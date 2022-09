Comunicado de prensa de Business Wire: The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) ("ELC") y BALMAIN firman un acuerdo de licencia para desarrollar, producir y distribuir en colaboración una innovadora línea de productos de belleza que estará dirigida a los consumidores de lujo de todo el mundo: BALMAIN BEAUTY. Su lanzamiento, previsto para el otoño de 2024, tiene como objetivo transformar el mundo de la belleza de lujo y la alta costura a través de un diseño excepcional, una artesanía singular y un compromiso inquebrantable con la innovación.

En 1945, cuando el fundador Pierre Balmain introdujo con audacia su "Nuevo estilo francés", atrevido, fresco y femenino, la firma contribuyó a que el París de la posguerra empezara a recuperar su categoría de capital mundial de la moda. El BALMAIN de hoy, con la visión de su director creativo Olivier Rousteing desde 2011, se basa en el legado de Pierre Balmain, con los variados archivos de la casa como fuente de inspiración y el legendario "savoir-faire" del taller de Balmain como garantía de éxito del distintivo "Estilo francés renovado" de Rousteing. Sin dejar de recordar el pasado, Rousteing ha asumido un papel pionero en defensa de un mundo de la moda más inclusivo, mientras que él y su equipo también amplían las posibilidades de diseño con las técnicas de alta costura parisinas consagradas para perfeccionar con maestría las últimas tendencias del siglo XXI.

Fundada en 1946 por la excepcional empresaria Estée Lauder, The Estée Lauder Companies es hoy el líder mundial en belleza de prestigio y lujo, capaz de celebrar la diversidad del mundo e inspirar a los consumidores a expresar su belleza individual. Al ser la única compañía centrada exclusivamente en el maquillaje de prestigio y de lujo, el cuidado de la piel, las fragancias y el cuidado del cabello, las marcas de la firma se venden en aproximadamente 150 países y territorios. La empresa familiar se caracteriza por unos valores muy arraigados y una rica historia, así como por la pasión por la creatividad y la innovación y el deseo de superar los límites e inventar lo inesperado. Inspirándose en los esfuerzos audaces y revolucionarios de Estée Lauder, que ayudó a inventar la industria de la belleza moderna, la empresa ocupa un lugar destacado en el impacto social y medioambiental, con la equidad y la sostenibilidad como principales prioridades.

"Hace ya más de diez años que mi equipo de BALMAIN y yo desafiamos los límites de lo que es posible en la moda", señala el Sr. Rousteing. "Nos hemos empeñado en reflejar la forma en que las distintas generaciones de hoy desean vivir y vestir. Así que, obviamente, no íbamos a incursionar en la belleza sin asegurarnos de haber encontrado el socio que entendiera y compartiera nuestra perspectiva. Desde el principio, el equipo de The Estée Lauder Companies dejó muy claro que apoyaba la visión distintiva de BALMAIN, así como nuestro objetivo de transformar el paradigma global de la belleza de lujo. A partir de ahí, y sabiendo que Estée Lauder es el parangón de la excelencia, no puedo esperar más para empezar a trabajar con ellos".

Guillaume Jesel asumirá el cargo de presidente de Marcas Globales, TOM FORD BEAUTY, BALMAIN BEAUTY y la división de Desarrollo de negocios de lujo, con efecto inmediato. "BALMAIN y Olivier Rousteing son motores visionarios de la moda mundial. Estamos deseando trabajar con ellos para ampliar el universo BALMAIN y forjar un nuevo espacio en la belleza de lujo que refleje claramente el espíritu firme, inclusivo e intrépido de la marca", declaró el Sr. Jesel.

Acerca de The Estée Lauder Companies Inc.

The Estée Lauder Companies ("ELC") es uno de los líderes mundiales en fabricación, comercialización y venta de productos cosméticos, maquillaje, fragancias y productos para el cuidado del cabello. Los productos de la empresa se venden en más de 150 países y territorios con marcas registradas, entre ellas: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M.A.C, La Mer, Bobbi Brown, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD BEAUTY, Smashbox, Aerin Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, Kilian Paris, Too Faced, Dr.Jart+, y la familia de marcas DECIEM, incluidas The Ordinary y NIOD.

Acerca de BALMAIN

Durante más de diez años, Olivier Rousteing, director creativo de BALMAIN, ha construido con inventiva el extraordinario legado de Pierre Balmain, manteniéndose siempre fiel a su propia determinación de diseñar prendas que reflejen la forma en que el cliente inclusivo, poderoso y global de BALMAIN desea vivir hoy. El resultado es una silueta, un estilo y una actitud BALMAIN únicos y reconocibles al instante, que ponen de relieve el singular trabajo artesanal de los afamados talleres de la casa, sin dejar de hacer referencia a la rica herencia parisina. Para más información, visite balmain.com.

[Las declaraciones prospectivas contenidas en el presente comunicado de prensa, incluidas las de los comentarios citados y las relativas al lanzamiento previsto y a las expectativas de BALMAIN BEAUTY implican riesgos e incertidumbres. Los factores que podrían causar que los resultados reales difieran de manera sustancial de esas declaraciones prospectivas incluyen las condiciones económicas actuales y otras condiciones en el mercado global, las acciones de los minoristas, proveedores y consumidores, la competencia, el éxito continuado de la relación de colaboración de las partes, las capacidades para implementar el plan, y aquellos factores de riesgo descritos en el informe anual de ELC en el formulario 10-K para el año finalizado el 30 de junio de 2022].

