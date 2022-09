Comunicado de prensa de Business Wire: The LYCRA Company

The LYCRA Company, líder mundial en el desarrollo de soluciones de tecnología y fibra innovadoras para los sectores textil y de indumentaria, anunció hoy que celebró un acuerdo con Qore® para dar lugar a la primera producción comercial a gran escala de spandex bioderivado utilizando QIRA®, el 1,4-butanediol (BDO) de próxima generación, como uno de sus principales ingredientes. Esto dará como resultado que un 70 % del contenido de fibra LYCRA® derivará de materia prima renovable anualmente. Este cambio podría reducir potencialmente la huella de carbono de la fibra LYCRA® hasta en un 44 %* en comparación con un producto equivalente fabricado con recursos fósiles, mientras mantienen los mismos parámetros de rendimiento de alta calidad de la fibra LYCRA® tradicional.

The LYCRA Company signs an agreement with Qore® LLC to enable large-scale production of bio-derived spandex. Pictured - Julien Born, CEO of The LYCRA Company (left), and Jon Veldhouse, CEO of Qore® LLC (right), at The LYCRA Company's headquarters in Wilmington, DE, USA. (Photo: Business Wire)

QIRA® será producida en el campo de biotecnología de Cargill y en la empresa de refinería de maíz de Eddyville, Iowa. Las instalaciones, que se están construyendo en la actualidad, comenzarán a funcionar en 2024. La primera fibra LYCRA® renovable fabricada con QIRA® será producida en el sitio de fabricación de The LYCRA Company situado en Tuas, Singapur, en 2024. The LYCRA Company actualmente está buscando compromisos con clientes de la marca y minoristas que están llevando a cabo soluciones bioderivadas para su indumentaria.

"Como parte de nuestros objetivos de sostenibilidad, estamos comprometidos a ofrecer productos que apoyen una economía más circular a la vez que ayudan a nuestros clientes de los sectores textil y del cuidado personal a reducir su huella", expresó Julien Born, director y presidente ejecutivo de The LYCRA Company. "Nos complace especialmente colaborar con Qore®, una empresa que comparte nuestra visión para las soluciones innovadoras y sostenibles. Su experiencia en la operación de procesos de fermentación y la comprensión de las cadenas de valor de materiales químicos lo convierte en el socio ideal para ayudar a desarrollar una fibra LYCRA® bioderivada a escala comercial".

"Nos enorgullece asociarnos con The LYCRA Company al traer esta solución de material sostenible al mercado. Esta colaboración demuestra que QIRA® reemplaza directamente el BDO convencional y, por consiguiente, mejora de manera significativa el perfil sostenible de la fibra", expresó Jon Veldhouse, director y presidente ejecutivo de Qore®. "QIRA® es una plataforma química innovadora que se puede utilizar en diferentes aplicaciones en todos los sectores".

La primera generación de la fibra LYCRA® renovable con QIRA® utilizará materia prima de campos de maíz que cultivan los productores de Iowa y permitirá una reducción importante en la huella de CO2 Además de reemplazar un recurso finito por uno renovable anualmente, otro beneficio para los molinos, las marcas y los minoristas es que no hay cambio en el rendimiento de la fibra, eliminando la necesidad de cualquier reestructuración de telas, patrones o procesos. En 2014, se demostró un rendimiento equivalente cuando se lanzó el primer spandex bioderivado bajo la marca LYCRA®. Desde entonces, a The LYCRA Company se le ha otorgado una patente para el proceso usado para hacer elastano renovable de BDO bioderivado.

Para obtener información adicional sobre la fibra LYCRA® renovable, The LYCRA Company y Qore® invitan a las partes interesadas a contactarse con los representantes de ventas de The LYCRA Company.

*Estimativo del ciclo de vida desde el producto original hasta el final para instalaciones representativas de fabricación de fibra LYCRA® junio de 2022, preparado por Ramboll US Consulting, Inc.

Acerca de The LYCRA Company

The LYCRA Company invierte en la innovación y producción de fibras y soluciones tecnológicas para los sectores textil y del cuidado personal. Con sede en Wilmington, Delaware, The LYCRA Company es reconocida en todo el mundo por sus productos innovadores, su experiencia técnica, sus soluciones sostenibles y su inigualable apoyo en términos de marketing. The LYCRA Company es propietaria de marcas comerciales y de consumo líderes, entre ellas: LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX®, y TACTEL®. El legado de The LYCRA Company se remonta a 1958 con la invención del hilo de spandex original, la fibra LYCRA® En la actualidad, The LYCRA Company se enfoca en añadir valor a los productos de sus clientes mediante el desarrollo de innovaciones exclusivas diseñadas para satisfacer las necesidades de comodidad y rendimiento prolongado del consumidor. Para obtener más información, visite www.thelycracompany.com.

LYCRA® es una marca comercial de The LYCRA Company.

Acerca de Qore® LLC

Qore®, formada a partir de una empresa conjunta de Cargill y HELM, ayudará a las marcas líderes a reemplazar productos químicos basados en fósiles con intermediarios bioderivados. En el centro de la empresa conjunta está la producción de QIRA®, el 1,4-butanediol (BDO) bioderivado de próxima generación. QIRA®, fabricado de manera biológica a través de la fermentación de azúcares basados en vegetales, puede ahorrar hasta un 93 % de emisiones de gases de efecto invernadero cuando reemplace los intermediarios químicos que se usan ampliamente en la actualidad fabricados a partir de fuentes fósiles tradicionales. QIRA® bioderivado se puede usar de la misma manera que su contraparte fósil, pero con un rendimiento ambiental significativamente mejor.

Para obtener más información, visite www.myqira.com.

Qore® y QIRA® son marcas comerciales de Qore® LLC.

