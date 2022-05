Comunicado de prensa de Business Wire: The Western Union Company

Western Union y Tiendas Neto anunciaron hoy un acuerdo para ofrecer servicios de transferencia transfronteriza de dinero en más de 1300 supermercados de Tiendas Neto en todo México.

El acuerdo con Tiendas Neto fortalece aún más la capacidad de Western Union para ayudar a millones de consumidores en México a enviar dinero de manera conveniente a cualquier lugar del mundo. Los clientes pueden elegir que sus fondos se desembolsen en miles de millones de cuentas bancarias, en millones de billeteras móviles o en la importante red global de tiendas minoristas de Western Union.

"El objetivo de Western Union de posibilitar millones de conexiones entre familiares y seres queridos para que envíen o reciban dinero a nivel local y mundial sigue consolidándose, al mismo tiempo que desarrollamos nuestras ofertas para incluir mayores servicios digitales y una experiencia de cliente minorista optimizada", dijo Pablo Porro, director de Western Union México y Centroamérica. "Aliarnos con Tiendas Neto nos ayudará a seguir extendiendo nuestras operaciones en todo México, a la vez que les brindamos a los clientes un servicio más conveniente con el que tienen la oportunidad de realizar o recibir transferencias en sus hogares o en lugares cercanos".

Luis Gerardo Ruíz Ojeda, gerente general de Tiendas Neto, dijo: "Estamos muy entusiasmados de agregar la plataforma de servicios financieros globales líder en la industria de Western Union a nuestra cartera para brindar un canal conveniente y confiable mediante el cual nuestros clientes puedan realizar transferencias. Nuestros consumidores ahora pueden enviar dinero a familiares y amigos desde cualquiera de nuestras ubicaciones a través de una de las marcas más confiables del mundo".

Las transferencias siguen siendo un motor clave para el crecimiento económico en todo México y un pilar fundamental como medio de subsistencia de las familias mexicanas. De acuerdo con Banxico, durante 2021 el país recibió 51 593,9 mil millones de USD, un 27,1 % más que en 2020. Asimismo, las transferencias ya representan el cuatro por ciento del producto interno bruto (PIB) del país, por lo que han servido de sustento para las familias que dependen de este ingreso.

