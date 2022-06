Comunicado de prensa de Business Wire: The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies (ELC) hoy anunció la inauguración de su nuevo e innovador dentro de distribución ubicado en Galgenen, Suiza para amoldar el crecimiento futuro y dinámico de su empresa global Travel Retail. Travel Retail, que abarca el mundo de los entornos libres de impuestos, lo cual incluye aeropuertos, ubicaciones céntricas, aerolíneas, cruceros y tiendas fronterizas, es uno de los canales con mayor crecimiento de la empresa y llega a más de 3 mil millones de consumidores al año. Esta nueva instalación de más de 300.000 pies cuadrados amplía la huella de distribución existente de la empresa en Suiza y le permitirá a ELC mantenerse a la vanguardia en la entrega de sus prestigiosos productos de belleza y servicios personalizados a los consumidores viajeros de todo el mundo. El centro está equipado para ayudar al continuo crecimiento de Travel Retail y seguirá impulsando los esfuerzos de sustentabilidad de la empresa.

Fabrizio Freda, Presidente y CEO, Israel Assa, Presidente Global, Travel Retail Global y Roberto Canevari, vicepresidente ejecutivo, Cadena de Suministro Global organizaron la ceremonia de apertura junto conNadine Graf, Vicepresidenta Senior, Directora General, Europa, Oriente Medio y África (EMEA), Maike Kiessling, Directora General, Suiza, Jamal Chamariq, Vicepresidente Senior, Cadena de Suministro Global, EMEA y Travel Retail Worldwide y Sascha Trabelsi, Vicepresidente, Cadena de Suministro, Travel Retail Worldwide. A la ceremonia de apertura asistieron invitados especiales, incluidos vendedores minoristas, proveedores, funcionarios locales, medios de comunicación y empleados de ELC.

"Travel Retail continúa demostrando su resiliencia al tener un enorme crecimiento durante la última década para The Estée Lauder Companies. Seguimos teniendo mucha confianza en el canal a largo plazo, especialmente a medida que las restricciones de viaje disminuyen a nivel mundial y las personas comienzan a viajar nuevamente", dijo Fabrizio Freda. "La apertura de nuestro nuevo centro de distribución de Galgenen nos permitirá adaptarnos aún mejor a las necesidades minoristas en constante cambio y a las oportunidades de crecimiento para el canal y expandir nuestra presencia de distribución existente en Suiza".

La división Travel Retail deThe Estée Lauder Companies esel líder mundial en belleza del mercado en el canal en productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello1. Con una fuerte plantilla de marcas que resuenan en los consumidores a nivel mundial, la división Travel Retail de ELC demuestra constantemente las mejores activaciones de marketing adaptadas a las necesidades de los viajeros, recluta nuevos consumidores y crea un valor de marca en todo el mundo. Al representar el 28 % de las ventas de ELC en el año fiscal 2021, Travel Retail está en una posición única para ganar en este entorno de alto crecimiento con la reciente inversión de la compañía para expandir su red de distribución para satisfacer las demandas de la población de consumidores viajeros.

"Al llegar al aniversario 30° del negocio de Travel Retail de The Estée Lauder Companies, estamos increíblemente orgullosos de nuestra trayectoria de emocionar y deleitar a los viajeros de todo el mundo con nuestros productos exclusivos y experiencias personalizadas para la industria de Travel Retail y de haber hecho del canal un motor integral de crecimiento para ELC", dijo Israel Assa. "Con miras hacia el futuro, esta inversión aquí en Galgenen es un testimonio de nuestra creencia en el potencial de crecimiento a largo plazo de este canal y que al invertir en estas capacidades y junto a nuestros minoristas, podemos capturar la próxima generación de crecimiento en este mercado dinámico y prestigioso".

The Estée Lauder Companies tiene un largo historial de éxito en Suiza: abrió su filial hace más de 55 años y su primera planta de fabricación hace más de 45 años. Como el quinto empleador más grande en el cantón de Schwyz, ELC se enorgullece de su cultura inclusiva y colaborativa, compensación y beneficios competitivos, oportunidades de desarrollo profesional, compromisos con la salud, la seguridad y la sustentabilidad y su alto rendimiento. La empresa cuenta actualmente con cuatro centros de distribución en Suiza. Este país también alberga el centro de gestión de la cadena de suministro TR y EMEA de ELC en Wollerau, que impulsa la agilidad, la velocidad y la colaboración entre nuestros equipos de cadena de suministro de EMEA y Travel Retail. Con la incorporación de las nuevas instalaciones en Galgenen, el negocio de Travel Retail duplicará su capacidad de producción total, lo que permitirá la flexibilidad necesaria para adaptarse al alto potencial de crecimiento del canal.

"Galgenen servirá como piedra angular de la red ágil de cumplimiento global de The Estée Lauder Companies", dijo Roberto Canevari. "Este centro de distribución no solo mejorará significativamente nuestra capacidad, sino que permitirá eficiencias operativas, velocidad de comercialización y resiliencia a través de tecnologías y equipos innovadores y altamente automatizados. Además, estamos orgullosos de que Galgenen sea también un brillante ejemplo del compromiso de ELC con la seguridad, la calidad y la sostenibilidad".

Galgenen promoverá aún más la sustentabilidad de la red global de fabricación y distribución de ELC y de la empresa a través de sus esfuerzos de energía renovable y diseño ambiental de primer nivel. El diseño del edificio se basa en los estándares más nuevos para reducir el consumo de energía y agua. Cuenta con iluminación LED total, un sistema HVAC de bajo consumo y los paneles solares del techo generan 1600 kilovatios al máximo rendimiento (kWp). Además de los esfuerzos de sustentabilidad, se implementó un sistema integral de gestión de desechos para separar numerosos materiales reciclables, con camiones eléctricos listos para la eliminación de desechos. Como parte de la empresa de reciclaje, los palés de madera residual generarán energía de calefacción renovable. A nivel mundial, ELC impulsa iniciativas estratégicas para reducir su huella ambiental, integrar prácticas ambientalmente responsables e invertir en tecnología innovadora como parte de los esfuerzos no solo para brindar a los consumidores productos y experiencias transformadoras, sino también para contribuir al bienestar del planeta.

The Estée Lauder Companies Inc. es uno de los principales fabricantes y comercializadores a nivel mundial de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, Tommy Hilfiger, M.A.C, La Mer, Bobbi Brown, Donna Karan New York, DKNY, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Michael Kors, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Ermenegildo Zegna, AERIN, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced y Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, entre las que se encuentran The Ordinary y NIOD.

