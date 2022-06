Comunicado de prensa de Business Wire: The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones tecnológicas y de fibra innovadoras para la industria textil y de la confección, participará en una mesa redonda en la primera reunión anual de la Conscious Fashion and Lifestyle Network (Red de la moda y los estilos de vida conscientes) de las Naciones Unidas, que tendrá lugar en Nueva York, en la sede de las Naciones Unidas, el 2 de junio.

The LYCRA Company will join a panel discussion at this year's United Nations Conscious Fashion & Lifestyle Network Annual Meeting at the United Nations Headquarters in New York City on June 2. (Graphic: Business Wire)

Gracias a que acaba de poner en el mercado las fibras COOLMAX® y THERMOLITE®, fabricadas con un 100 % de residuos textiles, The LYCRA Company se encuentra en una posición privilegiada para participar en el debate titulado Responsible Consumption and Production: Designing for Our Times (Consumo y producción responsables: Diseñar para los tiempos actuales). Jean Hegedus, directora de sostenibilidad de The LYCRA Company, compartirá su punto de vista sobre la forma en que la empresa ha ampliado las soluciones de reciclaje para ayudar a resolver el problema de los residuos textiles.

La reunión tendrá como protagonistas a los miembros del comité asesor de la "Conscious Fashion and Lifestyle Network" de las Naciones Unidas y a las asociaciones registradas por las partes interesadas de la industria, los medios de comunicación, los gobiernos y las entidades del sistema de las Naciones Unidas para poner de relieve las actuaciones, las soluciones y los progresos de los sectores de la moda y el estilo de vida con objeto de promover el compromiso del sector en la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados por los Estados Miembros de las Naciones Unidas en 2015. Los debates se centrarán en cómo afrontar la crisis climática, lograr la igualdad de género en toda la cadena de valor y garantizar una recuperación resiliente tras la pandemia.

"The LYCRA Company es consciente de que la andadura hacia un futuro más sostenible supone un esfuerzo colectivo de todo el sector", declaró Kerry Bannigan, directora ejecutiva del Fashion Impact Fund. "Estamos encantados de que se unan a nuestra primera reunión anual para debatir soluciones que aceleren la aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible por parte del sector de la moda y el estilo de vida".

En un momento en que la industria de la confección busca desarrollar rápidamente soluciones para una economía circular, The LYCRA Company se centra en una variedad de innovaciones en fibras y tejidos que reducen o desvían los residuos, manteniendo los materiales en uso y fuera de los vertederos. La familia de productos reciclados EcoMade de la empresa incluye las fibras LYCRA®, COOLMAX® y THERMOLITE® fabricadas a partir de residuos anteriores y posteriores al consumo. The LYCRA Company invita a la industria a mantenerse al día con Keep in the Loop with LYCRA, donde podrán conocer de cerca sus últimas innovaciones sostenibles y avances en materia de circularidad, además de promover la colaboración.

El encuentro anual inaugural de la "Conscious Fashion and Lifestyle Network" de las Naciones Unidas está convocado conjuntamente por la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones y el Fashion Impact Fund.

Biografía de la portavoz:

Jean Hegedus, directora de sostenibilidad de The LYCRA Company, tiene más de 35 años de experiencia en la industria textil, tras trabajar en The DuPont Company y luego en INVISTA, antes de pasar a The LYCRA Company en 2019. A lo largo de su carrera, ocupó diversos puestos en asuntos públicos, marketing, licencias y marcas. Comenzó a trabajar en el segmento del denim en 2007, en el que aportó varias innovaciones importantes al mercado, como las tecnologías LYCRA® XFIT, LYCRA® dualFX®, LYCRA® BEAUTY y LYCRA® EcoMade. También fue su trabajo dentro del segmento del denim lo que la hizo tomar conciencia de la necesidad de soluciones más sostenibles, y en julio de 2019 fue nombrada directora de sostenibilidad de The LYCRA Company. La Sra. Hegedus tiene un máster en comunicaciones por la Universidad de Delaware.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA®. En la actualidad, The LYCRA Company se centra en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

Acerca de la "Conscious Fashion and Lifestyle Network" de las Naciones Unidas

La Conscious Fashion and Lifestyle Network es una plataforma en línea organizada por las Naciones Unidas para las partes interesadas del sector, los medios de comunicación, los gobiernos y las entidades del sistema de las Naciones Unidas. Se trata de una red que muestra y propicia colaboraciones que aceleran la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En esta iniciativa, la red de la moda y los estilos de vida conscientes de las Naciones Unidas, confluyen la Oficina de las Naciones Unidas para las Asociaciones, la División de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, y el Fashion Impact Fund. Las principales entidades de la red convocan eventos periódicamente en consonancia con las reuniones más importantes del calendario de la ONU y publican informes sobre los logros de la red.

Contacto

Karie J. Ford karie.j.ford@Lycra.com

