cinterion aprovecha el factor de forma M.2 estándar de la industria para ofrecer una instalación simple e instantánea, junto a la última versión 16 de eMBB (enhanced Mobile Broadband) 3GPP para el mejor desempeño.

-- Respalda en forma consistente los más altos niveles de rendimiento de datos sin sobrecalentamientos gracias a su sofisticado diseño térmico.

-- Su diseño de radiofrecuencia también reduce la complejidad y aumenta la confiabilidad, lo que permite que el dispositivo alcance el grado de rendimiento más alto en el campo al aprovechar las implementaciones de red más recientes.

Para obtener más información, participe en uno de nuestros eventos virtuales de lanzamiento el 24 de mayo a las 9:00 a. m. o a las 5:00 p. m.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

VISITEGrupo Thales Seguridad e Identidad Digital y Tarjeta módem MV32 de Thales @Thalesgroup

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220522005028/es/

Contacto

PRENSA Relaciones con los medios de comunicación de Thales Seguridad e identidad digital Vanessa Viala +33 (0)6 07 34 00 34 vanessa.viala@thalesgroup.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.