Comunicado de prensa de Business Wire: The Asahi Glass Foundation

La Fundación Asahi Glass (presidente: Takuya Shimamura) ha realizado una encuesta anual con expertos ambientales de todo el mundo desde 1992. Este año, enviamos el cuestionario a 202 países de todo el mundo y recibimos respuestas de 1876 personas de más de 127 países. A continuación, figuran los puntos principales de los resultados del cuestionario de este año. Hay más datos disponibles en el informe del "31.o Cuestionario anual sobre problemas medioambientales y la supervivencia de la humanidad" o en línea en el sitio web de la fundación a partir del 8 de septiembre a las 11 de la mañana.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220905005151/es/

Change in the Time on the Environmental Doomsday Clock Since 1992 (Graphic: Business Wire)

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220905005151/es/

Contacto

LA FUNDACIÓN ASAHI GLASS Toshihiro Tanuma, PhD TEL: +81 3 5275 0620 Correo electrónico: post@af-info.or.jp

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.