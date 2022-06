Comunicado de prensa de Business Wire: Thundercomm

Del 21 al 23 de junio de 2022 tuvo lugar el principal encuentro anual del sector de las tecnologías integradas, Embedded World 2022. Thundercomm, el proveedor de productos y soluciones de IoT líder mundial, llevó sus productos, soluciones y tecnologías de vanguardia a esta prestigiosa feria. Entre toda la oferta presentada, el EB6 Edge AI Box con su demo de seguimiento de múltiples objetos, fue el que más llamó la atención por su excelente rendimiento y su amplia gama de escenarios de aplicación.

Ante el rápido desarrollo de las tecnologías, como 5G, inteligencia artificial e Internet de las cosas, la computación de borde se ha convertido en el nuevo motor de la economía digital. Como consecuencia del aumento de situaciones para aplicaciones de borde y de la gran cantidad de datos, se requiere una potencia de computación de borde cada vez mayor. Thundercomm EB6 Edge AI Box ha nacido para ello. Construido a partir del último SoC Qualcomm® QRB5165 y el acelerador Qualcomm® Cloud AI 100, los mismos procesadores que impulsan la plataforma Qualcomm® Robotics RB6 y la plataforma Qualcomm® Vision Intelligence, EB6 Edge AI Box cuenta con una potencia de cálculo mejorada de 70 a 200 billones de operaciones por segundo (TOPS), lo que le permite procesar abundantes datos con un retraso sistemático limitado y ser más que capaz de satisfacer las crecientes demandas de potencia de cálculo de entornos como la seguridad y la vigilancia, las fábricas inteligentes, los almacenes inteligentes, las ciudades inteligentes y la comunicación V2X, así como lo que se muestra en este evento, el seguimiento de múltiples objetos.

El seguimiento de múltiples objetos EB6 es una solución innovadora que localiza y sigue a las personas a través de las cámaras. En ella se integran varios algoritmos, como la detección de personas, el seguimiento de varios objetos y la proyección de la posición, y se realiza el posicionamiento y el seguimiento de la trayectoria de las personas bajo la perspectiva de varias cámaras. La solución de seguimiento de múltiples objetos EB6 proporciona información sobre la ubicación y la trayectoria de las personas desde una perspectiva cartográfica unificada, y puede aplicarse a la gestión de zonas autorizadas y a la supervisión de vallas electrónicas, a las estadísticas de seguimiento del flujo de pasajeros en centros comerciales y de las preferencias de los consumidores, a la monitorización de la seguridad en bancos, escuelas y fábricas, etc. En comparación con tecnologías como ReID, la solución de seguimiento de múltiples objetos EB6 es más robusta y puede evitar con eficacia los problemas causados por los cambios de ropa y la postura de los peatones.

"El mercado de la computación de borde tiene mucho potencial", afirmó Hiro Cai, director ejecutivo de Thundercomm. "Thundercomm apuesta por este mercado desde hace años y, con la ayuda de nuestro socio estratégico Qualcomm Technologies, Inc. hemos conseguido numerosos logros. EB6 Edge AI Box es uno de ellos. Con este nuevo miembro de la matriz de productos de borde de Thundercomm se acelerará la inteligencia de las industrias y se apoyarán más aplicaciones innovadoras desde el borde".

"El procesamiento de IA en el borde ofrece una forma más eficiente y práctica de recopilar y analizar cantidades masivas de datos y permitirá desbloquear una nueva serie de casos de uso inteligentes, que requieren soluciones industriales más potentes en el borde. Es un orgullo haber colaborado con Thundercomm en el EB6 Edge AI Box para acelerar más casos de uso e impulsar la innovación y la transformación en diferentes sectores verticales", declaró Sebastiano Di Filippo, director sénior de Desarrollo Empresarial de Qualcomm Europe, Inc.

El compromiso de Thundercomm con la computación de borde viene de muchos años atrás y desde entonces ha desarrollado una completa matriz de productos, entre los que se incluyen la serie EBX Edge AI box, OSware.edge, IoT Harbor, ModelFarm, algoritmos y soluciones de extremo a extremo, que abarcan desde el dispositivo, el borde, la nube hasta las aplicaciones y pueden satisfacer plenamente las diversas necesidades de los clientes globales que buscan soluciones en distintos escenarios de computación de borde.

Acerca de Thundercomm

Thundercomm es una empresa conjunta entre ThunderSoft y Qualcomm (Guizhou) Investment Co., Ltd. Con sede en San Diego, el principal objetivo de su creación fue acelerar la innovación en los sectores automotriz y de Internet de las cosas, y ofrece soluciones centralizadas impulsadas por Qualcomm Technologies. Gracias a sus capacidades de sistemas operativos, entre los que se incluyen Android, Linux y otros, las carteras de software externas y de tecnología de IA integradas al dispositivo de ThunderSoft, además de una red global de ventas y soporte, Thundercomm es un socio valioso y confiable para los clientes de todo el mundo que apuntan a construir productos de alta calidad y de última generación, además de acortar el período hasta la comercialización. Más información en www.thundercomm.com

Qualcomm es una marca comercial o marca registrada de Qualcomm Incorporated.

Qualcomm QRB5165, Qualcomm Cloud AI Card, Qualcomm Robotics RB6 y Qualcomm Vision Intelligence Platform son productos de Qualcomm Technologies, Inc. o de sus filiales.

