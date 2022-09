Comunicado de prensa de Business Wire: The Latin Recording Academy

La Academia Latina de la Grabación® ha anunciado a los nominados de la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY®, la preeminente distinción internacional que celebra la excelencia en la música latina, y el único galardón que es otorgado por profesionales de la industria musical. Durante el proceso de premiación votan miembros creadores de música, que son parte de La Academia Latina de la Grabación, y que representan los diversos géneros y campos creativos, entre ellos, artistas, compositores, productores, e ingenieros de grabación y mezcla.

Este año, la categoría de Grabación del Añocuentacon un excepcional grupo de géneros, creadores y artistas que reflejan la diversidad de la música latina y su gran influencia cultural a nivel mundial.

Además, la categoría Mejor Nuevo Artista muestraun conjunto único de nominados: Angela Álvarez, Sofía Campos, Cande y Paulo, Clarissa, Silvana Estrada, Pol Granch, Nabález, Tiare, Vale, Yahritza y Su Esencia, y Nicole Zignago. La gran diversidad de este grupo reafirma el compromiso de La Academia Latina por brindar oportunidades a todos los artistas.

"En La Academia Latina de la Grabación nos esforzamos continuamente por apoyar e impulsar a los creadores de música latina, y estos nominados personifican la excelencia musical y representan el gran momento por el que atraviesa nuestra música", dijo Manuel Abud,CEO de La Academia Latina de la Grabación. "Nos sentimos orgullosos de presentar las nominaciones con este diverso grupo de talentosos artistas, que reflejan la evolución de nuestra Academia como institución moderna y relevante, dando así inicio oficial a la vigésima tercera temporada de los Latin GRAMMYs®".

Los nominados de la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY fueron seleccionados de entre más de 18,000 inscripciones en 53 categorías, y reflejan una gran variedad de artistas que publicaron grabaciones durante el periodo de elegibilidad (del 1 de junio de 2021 al 31 de mayo de 2022). Todas las canciones que son consideradas para nominaciones deben ser canciones nuevas, y tener un porcentaje mínimo de la letra (51%) en español, portugués o en cualquiera de los dialectos indígenas de nuestra región.

La ronda final de votación para seleccionar a los ganadores del Latin GRAMMY® se iniciará el 30 de septiembre. La Academia Latina realizará la 23.a Entrega Anual del Latin GRAMMY el jueves, 17 de noviembre de 2022, desde el Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino en Las Vegas. La trasmisión se difundirá en vivo en Univision a partir de las 8 p.m. Este/Pacífico (7 p.m. Centro). Antes de la trasmisión, se realizará la ceremonia de La Premiere del Latin GRAMMY® -la velada de larga trayectoria, llena de actuaciones memorables y emotivos discursos de aceptación- en la que se anunciarán los ganadores en la mayoría de las categorías.

Para ayudar a mantener un entorno saludable y reducir el riesgo de COVID-19, todos los eventos de La Academia Latina de la Grabación contarán con protocolos de seguridad apropiados. Por ahora, de acuerdo con las recomendaciones del gobierno federal, estatal y del condado, La Academia Latina de la Grabación anticipa que no habrá requisitos de vacunación o de uso de mascarillas para los asistentes. Seguiremos evaluando estos requisitos, que están sujetos a cambios. Por supuesto, cualquier persona que no se sienta bien, o que tenga algún síntoma de COVID-19 y/u otras enfermedades infecciosas, no deberá asistir a ningún evento de La Academia Latina. La Academia Latina se esforzará por notificar prontamente a todos los asistentes de cualquier cambio de política, protocolos adicionales o nuevos requisitos.

