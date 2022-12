Comunicado de prensa de Business Wire: Thales

A día de hoy, la mayoría de los servicios bancarios no están adaptados a las personas que padecen alguna discapacidad. El 90 % de las personas con problemas de visión se han enfrentado alguna vez en su vida a un fraude o se han encontrado con un error en un punto de venta. Con estos datos, Thales ha decidido desarrollar una solución que ofrece confianza y autonomía a las personas con problemas de visión en su experiencia de pago diaria. Esta innovación excepcional, que vocaliza cada paso de una transacción, ya cuenta con la certificación de Visa y Mastercard.

El compromiso mundial es promover la diversidady la inclusión para construir un entorno mejor para todos. En colaboración con su socio Handsome1, Thales decidió utilizar su innovación para ofrecer soluciones inclusivas en el ámbito de los pagos. Para poder utilizarla, lo único que tienen que hacer los usuarios de esta tarjeta de pago por voz es instalar una aplicación en su teléfono móvil, que se asocia de forma exclusiva a su tarjeta. Una vez instalada, cada vez que realizan un pago, la aplicación vocaliza el importe de la transacción antes de que el usuario lo valide con su código secreto.

La tarjeta de pago por voz de Thales funciona como un dispositivo conectado que recupera el importe del terminal de punto de venta y lo comunica a la aplicación móvil a través de Bluetooth. A continuación, el cliente puede escuchar la información a través del altavoz del teléfono o de los auriculares. Esta singular solución se comercializará próximamente en varios bancos, que están convencidos de su utilidad.

"En Thales sabemos que la innovación tiene la capacidad de resolver numerosos problemas. Por eso, con el apoyo de Handsome1y basándonos en la experiencia clave de Thales en el desarrollo de soluciones de pago seguras y cómodas, decidimos abordar los problemas a los que se enfrentan las personas ciegas y con discapacidad visual. Desde entonces, se ha visto que la solución es útil para otras discapacidades. En definitiva, estamos encantados de que nuestros avances contribuyan a crear soluciones de pago más sostenibles y responsables",declaró Bertrand Knopf, vicepresidente de Servicios Bancarios y de Pago de Thales.

1 Handsome es una empresa de tecnología financiera francesa especializada en soluciones inclusivas para personas con discapacidad.

Thales (Euronext Paris: HO) es un líder mundial en alta tecnología que invierte en innovaciones digitales y de "tecnología profunda" - conectividad, Big Data, inteligencia artificial, ciberseguridad y tecnología cuántica - para construir un futuro en el que todos podamos confiar, algo vital para el desarrollo de nuestras sociedades. La empresa brinda soluciones, servicios y productos que ayudan a sus clientes - empresas, organizaciones y estados - en los mercados de defensa, aeronáutica, espacio, transporte e identidad digital y seguridad a cumplir con sus misiones críticas, colocando a los humanos en el centro del proceso de toma de decisiones.

Con 81.000 empleados en 68 países, Thales generó ventas de 16.200 millones de euros en 2021.

