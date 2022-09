Comunicado de prensa de Business Wire: The Nature Conservancy

Un rayo celestial sobre un volcán en Indonesia, un hongo reluciente de otros mundos en Australia, un par de leones que se pasean juntos en la sabana de Kenia: The Nature Conservancy acaba de hacer pública la lista de ganadores de su Concurso de Fotografía 2022, y algunos de los trabajos presentados nos recuerdan la importancia fundamental de las iniciativas de conservación que ayudan a que todos los seres vivos prosperen en armonía.

GRAND PRIZE // Li Ping - China // Branching Out: On either side of a highway, gullies formed by rainwater erosion span out like a tree in Tibet, an autonomous region in southwest China. (Photo: Business Wire)

El concurso de este año fue el que tuvo la mayor participación mundial de todos los tiempos, con trabajos procedentes de 196 países y territorios diferentes en seis categorías distintas. Un jurado compuesto por la famosa fotógrafa de conservación Ami Vitale y por Coyote Peterson, presentador del programa de YouTube Brave Wilderness, seleccionó las imágenes ganadoras. De entre más de 100 000 participantes, la foto elegida como ganadora mostraba una vista de dron de una solitaria carretera en el Tíbet, bordeada a cada lado por barrancos que se extienden con la forma de un árbol. Fue tomada por el fotógrafo Li Ping, en China, quien durmió en un estacionamiento al borde de la carretera para obtener esta impactante imagen de madrugada.

"La diversidad de imágenes llegadas de todo el mundo nos permitió echar un vistazo a nuestro frágil planeta y a todos los seres que lo habitan", comentó Ami Vitale, miembro del jurado. "El concurso en sí fue una odisea hipnótica que nos deja un profundo mensaje sobre lo interconectados que estamos todos y lo que significa para nuestra propia supervivencia entremezclarnos con la naturaleza".

Además del Gran Premio, el concurso también incluyó un Premio del Juez Famoso, elegido por Peterson, y un Premio de la Jueza Invitada, elegido por Vitale. Los ganadores del primer y segundo puesto de cada categoría se llevarán respectivamente tarjetas de regalo de 750 y 500 dólares.

"Fue un honor poder evaluar el trabajo de tantos fotógrafos de enorme talento", comentó Coyote Peterson, miembro del jurado. "Presenciar, y no digamos capturar, unas imágenes tan impresionantes en la naturaleza es una hazaña más difícil de conseguir de lo que la mayoría nunca entenderá. Reciban un aplauso todos los que desafiaron a la naturaleza para capturar sus imágenes y una ovación de pie para todos aquellos cuyos trabajos llegaron a la ronda de selección final".

La introducción de una categoría sobre el clima en el concurso de este año dio a los fotógrafos la oportunidad de captar el aspecto del cambio climático en comunidades y ecosistemas de todo el mundo, desde la devastación de sus efectos hasta la esperanza que despiertan las soluciones locales y la acción comunitaria. La foto ganadora en la categoría Clima muestra al lagarto de garganta de abanico (Sarada superba) en medio de un parque eólico en el distrito de Satara (India). Los investigadores creen que los parques eólicos han creado un entorno en el que hay pocos depredadores para el lagarto, lo que está provocando cambios en su comportamiento y morfología. La imagen fue tomada por Sandesh Kadur, de la India.

"El Concurso de Fotografía es un acontecimiento anual en TNC. Estas increíbles imágenes de fotógrafos talentosos de todo el mundo nos recuerdan lo conectados que estamos entre nosotros y con este hermoso planeta, y al mismo tiempo los desafíos a los que nos enfrentamos", manifestó Meg Goldthwaite, directora de marketing y comunicaciones de The Nature Conservancy. "Nos llena de energía mientras trabajamos para conservar las tierras y las aguas de las que depende toda la vida, para que las generaciones futuras puedan disfrutar de las mismas maravillas naturales que aparecen en estas fotos increíbles".

Como ganador del Gran Premio, Li Ping tendrá la oportunidad de asistir a una carrera de todoterrenos eléctricos, Extreme-E, en Punta del Este, Uruguay (www.extreme-e.com).