A continuación, se encuentra la lista de nominados en algunas de las Categorías Generales. Para ver la lista completa de nominados en las 53 categorías, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

Grabación del Año

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Becky G, Nicki Nicole con Nathy Peluso

"Castillos de arena" - Pablo Alborán

"Envolver" - Anitta

"Pa'lla voy" - Marc Anthony

"Ojitos lindos" - Bad Bunny & Bomba Estéreo

"Pegao" - Camilo

"Tocarte" - Jorge Drexler & C. Tangana

"Provenza" - Karol G

"Vale la pena" - Juan Luis Guerra

"La Fama" - Rosalía con The Weeknd

"Te felicito" - Shakira & Rauw Alejandro

"Baloncito viejo" - Carlos Vives & Camilo

Álbum del Año

Aguilera - Christina Aguilera

Pa'lla voy - Marc Anthony

Un verano sin ti - Bad Bunny

Deja - Bomba Estéreo

Tinta y tiempo - Jorge Drexler

Ya no somos los mismos - Elsa y Elmar

Viajante - Fonseca

Motomami (Digital Album) - Rosalía

Sanz - Alejandro Sanz

Dharma - Sebastián Yatra

Canción del Año

"A veces bien y a veces mal" ­- Pedro Capo, Ignacio Cibrián, Ricky Martín, Pablo Preciado, Julio Ramírez, Mauricio Rengifo & Andrés Torres, compositores (Ricky Martin con Reik)

"Agua" - Rauw Alejandro, Emmanuel Anene, David Alberto Macias, Nile Rodgers, Juan Salinas, Oscar Salinas & Daddy Yankee, compositores (Daddy Yankee, Rauw Alejandro & Nile Rodgers)

"Algo es mejor" - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

"Baloncito viejo" - Camilo, Jorge Luis Chacín, Andrés Leal, Martín Velilla & Carlos Vives, compositores (Carlos Vives & Camilo)

"Besos en la frente" - Fonseca & Julio Reyes Copello, compositores (Fonseca)

"Encontrarme" - Carla Morrison, Juan Alejandro Jiménez Pérez & Mario Demian Jiménez Pérez, compositores (Carla Morrison)

"Hentai" - Larry Gold, Noah Goldstein, Chad Hugo, David Rodríguez, Rosalía, Jacob Sherman, Michael Uzowuru, Pilar Vila Tobella, Dylan Wiggins & Pharrell Williams, compositores (Rosalía)

"Índigo" - Édgar Barrera & Camilo, compositores (Camilo & Evaluna Montaner)

"Pa mis muchachas" - Christina Aguilera, Jorge Luis Chacín, Kat Dahlia, Becky G, Yoel Henríquez, Yasmil Marrufo, Nicki Nicole & Nathy Peluso, compositores (Christina Aguilera, Nicki Nicole, Becky G con Nathy Peluso)

"Provenza" - Kevyn Mauricio Cruz Moreno, Carolina Giraldo Navarro & Ovy On The Drums, compositores (Karol G)

"Tacones rojos" - Juan Jo, Manuel Lara, Manuel Lorente, Pablo & Sebastián Yatra, compositores (Sebastián Yatra)

"Tocarte" - Jorge Drexler, Pablo Drexler, Víctor Martínez & C. Tangana, compositores (Jorge Drexler & C. Tangana)

Mejor Nuevo Artista

Angela Álvarez

Sofía Campos

Cande y Paulo

Clarissa

Silvana Estrada

Pol Granch

Nabález

Tiare

Vale

Yahritza y Su Esencia

Nicole Zignago

Este comunicado se preparó con texto de carátulas y grabaciones proporcionados por las disqueras y miembros de La Academia Latina. Es posible que se hagan modificaciones a la lista oficial de nominaciones tras revisión adicional de la información proporcionada.

Para más información y las últimas noticias, por favor, visite el sitio oficial de La Academia Latina de la Grabación, LatinGRAMMY.com (#LatinGRAMMY).

Facebook:LatinGRAMMYs | Twitter:@LatinGRAMMYs | Instagram:@LatinGRAMMYs

ACERCA DE LA ACADEMIA LATINA DE LA GRABACIÓN:

La Academia Latina de la Grabación® es una organización internacional sin fines de lucro dedicada a fomentar, celebrar, honrar y engrandecer la música latina y sus creadores. Fundada como el referente internacional de la música latina, la organización está compuesta por profesionales de la música y produce la Entrega Anual del Latin GRAMMY®, La Noche Más Importante de la Música Latina?, que reconoce la excelencia en las artes y ciencias de la grabación, además de ofrecer programas educativos y de asistencia a la comunidad musical por medio de su Fundación Cultural Latin GRAMMY®. Para más información, por favor, visite LatinGRAMMY.com.

