Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

La cantidad de plástico utilizada para producir tarjetas de pago cada año equivale al peso de 125 estatuas de la Libertad1. Ante los desafíos medioambientales, que son una preocupación global cada vez mayor, Thales, líder en seguridad de alta tecnología, ha desarrollado soluciones para un mundo más ecológico, recientemente certificadas por el Programa de tarjetas sostenibles de Mastercard. Hasta la fecha, Thales ha desplegado 30 millones de tarjetas de pago ecológicas para los bancos y los emisores de tarjetas que responden a las preocupaciones de los consumidores sin comprometer la experiencia del usuario.

Todas las tarjetas ecológicas que ofrece Thales están fabricadas con componentes innovadores y sostenibles. Por ejemplo, una solución es una tarjeta fabricada con un 85% de ácido poliláctico (PLA), que se produce a partir del maíz. Otro enfoque innovador es que reduce la cantidad de plástico nuevo al tiempo que lucha contra la contaminación del mar, con una tarjeta hecha con Ocean Plastic® recogido por Parley for the Oceans. Este innovador material procede de los residuos de plástico recogidos en los campañas de limpieza de las zonas costeras, en colaboración con "Parley for the Oceans". Los bancos también pueden reducir su plástico de primer uso con una tarjeta de PVC reciclado que se fabrica íntegramente con residuos de plástico procedentes de las industrias de envasado e impresión.

Thales no solo trabaja para minimizar la huella de carbono de todos sus productos y servicios, sino que también ofrece un programa de compensación de carbono para que las tarjetas sean neutras en carbono.

Al evaluar las declaraciones de sostenibilidad en nombre de la industria, el Programa de tarjetas sostenibles de Mastercard pretende orientar todos los programas de selección de tarjetas hacia soluciones ecológicas, para que la elección sostenible sea la norma y no la excepción. Esta certificación demuestra que las soluciones de Thales tienen una ventaja medioambiental significativa, verificada y sostenible.

"Hace un año, Findomestic se convirtió en una sucursal pionera de BNP Paribas Personal Finance al adoptar las tarjetas ecológicas de Thales fabricadas a partir de PLA, con el objetivo de eliminar el uso de tarjetas de PVC para 2024. Este fue un paso importante para ilustrar nuestro compromiso con la responsabilidad social y medioambiental. Esta conciencia medioambiental común compartida con Thales nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones seguras y respetuosas con el medio ambiente". Donatella Ciambellotti, responsable de desarrollo de tarjetas en Findomestic

"Ha llegado el momento de combinar la sostenibilidad con lo más avanzado en soluciones de pago, centrándose en la reducción y la compensación. De hecho, los productos y servicios sostenibles de Thales abarcan todos los aspectos de la vida de una tarjeta bancaria. Abandonar los plásticos no es simple cuando se incorpora una tecnología sofisticada en la tarjeta, como el chip y la antena sin contacto. Pero nos comprometemos a encontrar nuevas soluciones ecológicas para nuestros clientes, que hagan que se sientan orgullosos de operar con una entidad responsable y sostenible". Sylvie Gibert, vicepresidenta de tarjetas de pago de Thales.

Acerca de Thales

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

