Comunicado de prensa de Business Wire: Tigo

Tigo Energy, Inc. ("Tigo" o la "Compañía"), proveedor líder de soluciones solares inteligentes y de almacenamiento de energía, reveló hoy su trabajo con Intercraft Solar ("Intercraft"), diseñador e instalador de soluciones de energía fotovoltaica solar con sede en Río de Janeiro, Brasil, para maximizar el desempeño solar en techos propensos a la sombra y con inclinaciones variables. Intercraft utiliza los dispositivos Tigo MLPE (Module Level Power Electronics) para ofrecer generación de energía óptima, control de nivel de módulo detallado y funcionalidad de apagado rápido avanzado.

Intercraft uses Tigo Flex MLPE devices because of their broad compatibility with inverter models from top manufacturers, which gives installers like Intercraft the flexibility to design systems to the cost and performance criteria provided by customers. (Graphic: Business Wire)

Intercraft sirve a mercados solares comerciales y residenciales combinando un enfoque en la satisfacción al cliente y servicio con la tecnología solar avanzada. Intercraft utiliza los dispositivos Tigo Flex MLPE debido a su amplia compatibilidad con modelos inversores de los principales fabricantes, lo que le da a los instaladores como Intercraft la flexibilidad de diseñar sistemas al costo y criterios de rendimiento provistos por los clientes. En la cartera de sistemas de Intercraft instalados con los optimizadores de Tigo Energy, a menudo se encuentran instalaciones con sombras debido a paredes, antenas y árboles, así como también un sistema terrestre con módulos a cuatro ángulos diferentes.

"Le recomiendo a mis clientes que usen lo que creo que es el mejor producto en el mercado porque estas inversiones deben ofrecer gran rendimiento durante más de dos décadas de vida, y Tigo siempre está en la lista", expresó Wesseley Dutra, copropietario de Intercraft Solar. "Los optimizadores Tigo TS4-A-O nos permiten diseñar sistemas que ofrezcan producción de energía solar notable, incluso en techos con obstrucciones de sombras como paredes, antenas y árboles. Además de un gran desempeño, implementamos Tigo porque los productos ofrecen la fiabilidad y longevidad que nuestros clientes esperan".

La plataforma Tigo TS4 maximiza el beneficio de los sistemas FV para los instaladores en todos los continentes. Con un rango de tamaño de menos de 10kW a más de 10MW, y una instalación en menos diez segundos segundos por módulo, Tigo tiene una cartera de productos seguros, confiables y probados a nivel mundial, desde apagado rápido hasta monitoreo a nivel de módulo y optimización de energía avanzada. Además, los productos Tigo pueden trabajar con más de 2000 tipos de inversores.

"En Tigo, nuestra misión es ayudar a que los instaladores solares ofrezcan la mejor solución posible para sus clientes empoderándolos con mayor flexibilidad de diseño, funciones y desempeño que ellos esperan", manifestó Hugo Moreira, gerente técnico para América Latina de Tigo Energy. "El equipo de Intercraft Solar sirve como un gran ejemplo de una compañía de instalación solar que aprovechas todas las ventajas de todo lo que tiene para ofrecer Tigo y esperamos con ansias nuestra colaboración continua".

Para obtener más información sobre los productos Tigo Flex MLPE, visite www.tigoenergy.com o póngase en contacto con el equipo de ventas de https://www.tigoenergy.com/contacts.

Acerca de Tigo Energy, Inc.

Fundada en 2007, Tigo es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de soluciones inteligentes de hardware y software que mejoran la seguridad, aumentan el rendimiento energético y reducen los costos operativos de los sistemas solares residenciales, comerciales y al nivel de los servicios públicos. Tigo combina su tecnología Flex MLPE (Module Level Power Electronics) y de optimizador solar con capacidades de software inteligentes en la nube para asegurar una supervisión y un control de avanzada de la energía. Los productos MLPE de Tigo logran el máximo rendimiento, permiten la supervisión de la energía en tiempo real y garantizan el apagado rápido requerido por el código a nivel de módulo. Además, Tigo desarrolla y fabrica diversos productos, por ejemplo, inversores y sistemas de almacenamiento en baterías para el mercado residencial de la energía solar más almacenamiento. Para obtener más información, visite www.tigoenergy.com.

Contacto

Contacto con los medios para Tigo en Brasil Manoel Monteiro marketing@tigoenergy.com

