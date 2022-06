Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Una de cada dos personas en el mundo se conecta a Internet exclusivamente desde su teléfono móvil. Por este motivo, muchos operadores están buscando formas para digitalizar el acceso a sus servicios con la meta de satisfacer las necesidades de sus clientes en forma más efectiva. Thales, líder en seguridad digital, y triPica, creador de sistemas de apoyo y vías para usuarios, han desarrollado una aplicación móvil que permite a los operadores ofrecer a sus clientes una experiencia optimizada y segura, que facilita, entre otras cosas, la gestión de sus cuentas en tiempo real. Recientemente, Bouygues Telecom adoptó esta solución innovadora y flexible cuando lanzó su oferta, completamente digital y con gran capacidad de respuesta, llamada "source".

La seguridad y optimización del trayecto que realizan los clientes es el eje central de los desafíos de la transformación digital. Por ello, Thales se ha asociado con triPica para ofrecer lo mejor de la tecnología móvil en una experiencia simple y confiable. Thales, gracias a su experiencia en el campo de gestión de identidad, tanto física como digital, ha integrado un paso de verificación a la solución de extremo a extremo de triPica durante el registro de suscriptores. En términos de tecnología, esto implica la combinación de "Trusted Digital ID" de Thales con "Business Support System", la plataforma digital de triPica.

De hecho, cualquier proveedor de servicios remotos que ofrezca una solución digital completa debe poder garantizar que cada nuevo cliente sea quien dice ser, tan pronto como se registre. El proceso consiste en capturar y verificar la autenticidad de un documento de identidad oficial, así como una selfie para garantizar que el documento coincida con la persona que se registra.

Una vez realizado este paso, los usuarios pueden definir libremente la suscripción de su elección, gestionar sus opciones y facturación, y consultar su consumo directamente desde la aplicación móvil. Así es como Bouygues Telecom pudo ofrecer su paquete "source" y hacerlo accesible en unos pocos clics a cualquier suscriptor que quiera participar en el surgimiento de un mundo digital más responsable y solidario. La aplicación, que hace que sea fácil y seguro administrar su cuenta móvil, también le permite apoyar financieramente a las asociaciones de su elección, acumulando "gotas de agua", una especie de moneda virtual, por cualquier gigabyte no utilizado en su paquete.

"Para Bouygues Telecom era importante ofrecer una solución innovadora y flexible. Thales, con el respaldo de la experiencia en telecomunicaciones de triPica, fueron socios genuinos que nos permitieron lanzar rápidamente nuestra oferta "source". Una solución única en el mercado de las telecomunicaciones lograda en un período de tiempo muy corto y enfocada en una experiencia de usuario totalmente móvil y de apoyo". Stéphane Allaire, director de innovación, Bouygues Telecom

"Estamos encantados de asociarnos con Thales y de poner nuestra experiencia en soluciones digitales disruptivas al servicio de la digitalización acelerada de las ofertas de los operadores. Nuestra apuesta tecnológica cobra todo su sentido con 'source', un ejemplo concreto y dedicado de iniciativa innovadora y responsable". Mathieu Horn, director ejecutivo detriPica

"Durante años, Thales ha estado apoyando a los operadores móviles en sus transiciones, ya sea relacionadas con el desarrollo de la red, la tarjeta SIM o la necesidad de una solución totalmente digital. La experiencia del usuario, la gestión de la identidad y el placer de utilizar una aplicación intuitiva y segura son factores clave que, junto con triPica, situamos en el centro de nuestras innovaciones. Estamos particularmente orgullosos de la confianza depositada en nosotros por Bouygues Telecom, que nos eligió para el lanzamiento de 'source'". Emmanuel Unguran, vicepresidente sénior de soluciones de conectividad móvil de Thales

