Comunicado de prensa de Business Wire: The Body Shop

Hoy es el Día de los "Sin voz ni voto" (No Say Day), el último día de 2023 en el que las voces de los jóvenes estarán representadas en los parlamentos de todo el mundo. Es una semana antes de que los líderes mundiales y las empresas se reúnan en Davos con motivo del Foro Económico Mundial. Este foro, que suele ser criticado por estar desconectado de la realidad, es un excelente ejemplo de la necesidad de que haya más voces jóvenes en los espacios donde se deciden los asuntos más importantes.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230108005005/es/

Antonia Tony-Fadipe, Inclusive Hiring Lead and The Body Shop Youth Collective member; Urvasi De Biasi, Activism Policy and Partnerships, The Body Shop; Lily Cannon, Activism Communications Manager, The Body Shop; Lucila San Martin, Global Activism Manager, The Body Shop (Photo: Business Wire)

La mitad de la población mundial tiene menos de 30 años, frente a sólo el 2,6% de los parlamentarios*. Si esta proporción se reflejara en un año, las voces de los jóvenes quedarían silenciadas después de hoy. Transcurridos apenas nueve días de 2023, el Día de los Sin voz ni voto constituye una cruda demostración de que millones de voces jóvenes quedan excluidas de los espacios donde se toman las decisiones en un momento en que el mundo afronta desafíos sistémicos extremos.

El día de los Sin voz ni voto (No Say Day) se celebra en el marco de la campaña "Hacerse ver, hacerse oír" (Be Seen Be Heard) dirigida por The Body Shop en colaboración con la Oficina del Enviado del Secretario General de las Naciones Unidas para la Juventud, con el fin de alzar las voces de millones de jóvenes en más de 75 países de los seis continentes.

La opinión pública está ampliamente a favor de que haya una representación política más justa para los jóvenes. Según la mayor encuesta mundial jamás realizada por The Body Shop**, dos tercios de las personas están de acuerdo en que el equilibrio de edad en la política es inadecuado.

Las personas de todos los grupos etarios coinciden en que los sistemas políticos mejorarían si los jóvenes tuvieran voz y voto en el desarrollo de las políticas. Los jóvenes son optimistas y están decididos a aumentar su participación en la vida pública. Un tercio de los menores de 30 años encuestados consideraría la posibilidad de presentarse a las elecciones, frente a sólo una quinta parte de los mayores de 30 años.

Chris Davis, Director Global de Sostenibilidad y Activismo de The Body Shop, aseguró: "Desde el cambio climático hasta la inestabilidad económica y los conflictos, los problemas del mundo son demasiado graves para seguir actuando como hemos hecho hasta ahora. Los jóvenes son enérgicos, reflexivos y positivos sobre el futuro y por eso es importante que sus voces se escuchen en los parlamentos de todo el mundo todos los días. Ha quedado claro que el público está de acuerdo con esto y apoya un sistema más justo de representación juvenil y confía en las opiniones de los jóvenes sobre los temas más acuciantes de hoy.

"En el marco de la reunión de los líderes mundiales y los capitanes de la industria en Davos la próxima semana, los insto a trabajar con los jóvenes para desarrollar soluciones a los problemas que nos afectan a todos. Hagamos de hoy el último día de los Sin voz ni voto de nuestra historia".

Al respecto, Jayathma Wickramanayake, Enviada del Secretario General de la ONU para la Juventud, señaló: "Los jóvenes son los expertos de sus propias realidades y en todo el mundo, están marcando la diferencia día a día, abordando las cuestiones que más les importan. La idea de que los jóvenes son artífices del cambio no es sólo una campaña de marketing, es un hecho. Debemos acabar con los mitos que rodean a los jóvenes: que son irresponsables, que no están comprometidos, que son alborotadores o que no tienen la experiencia necesaria para generar un impacto real. Incluso en las circunstancias más adversas hemos visto cómo los jóvenes se ponían a la altura de las circunstancias y lideraban el camino: desde las crisis humanitarias hasta la respuesta a COVID-19. No cabe duda de que necesitamos la innovación, el empuje, la creatividad y sobre todo, el optimismo inquebrantable de los jóvenes, quienes están convencidos de que se puede lograr un mundo mejor para todos".

FIN

*https://www.ipu.org/our-impact/youth-empowerment/data-youth-participation

**Encuesta mundial de la juventud de Be Seen Be Heard

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230108005005/es/

Contacto

James Wilkinson thebodyshop@headlandconsultancy.com

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.