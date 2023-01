Comunicado de prensa de Business Wire: The Zayed Sustainability Prize

El Premio Zayed a la Sostenibilidad, el galardón mundial pionero de los Emiratos Árabes Unidos que reconoce la excelencia en sostenibilidad, anuncia oficialmente que ya está abierto el plazo de inscripción de candidaturas para el ciclo de 2024.

January 16, 2023: Winners of the 2023 Zayed Sustainability Prize stand on stage with global leaders. (Photo: AETOSWire)

Se aceptarán candidaturas hasta el 2 de mayo de 2023 a través del portal en línea del Premio. Se invita a las pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias con soluciones de sostenibilidad a presentar su candidatura para consideración en una de las cinco categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Escuelas Secundarias Globales.

El ciclo de concesión del Premio 2023 recibió la cifra récord de 4.538 candidaturas de 152 países, lo que supone un aumento del 13% en comparación con el ciclo anterior.

Sultan Ahmed Al Jaber, Ministro de Industria y Tecnología Avanzada de los Emiratos Árabes Unidos y Director General del Premio Zayed a la Sostenibilidad, comentó sobre el lanzamiento del ciclo de candidaturas para 2024: "Este año, el Premio celebra 15 años honrando el legado del Padre Fundador de los EAU, el Jeque Zayed, y acelerando el desarrollo sostenible y el impacto humanitario en todo el mundo. Desde 2008, el Premio, gracias al liderazgo visionario de los Emiratos Árabes Unidos, ha facilitado el suministro de soluciones sostenibles a comunidades vulnerables, mejorando el acceso a energía fiable y asequible, agua potable, alimentos nutritivos y atención sanitaria de calidad para millones de personas.Estos esfuerzos apoyan directamente los objetivos más amplios de los EAU de fomentar la colaboración internacional y construir una economía mundial sostenible y próspera."

S.A. Al Jaber añadió: "Es importante destacar que el Premio ha dado prioridad a la juventud y capacita a los jóvenes para liderar el desarrollo sostenible. A través de la categoría de Escuelas Secundarias Globales, el Premio ofrece oportunidades a los jóvenes para que desarrollen sus capacidades en materia de sostenibilidad y liderazgo y les anima a desempeñar un papel activo en el apoyo a sus comunidades y en el impulso de la acción por el clima."

"El Premio Zayed de Sostenibilidad ayuda a organizaciones y escuelas secundarias a ampliar sus soluciones, lo que les permite lograr un impacto aún mayor y catalizar un cambio positivo y transformador. Hasta la fecha, el Premio ha repercutido en la vida de más de 378 millones de personas en todo el mundo, incluidos Vietnam, Nepal, Sudán, Etiopía, Maldivas y Tuvalu."

El fondo de US$3 millones del Premio recompensa a los ganadores con US$600.000 en cada categoría. La categoría Escuelas Secundarias Mundiales se divide en seis regiones del mundo, y cada escuela puede reclamar hasta 100.000 USD para iniciar o expandir aún más su proyecto. Las seis regiones del mundo de la categoría Escuelas Secundarias Globales son América, Europa y Asia Central, Medio Oriente y África del Norte, África Subsahariana, Asia Meridional y Asia Oriental y el Pacífico.

Inspirado en el legado humanitario y de sostenibilidad del padre fundador de los EAU, el jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, el premio ha reconocido hasta la fecha a un total de 106 ganadores cuyas soluciones o proyectos escolares dirigidos por estudiantes han transformado positivamente la vida de millones de personas.

Si bien los formularios de envío varían según la categoría, los elementos centrales de cada entrada se encuentran en las formas innovadoras, impactantes e inspiradoras en las que la tecnología, las aplicaciones y las soluciones propuestas tienen como objetivo mejorar el bienestar y la sostenibilidad.

Para las categorías de Salud, Alimentos, Energía y Agua, las organizaciones deben demostrar que están mejorando el acceso a productos o servicios esenciales y tienen una visión a largo plazo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo. Para la categoría de Escuelas Secundarias Globales, sus proyectos deben ser dirigidos por estudiantes, con énfasis en que los estudiantes participen activamente en los procesos de planificación, implementación y monitoreo.

El Premio Zayed a la Sostenibilidad tiene un proceso de evaluación de tres etapas, que comienza con la diligencia debida realizada en todas las presentaciones para garantizar que cumplan con los criterios de evaluación del Premio. Esto identifica las entradas calificadas y da como resultado la selección de candidatos elegibles. Después de esto, las evaluaciones son realizadas por un Comité de Selección que consta de paneles específicos de categoría de expertos internacionales independientes. De esta lista de candidatos, se eligen los finalistas y luego se envían al Jurado del Premio, quien elige por unanimidad a los ganadores, en las cinco categorías.

Los ganadores del Premio Zayed a la Sostenibilidad 2024 se anunciarán en la Ceremonia de Entrega de Premios durante la Cumbre Climática COP28.

Para obtener más información, visite www.ZayedSustainabilityPrize.com

Acerca del Premio Zayed a la Sostenibilidad

El Premio Zayed a la Sostenibilidad es el premio mundial pionero en sostenibilidad de los EAU y un tributo al legado del difunto padre fundador de los EAU, Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan. Establecido en 2008, el Premio Zayed a la Sostenibilidad tiene como objetivo impulsar el desarrollo sostenible y la acción humanitaria al reconocer y recompensar a las pequeñas y medianas empresas, organizaciones sin fines de lucro y escuelas secundarias que brindan soluciones impactantes, innovadoras e inspiradoras en las categorías de Salud, Alimentos, Energía, Agua y Escuelas Secundarias Globales.

En 2023, el Premio Zayed a la Sostenibilidad celebra 15 años de impacto humanitario en todo el mundo. A través de sus 106 ganadores, el Premio ha tenido un impacto positivo en la vida de más de 378 millones de personas en 150 países.

