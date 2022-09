Comunicado de prensa de Business Wire: The Latin GRAMMY Cultural Foundation

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® anunció que ha empezado oficialmente a recibir solicitudes para su programa de Subvenciones de Investigación y Preservación de Música Latinade2023. El programa otorga anualmente cuatro subvenciones a instituciones musicales, musicólogos, investigadores, entidades sin fines de lucro y personas en todo el mundo que realzan y preservan el patrimonio de la música latina.

La Fundación Cultural Latin GRAMMY ofrece subvenciones bajo dos categorías:

-- Dos (2) Subvenciones de Investigación por un máximo de $5,000 dólares cada una, que financian proyectos centrados en la investigación histórica, el folclor y la antropología de los géneros de la música latina.

-- Dos (2) Subvenciones de Preservación por un máximo de $5,000 dólares cada una, que apoyan proyectos de archivar y preservar el patrimonio de la música latina.

Un comité de expertos de Latinoamérica, la Península Ibérica y Estados Unidos revisará las solicitudes de los candidatos que reúnen los requisitos. Cuatro solicitantes recibirán una subvención de un máximo de $5,000 dólares.

"Nuestro programa de Subvenciones de Preservación e Investigación de Música Latina, continua con orgullo nuestra misión de promover la música latina y sus creadores a nivel internacional, proveyendo acceso a recursos económicos de gran necesidad que ayudan a estudiar y preservar la música Latina," dijo Manuel Abud, CEO de La Academia Latina de la Grabación®. "Cada año tenemos el inmenso honor y la responsabilidad de facilitar estas oportunidades, y esperamos con interés todas las nuevas solicitudes."

Desde su creación en el 2015, el programa ha otorgado subvenciones con un valor de más de $155,000 dólares para apoyar 32 proyectos en todo el mundo.

El enlace a la solicitud, las reglas y muestras de los proyectos de ganadores pasados se pueden encontrar aquí. Los materiales se pueden enviar en inglés, español o portugués. Las solicitudes se deben enviar el 20 de noviembre de 2022 a las 11:59 p.m. ET. (hora este de Estados Unidos). Si tiene alguna pregunta, escríbanos a LGCF@grammy.com o visite www.latingrammyculturalfoundation.org.

ABOUT THE LATIN GRAMMY CULTURAL FOUNDATION:

La Fundación Cultural Latin GRAMMY® es una organización benéfica 501(c)(3) establecida por La Academia Latina de la Grabación® en 2014 para incrementar el interés y la apreciación internacional de los significativos aportes de la música latina y sus creadores a la cultura mundial. La Fundación ofrece becas universitarias, programas educativos y subvenciones para apoyar la investigación y preservación de su rico legado musical, y hasta la fecha ha donado más de $7.6 millones de dólares con el apoyo de miembros de La Academia Latina, artistas, patrocinadores corporativos y otros generosos donantes. Para obtener más información o hacer una donación, por favor, visite latingrammyculturalfoundation.org, Amazon Smile o nuestra página de Facebook . Y síganos @latingrammyfdn en Twitter e Instagram, y Latin GRAMMY Cultural Foundation en Facebook.

