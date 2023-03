Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

Thales, líder mundial en gestión de eSIM, apoya la proliferación de dispositivos industriales y de consumo habilitados para eSIM con la experiencia de Google Cloud. La solución pionera en la nube de Thales combina sus propios activos de seguridad con la presencia en Google Cloud en 200 países para ofrecer mayor seguridad, flexibilidad y disponibilidad de servicios a los MNO.

Activación remota de eSIM, en cualquier momento y lugar

Según las estimaciones, en 2025 el número de conexiones eSIM se acercará a los 9000 millones1. Impulsado por 5G, el crecimiento de las conexiones es el resultado del aumento de la conectividad de los productos de consumo, como teléfonos inteligentes, tabletas y "wearables", y numerosos dispositivos industriales. Con la plataforma de gestión de eSIM de Thales alojada en Google Cloud, que se completa con las soluciones de incorporación digital de Thales, los MNO pueden ofrecer a sus clientes la velocidad, comodidad y eficiencia de activar suscripciones de forma remota. En la actualidad, Thales es capaz de satisfacer las exigentes demandas de cientos de clientes de todo el mundo, entre ellos Telefónica, uno de los mayores operadores de telecomunicaciones y proveedores de redes móviles del mundo.

La respuesta perfecta a la transformación digital de los MNO y al crecimiento exponencial de la IoT

Al acceder de forma fácil y segura a los servicios de Thales alojados en Google Cloud, los operadores de telefonía móvil pueden responder inmediatamente a la creciente demanda de activación de eSIM y ofrecer a sus abonados una experiencia digital completa. Estas soluciones también aportan una mayor escalabilidad, así como la mutualización de recursos, lo que permite a los operadores móviles desplegar nuevos servicios de forma eficiente y rápida. En cuanto a la seguridad, Thales mantiene el control total, con el diseño de hardware y software de extremo a extremo de alta seguridad, así como con el almacenamiento y la gestión de los códigos secretos en sus bóvedas de seguridad (los códigos secretos son claves utilizadas por los dispositivos para la activación de eSIM con el objetivo de acceder de forma segura a las redes móviles). Todo ello garantiza la privacidad de los datos a nivel mundial, un enfoque de nube soberana y una defensa rigurosa contra los ciberataques.

Certificado y sostenible

El uso de la eSIM se ha convertido en una misión de importancia crucial para permitir un acceso sostenible a la conectividad para la IoT industrial y de consumo en expansión. La integración de Thales de la solución global certificada por la GSMA protege a los operadores de redes móviles contra interrupciones en cualquier parte del mundo. Por lo tanto, los MNO se benefician de una excelente recuperación en caso de desastre, continuidad del negocio y mejora de la calidad de los servicios.

Google Cloud es, a día de hoy, una de las nubes más eficientes desde el punto de vista energético2 del sector y su objetivo es funcionar totalmente con energía libre de carbono las 24 horas del día, los 7 días de la semana y en cualquier lugar del mundo para 2030.

"Llevamos varios años colaborando con Thales para abordar los nuevos desafíos de conectividad y las necesidades de los operadores de redes móviles con tecnología en la nube. Esta solución preparada para el futuro brinda la flexibilidad, seguridad y resistencia necesarias al mercado para satisfacer el deseo de los consumidores de utilizar los servicios "en cualquier momento y lugar", al tiempo que responde a los nuevos requisitos tecnológicos. Además de los servicios de Google Cloud, el aspecto de la seguridad aportado por Thales y su liderazgo en la gestión remota de eSIM aportan relevancia y apoyo a la estrategia de eSIM de los operadores de redes móviles", declaró Amol Phadke, director general de Global Telecom Industry en Google Cloud.

"Hay una adopción cada vez mayor por parte de los consumidores de teléfonos, tecnología para llevar puesta y tabletas habilitados para eSIM, mientras que los operadores de redes móviles se preparan para las revoluciones 5G e IoT. Dos años después del anuncio de nuestra asociación con Google Cloud, la solución pionera Cloud eSIM de Thales ha alcanzado su plena madurez. Los clientes pueden confiar en nosotros a la hora de apoyarles en su estrategia de eSIM, cumpliendo las normativas de privacidad de datos y ofreciéndoles protección frente a las ciberamenazas más sofisticadas", afirmó Eva Rudin, vicepresidenta de Soluciones de Conectividad Móvil de Thales.

