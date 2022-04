Comunicado de prensa de Business Wire: The Open Group

The Open Group, el consorcio de tecnología de proveedor neutro, anunció hoy el lanzamiento del Estándar TOGAF®, 10.ª Edición, que marca un acontecimiento importante en el desarrollo del marco de arquitectura empresarial más utilizado del mundo. Desarrollado por el equipo de arquitectura de The Open Group, el nuevo lanzamiento presenta una estructura modular renovada que facilitará la aplicación del marco TOGAF en diferentes tipos de organizaciones y estilos de arquitectura.

Respaldado por más de veinticinco años de desarrollo y aportes constantes de la comunidad mundial de líderes de opinión del equipo de arquitectura empresarial, el Estándar TOGAF®, 10.ª Edición amplía el material disponible para los profesionales de la arquitectura, lo que facilita la adopción de nuevas prácticas. Su gran cantidad de material de guía y de instrucciones le permite a las empresas operar de manera eficiente y eficaz para diversos usos, como en empresas ágiles y en la transformación digital.

La estructura modular le proporciona a los Arquitectos Empresariales una mayor orientación y una navegación más sencilla para aplicar el marco TOGAF junto con su base de conocimientos integral y principal. La nueva versión también permitirá publicar material adicional con mayor frecuencia, manteniendo la continuidad y la estabilidad en su contenido principal, gracias a que enmarca la base de conocimientos y la orientación específica del tema como partes formales separadas del estándar TOGAF.

"The Open Group comparte la visión colectiva de Boundaryless Information Flow?, y el lanzamiento de TOGAF® Standard, 10.ª Edición es una poderosa expresión de esa visión", comentó Steve Nunn, gerente general y presidente de The Open Group. "La próxima década de presiones tecnológicas y comerciales requerirá que las empresas sean más ágiles, resistentes y adaptables que nunca, y por eso, tener un enfoque claro de la arquitectura será más importante que nunca. Me enorgullece lo que el equipo de arquitectura de The Open Group desarrolló para este lanzamiento, que hace que muchas más empresas puedan utilizar el marco TOGAF, al mismo tiempo que mantiene sus valores principales de consistencia, apertura y eficiencia".

"El Estándar TOGAF, 10.ª Edición proporciona un lugar donde encontrar conceptos perdurables y universales. Propone un lugar donde encontrar las mejores prácticas estables y comprobadas. También proporciona un lugar donde buscar ideas emergentes. La forma de adaptar el estándar TOGAF para las prácticas de arquitectura empresarial configurada es reuniendo los conceptos universales, la orientación sobre las prácticas recomendadas y las ideas emergentes", expresó Chris Forde, vicepresidente de arquitectura empresarial de The Open Group.

El Estándar TOGAF®, 10.ª Edición continúa aumentando la capacidad que tiene el marco de habilitar aspectos fundamentales en la estrategia comercial. Estas mejoras también beneficiarán a los proveedores en su capacidad para ofrecer nuevas funciones y servicios competitivos a los clientes de los segmentos de mercado especializados al mismo tiempo que se adhieren a los estándares abiertos que sustentan la interoperabilidad.

"El hecho de que el Estándar TOGAF sea un organismo vivo de conocimiento es una de sus grandes ventajas", agregó Steve Nunn. "Llegamos a un punto en el que la estrategia empresarial y las soluciones digitales son inseparables, y las empresas de todos los tamaños, en todos los sectores, se enfrentan a la necesidad de establecer formas de trabajo ágiles que evolucionen y se adapten continuamente. El Estándar TOGAF®, 10.ª Edición muestra cómo el ecosistema TOGAF se está adaptando a esta realidad, creciendo con las empresas para ofrecer un valor significativo en tiempos de cambio".

