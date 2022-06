Comunicado de prensa de Business Wire: The Asahi Glass Foundation

Este año marca la 31.ª entrega del Blue Planet Prize, el premio internacional sobre medio ambiente patrocinado por la Asahi Glass Foundation, con Takuya Shimamura como presidente. Cada año, la fundación selecciona dos ganadores, individuos u organizaciones, que han contribuido considerablemente a la solución de problemas globales medioambientales. La Junta Directiva ha seleccionado los siguientes ganadores para el Blue Planet Prize 2022.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220608006218/es/

2022 recipients: (1) His Majesty Jigme Singye Wangchuck, the Fourth King of Bhutan; (2) Professor Stephen Carpenter (USA) (Graphic: Business Wire)

Ganadores de 2022

Su Majestad Jigme Singye Wangchuck, el cuarto Rey de Bután Nacido en el Reino de Bután. Fecha de nacimiento: 11 de noviembre de 1955 Su Majestad Jigme Singye Wangchuck, el cuarto Rey de Bután, es el líder visionario que presentó la filosofía del desarrollo de la Felicidad Nacional Bruta (FNB), que coloca el bienestar de la gente en el centro de las actividades y programas de desarrollo. La FNB da importancia a la conservación medioambiental, el desarrollo sostenible y equitativo y la promoción de valores sociales y culturales que contribuyen a la felicidad colectiva. El uso de la felicidad como indicador social fue adoptado por las Naciones Unidas y la OCDE también la utilizó en sus informes, lo que inspiró un paradigma alternativo para la sociedad moderna.

Profesor Stephen Carpenter (EE. UU.) Nacido en EE. UU. Fecha de nacimiento: 5 de julio de 1952 Director Emérito del Centro de Limnología, Profesor Emérito Stephen Alfred Forbes de Biología Integradora en la Universidad de Wisconsin-Madison El profesor Stephen Carpenter ha investigado los ecosistemas de los lagos durante más de 40 años. A través de su investigación sobre la eutrofización de los lagos y a partir de nutrientes como el fósforo y el nitrógeno, estudió la resiliencia de los lagos mediante el uso de modelos matemáticos, lo que proporcionó una perspectiva nueva sobre los sistemas socioecológicos. También trabajó en la contaminación medioambiental con fósforo y nitrógeno a través del uso de la tierra, con lo que mostró el estado crítico del ciclo global del fósforo y la necesidad de revisar la actividad humana desde un punto de vista geoquímico amplio.

Cada ganador recibirá un certificado de mérito, un trofeo conmemorativo y 50 millones de JPY de premio en dinero. Nos gustaría celebrar la Ceremonia de entrega de premios del Blue Planet Prize y las conferencias conmemorativas, que tal vez sean de menor escala, a la vez que tomamos medidas adecuadas para evitar infecciones por el nuevo coronavirus. La Ceremonia de entrega de premios está programada para el miércoles 5 de octubre de 2022 en Tokyo Kaikan. Las conferencias conmemorativas se presentarán el 6 y 8 de octubre de 2022, en la Universidad de Tokio y la Universidad de Kioto respectivamente. Este comunicado de prensa y la foto de cada ganador serán publicados el miércoles 15 de junio a las 11 a. m. en el sitio web de la Asahi Glass Foundation(www.af-info.or.jp/en).

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220608006218/es/

Contacto

THE ASAHI GLASS FOUNDATION Toshihiro Tanuma, PhD TEL.: +81 3 5275 0620 FAX: +81 3 5275 0871 Correo electrónico: post@af-info.or.jp

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.