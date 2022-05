Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales (Euronext París: HO) anuncia hoy la firma de un acuerdo definitivocon Sonae Investment Management para la adquisición de dos de las principales empresas europeas de ciberseguridad, S21Secy Excellium, ambas pertenecientes al holding Maxive Cybersecurity.

Esta adquisición complementará el portfolio de ciberseguridad de Thales, reforzando sus servicios de detección y respuesta a incidentes (Centro de Operaciones de Seguridad - SOC), así como los servicios de consultoría, auditoría e integración.

Aportará una amplia experiencia industrial y una base de clientes sólida y diversificada de empresas industriales y proveedores de infraestructuras críticas, incluidos los sectores de banca y servicios financieros, así como la administración y servicios públicos, que representaron más del 50% de sus ingresos en 2021.

Con el 75% del personal en 9 centros en España y Portugal, y el 25% en Luxemburgo y Bélgica, ampliarátambién la huella europea de ciberseguridad de Thales, basándose en la sólida historia de innovación y liderazgo de las empresas en ciberseguridad.

Con 549 empleados,las empresas S21Sec y Excelliumgeneraron conjuntamente 59 millones de euros de ventas en 2021.

La adquisición, por un valor empresarial de 120 millones de euros, es un importante paso adelante para Thales en el dinámico mercado de la consultoría y los servicios gestionados de ciberseguridad, que prevé un importante crecimiento entre 2020 y 2025.

Como líder mundial en ciberseguridad, Thales participa en todos los niveles de la cadena de valor, ofreciendo soluciones que van desde la evaluación de riesgos hasta la protección de infraestructuras críticas, con el apoyo de capacidades integrales de detección de amenazas y respuesta. Su oferta se basa en tres familias de productos y servicios, que generaron más de 1.000 millones de euros en ventasen 2021:

-- Cybels, una plataforma completa de servicios de ciberseguridad que incluye evaluación de riesgos, formación y simulación, y detección y respuesta a ciberataques

-- Productos soberanos que incluyen encriptadores y sensores para proteger los sistemas de información críticos

-- La gama de productos de CipherTrust para garantizar la protección de datos, la seguridad en la nube y la gestión de identidades y accesos (IAM).

En 2022, Thales tiene previsto contratar a 11.000 personas en todo el mundo, de lascuales 1.000 corresponden al área de ciberseguridad.

La transacción está sujeta a las aprobaciones regulatorias correspondientes y a otras condiciones habituales de cierre, y se espera que se complete durante la segunda mitad de 2022.

"La incorporación de la actividad y enorme experiencia de S21Sec, acelerará la estrategia para convertir a Thales en España en un referente del mercado, ofreciendo soluciones tecnológicamente avanzadas y servicios innovadores en ciberseguridad, complementando la importante huella tecnológica e industrial existente en defensa, espacio y seguridad e identidad digital."Jesús Sánchez Bargos, Presidente de Thales España.

"Tras la exitosa integración de Vormetric en 2016 y Gemalto en 2019, que supuso un cambio en las capacidades de Thales en seguridad de datos y cifrado, la adquisición de S21Sec y Excellium consolida nuestro liderazgo en consultoría de ciberseguridad y servicios gestionados. Estamos encantados de dar la bienvenida a los equipos de expertos de S21Sec y Excellium como parte de nuestros equipos de ciberseguridad que están creciendo de forma notable. Juntos, seremos capaces de proporcionar soluciones que ofrezcan un rendimiento cada vez mejor a nuestros clientes".Marc Darmon, EVP Thales, Secure Communications & Information Systems.

"Como accionista mayoritario de la compañía, hemos ayudado a Maxive Cybersecurity a triplicar con creces sus ingresos anuales, aprovechando su historial de innovación y especialización y ayudándola a convertirse en una de las principales empresas de MSSP de Europa. La adquisición por parte de Thales es el reconocimiento a este excepcional trabajo realizado por todo el equipo y el siguiente paso lógico en la trayectoria de Maxive. Estamos seguros de que será una gran oportunidad para hacer crecer aún más el negocio y al talento de Maxive."Carlos Alberto Silva, Socio Director de Sonae Investment Management.

Acerca de Thales

Thales (Euronext París: HO) es un líder mundial en tecnologías avanzadas, que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" -conectividad, big data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnologías cuánticas- para construir un futuro de confianza crucial para el desarrollo de nuestras sociedades. El Grupo ofrece a sus clientes -empresas, organizaciones y gobiernos- en los ámbitos de la defensa, la aeronáutica, el espacio, el transporte y la identidad digital y la seguridad, soluciones, servicios y productos que les ayudan a cumplir su función crítica, considerando a las personas como el motor de todas las decisiones.

Thales tiene 81.000 empleados en 68 países. En 2021, el Grupo generó unas ventas de 16.200 millones de euros.

VISITAR

Grupo Thales

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220517005608/es/

Contacto

Thales, Relaciones con los medios de comunicación Cédric Leurquin +33(0)1 57 77 90 93 cedric.leurquin@thalesgroup.com

Alice Pruvot +331 57 77 89 52 alice.pruvot@thalesgroup.com

Thales, Analistas/Inversores Bertrand Delcaire +33 1 57 77 89 02 ir@thalesgroup.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.