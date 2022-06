Comunicado de prensa de Business Wire: The Coca-Cola Company

smartwater va a llevar la hidratación a nuevas alturas este verano y hoy anuncia a Zendaya como su nueva embajadora de la marca global. Una campeona del arte y la originalidad, la aclamada actriz e intérprete Zendaya es pionera en nuevas formas de vivir una vida más útil. Como embajadora global de smartwater, Zendaya aparecerá en una serie de nuevos mensajes publicitarios de la marca que celebra a aquellos que están definiendo "inteligente" en sus propios términos y apoyará los programas comunitarios de agua que impactarán directamente a miles de mujeres.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20220621005431/es/

Courtesy of The Coca-Cola Company

"No podríamos estar más emocionados de que Zendaya se una a smartwater como la cara más nueva de nuestra marca", dijo Matrona Filippou, presidenta de la categoría global de Hidratación, Deportes, Té y Café de The Coca-Cola Company. "Un ícono global y una fuerza cultural, Zendaya no tiene miedo de ser fiel a sí misma, y eso es lo que la convierte en la adición perfecta a la familia smartwater".

Creada en sociedad con VMLY&R y WPP/OpenX, la creatividad de la campaña comenzará a implementarse en los EE. UU. a partir del 21 de junio en canales de televisión, audio, redes sociales y transmisión, seguido de los mercados globales. La campaña celebra a aquellos que se mantienen inteligentes, sea cual sea la elección, y no tienen miedo de liberarse de las restricciones de las convenciones.

"Estoy muy emocionada de comenzar esta nueva relación con smartwater", dijo Zendaya, embajadora global de la marca smartwater. "Todos sabemos lo importante que es mantenerse hidratado y smartwater es mi fuente de referencia independientemente de lo que esté haciendo durante el día".

Como el rostro de la campaña más reciente de la marca, Zendaya trabajará con smartwater para apoyar la calidad del agua de la comunidad y mejorar el acceso en varias ciudades del mundo, comenzando con Oakland, California, la ciudad natal de Zendaya, al asociarse con el Global Water Challenge (GWC) (Desafío mundial del agua), un coalición de organizaciones líderes que colaboran para lograr el acceso universal al agua potable. Solo en los EE. UU., 2,2 millones de personas no tienen agua en casa y 44 millones de estadounidenses cuentan con sistemas de agua que no funcionan de manera óptima.

Juntos, smartwater, GWC y Zendaya van a lanzar soluciones inteligentes: desafío global del agua, que invitará a las organizaciones locales a solicitar fondos de subvenciones para la plataforma de acción de mujeres por el agua de GWC que eleva a las mujeres y sus comunidades a través del poder del acceso al agua limpia. Estos esfuerzos se basan en más de una década de inversiones en acceso a agua limpia en todo el mundo por parte de The Coca-Cola Company, que han llegado a más de 18,5 millones de personas desde 2010. El trabajo de GWC ha demostrado que con acceso a agua limpia, las personas, especialmente las mujeres y las niñas, están más sanas, seguras, educadas y con empleo.

"Nuestra organización no funciona sin el apoyo de nuestros socios motivados por un propósito, y agradecemos contar con smartwater y Zendaya para ayudar a garantizar que las comunidades necesitadas tengan más acceso a agua limpia", dice Monica Ellis, directora ejecutiva de Global Water Challenge. "Con soluciones inteligentes: desafío global del agua, trabajaremos específicamente para abordar el acceso comunitario al agua, mejorar y proteger la calidad del agua y las oportunidades de empoderamiento económico a través del agua".

Para obtener más información sobre smartwater, visite smartwater.com. Para obtener más información sobre el Global Water Challenge y las soluciones inteligentes: desafío global del agua,visite www.globalwaterchallenge.org.

Acerca de The Coca-Cola Company

The Coca-Cola Company (NYSE: KO) es una empresa únicamente de bebidas, con productos que se venden en más de 200 países y territorios. El propósito de nuestra empresa es refrescar al mundo y marcar la diferencia. Vendemos múltiples marcas con un valor de miles de millones de dólares en varias categorías de bebidas en todo el mundo. Nuestra cartera de marcas de bebidas gaseosas incluye Coca-Cola, Sprite y Fanta. Nuestras marcas de hidratación, deportes, café y té incluyen Dasani, smartwater, vitaminwater, Topo Chico, BODYARMOR, Powerade, Costa, Georgia, Gold Peak y Ayataka. Nuestras marcas de nutrición, jugos, lácteos y bebidas de origen vegetal incluyen Minute Maid, Simply, innocent, Del Valle, fairlife y AdeS. Estamos transformando constantemente nuestra cartera de productos, desde la reducción de azúcar en nuestras bebidas hasta la comercialización de nuevos productos innovadores en el mercado. Tratamos de influir positivamente en la vida de las personas, las comunidades y el planeta mediante la reposición de agua, el reciclaje de envases, las prácticas de abastecimiento sostenible y la reducción de las emisiones de carbono en toda nuestra cadena de valor. Junto con nuestros socios embotelladores, empleamos a más de 700 000 personas, lo que contribuye a brindar oportunidades económicas a las comunidades locales de todo el mundo. Para más información, ingrese a www.coca-colacompany.com y síganos en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn.

Acerca de The Global Water Challenge

Global Water Challenge (GWC) es una coalición de organizaciones líderes que despliegan experiencia y redes para lograr el acceso universal a agua potable, saneamiento e higiene (water, sanitation, and hygiene, WASH) seguros y asequibles en comunidades de todo el mundo. Desde 2006, GWC ha impactado positivamente a más de 2 millones de personas en África, América y Asia con acceso a agua limpia y sus campañas, herramientas, datos y mejores prácticas llegan a millones más. En colaboración con socios multisectoriales, GWC se involucra en la acción, catalizando recursos financieros e impulsando programas innovadores para soluciones locales sostenibles. GWC estableció la plataforma de mujeres por el agua para movilizar la acción colectiva a favor del acceso al agua limpia para cada mujer y su comunidad. Mujeres por el agua,que actualmente tiene un impacto cada vez mayor en 27 países, contribuye de manera mensurable a los resultados de empoderamiento económico al mismo tiempo que genera conciencia sobre este importante problema. Para obtener más información, visite globalwaterchallenge.org.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220621005431/es/

Contacto

Medios: press@coca-cola.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.