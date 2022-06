Comunicado de prensa de Business Wire: The Meta Daisies

En una primicia mundial, el grupo de rock metaverso The Meta Daisies ha lanzado su single de debut y su metacine "Radiance", impulsando la industria musical hacia una nueva era virtual. Imagine que las estrellas del rock del pasado renacen y llevan su música y su energía a una nueva generación: esto es The Meta Daisies.

The Meta Daisies es el resultado digital de The Dead Daisies, un fenómeno mundial formado por leyendas de Deep Purple, Whitesnake y Dio. Con su sello y gestión Spitfire Music y un equipo de expertos en el metaverso, la banda construyó una estrategia para llevar su música a las generaciones venideras. A través de The Meta Daisies, la banda se basa en su legado y recrea la imagen de The Dead Daisies para la generación Z.

El metacine "Radiance" fue realizado por los expertos en innovación de la industria de los juegos Altergaze, creadores de HoverGrease y pioneros en VR y XR. El metacine ofrece un vistazo al hogar de The Meta Daisies en el metaverso: Daisyland. Aquí conocemos a Daisy, la guardiana de The Meta Daisies que viaja en el tiempo y es mitad humana y mitad sobrenatural, y que tiene la misión de mantener vivo el rock. Mire el metacine aquí.

Los fanáticos pueden experimentar una muestra de Daisyland con una listening party (evento para escuchar los discos favoritos) en el metaverso de Avakin Life desde el 9 hasta el 16 de junio. Agnósticos del metaverso, The Meta Daisies planean llevar su música a varias plataformas en el futuro, empezando por Avakin Life.

"El metaverso es una nueva frontera para la música, y qué mejor lugar para mantener vivo el legado del rock." afirma David Edwards, mánager de la banda. "The Meta Daisies es una nueva e interesante banda de hard-rock que se atreve a ir donde ninguna banda ha ido antes. Están llevando todo lo que nos gusta del rock a toda una nueva generación, ¡y 'Radiance' es solo el principio! Ya queremos dar el siguiente paso en este viaje, hacia Daisyland y el metaverso, llevando música nueva y exclusiva a una nueva audiencia de fanáticos. Esté atento para poder recibir más noticias pronto".

Detrás de este proyecto están David Lowy, guitarrista de The Dead Daisies y magnate financiero australiano, y David Edwards, el cerebro de Spitfire Music Pty Ltd. Han reunido un equipo de expertos, entre los que se encuentran Liviu Antoni, de Altergaze (League of Legends, The War of The Worlds) y Dimoso (Marvel, Warner, Angry Birds). También se asociaron consultores clave, como Thomas Lee (Final Fantasy IX) y Kelly Vero (Tomb Raider, Transformers).

Para obtener más información, visite www.themetadaisies.com.