"Al igual que el concurso fotográfico mundial, las carreras de Extreme-E llaman la atención sobre los impactos negativos del cambio climático, mientras celebran la vitalidad del mundo natural", declaró Ali Russell, directora de marketing de Extreme-E. "Nos entusiasma ofrecer al ganador del Gran Premio una experiencia única de Extreme-E en vivo, en la que los pilotos corren hasta la línea de meta con coches 100 % eléctricos. Extreme-E representa la electrificación, el medioambiente, la igualdad y el entretenimiento, y estamos orgullosos de acompañar a The Nature Conservancy en el camino hacia un futuro mejor".

También se concedieron premios en las siguientes categorías:

Premios de los juecesElección de la jueza invitada Ami Vitale: Shafeeq Mulla, Zambia (@Shafeeq_mulla) Elección del juez famoso Coyote Peterson: Florian Ledoux, Noruega (@Florian_Ledoux_Photo)

Personas y naturalezaPrimer puesto: Janusz Jurek, Polonia (@januszjurek.info) Segundo puesto: Komang Arnawa, Indonesia (@nyengen.dadi) Mención de honor: Francesca Franchini, México (@trip_in_mexico) Mención de honor: Giovani Cordioli, Brasil (@giovanicordioli) Mención de honor: Amish Jain, India Mención de honor: Marvin Mwarangu, Kenia (@Rio_The_Photographer) Mención de honor: Marcelo Paulo Silva, Brasil (@marcelomania)

PaisajePrimer puesto: Francisco Javier Munuera González, España Segundo puesto: Hendy Wicaksono, Indonesia (@hendyfight) Mención de honor: Ivan Pedretti, Italia (@ivanpedretti) Mención de honor: Waluya Priya Atmaja, Indonesia (@priy_at) Mención de honor: Effy Varley, Reino Unido (@effyimages)

AguaPrimer puesto: Kristin Wright, Estados Unidos (@kristinbraga) Segundo puesto: Nick Leopold Sordo, México (@nickleopoldsordo) Mención de honor: Dasun Nirmala Malaarachchi, Australia (@dasunnirmala) Mención de honor: Tom Shlesinger, Israel (@tom_shlesinger) Mención de honor: Tom Fenske, Estados Unidos (@Tom_Fenske)

Vida silvestrePrimer puesto: Anup Shah, Reino Unido Segundo puesto: Panos Laskarakis, Grecia Mención de honor: Tibor Litauszki, Hungría (@tiborlitauszki_naturphtgrphy) Mención de honor: Baiju Patil, India (@baiju_patil) Mención de honor: Torie Hilley, Estados Unidos (@torie_hilley_fineart) Mención de honor: Rick Dowling, Estados Unidos Mención de honor: Masahiro Hiroike, Japón (@masahirohiroike) Mención de honor: Tibor Litauszki, Hungría (@tiborlitauszki_naturphtgrphy) Mención de honor: Fabio Saltarelli, Argentina (@fabiosaltarelli_ph) Mención de honor: Jenny Zhao, Estados Unidos (@rogerandjennyphotography)

Plantas y hongosPrimer puesto: Callie Chee, Australia (@CallieCheePhotography) Segundo puesto: Xiaoling Keller, Estados Unidos (@xiaolingkeller) Mención de honor: Tibor Litauszki, Hungría (@tiborlitauszki_naturphtgrphy) Mención de honor: Patrick Krohn, Estados Unidos Mención de honor: Jake Virus, Estados Unidos (@Jake_virus) Mención de honor: Cristiano Xavier, Brasil (@cristianoxavier01) Mención de honor: Cristiano Xavier, Brasil (@cristianoxavier01)

ClimaPrimer puesto: Sandesh Kadur, India (@sandesh_kadur) Segundo puesto: Amish Jain, India Mención de honor: Jassen Todorov, Estados Unidos (@jassensf) Mención de honor: Ziaul Huque, Bangladés Mención de honor: Marcelo Pérez del Carpio, Bolivia (@marceloperezdelcarpio) Mención de honor: Jassen Todorov, Estados Unidos (@jassensf) Mención de honor: Florian Ledoux, Noruega (@Florian_Ledoux_Photo)

