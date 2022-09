Comunicado de prensa de Business Wire: The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies (NYSE: EL) ("ELC") acaba de anunciar que Guillaume Jesel ha sido nombrado presidente de Marcas Globales, TOM FORD BEAUTY, BALMAIN BEAUTY y Desarrollo de negocios de lujo, con efecto inmediato. Guillaume dependerá de Jane Hertzmark Hudis, presidenta ejecutiva del Grupo, y también de Tracey T. Travis, vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, cuya función es supervisar la estrategia de fusiones y adquisiciones de la empresa, para las responsabilidades de Guillaume en lo que respecta al desarrollo de negocios de lujo.

En su nuevo puesto, Guillaume seguirá supervisando TOM FORD BEAUTY y se encargará también de la dirección estratégica general, el desarrollo global, la gestión y el crecimiento de BALMAIN BEAUTY. Guillaume trabajará en estrecha colaboración con la dirección de BALMAIN para traducir su creatividad visionaria en una marca de belleza de lujo triunfadora a nivel mundial. Además de sus nuevas responsabilidades de liderazgo de la marca, Guillaume seguirá desempeñando un papel clave en la estrategia de inversión y adquisiciones potenciales para el desarrollo del negocio de lujo de ELC.

"El conocimiento excepcional de Guillaume del lujo aspiracional y su gran experiencia en estrategia de marca han sido fundamentales para el éxito de TOM FORD BEAUTY", señaló la Sra. Hertzmark Hudis. "Eso hace que esté bien posicionado para supervisar nuestra nueva marca de lujo, BALMAIN BEAUTY".

A propósito de este nombramiento, Olivier Rousteing, director creativo de BALMAIN, afirmó: "Guillaume es uno de los ejecutivos más creativos y apasionados que he conocido en la industria actual y sé que ayudará a convertir BALMAIN BEAUTY en una marca de belleza global para todos".

El ascenso de Guillaume a presidente de Marcas Globales es un reconocimiento a su enorme talento en la creación de marcas codiciadas y franquicias icónicas. Con TOM FORD BEAUTY durante los últimos ocho años, Guillaume encabezó la innovación y expandió estratégicamente el alcance de la marca en todo el mundo, estableciendo firmemente a TOM FORD BEAUTY como una potencia en la belleza de lujo. En su cargo más reciente como presidente global de la marca desde julio de 2016, Guillaume logró que la marca alcanzara un fuerte crecimiento de las ventas netas sobre una base anual compuesta y que mejorara significativamente la clasificación en cada una de las fragancias y maquillajes de prestigio a nivel mundial. Más adelante se dará a conocer el nombre del director general global de TOM FORD BEAUTY, que dependerá de Guillaume.

Antes de dirigir TOM FORD BEAUTY, Guillaume trabajó durante una década en M.A.C Cosmetics, donde contribuyó a impulsar la marca hasta el primer puesto de la clasificación mundial de maquillaje de prestigio. Guillaume también ha desempeñado otros cargos de responsabilidad desde que se incorporó a ELC en 2000, entre ellos el de vicepresidente de marketing global de maquillaje de Estée Lauder y el de vicepresidente sénior de marketing global y de Norteamérica de M.A.C Cosmetics. En Estée Lauder, encabezó una colaboración con Tom Ford para crear colecciones de edición limitada que sirvieron como precursoras de la marca independiente TOM FORD BEAUTY.

