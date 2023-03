Comunicado de prensa de Business Wire: Tones Products

Tones Products, una marca única de productos de belleza para uñas, manejada por mujeres, con sede en los EE. UU., anuncia hoy el lanzamiento de una nueva campaña en las redes sociales: "You Are Perfect" o "Eres perfecta". La iniciativa muestra la belleza de la imperfección en la vida cotidiana con personas de diversos orígenes.

Tones se enorgullece de haber apoyado a sus clientes con su mantra fundacional, "Perfection within Reach". La empresa, que cuenta con más de una década de experiencia en la industria, se esfuerza continuamente por mejorar y evolucionar, ofreciendo una amplia gama de productos para uñas de alta calidad. Si bien muchas personas sienten la presión de ser, lucir y parecer perfectas en todos los aspectos de sus vidas, Tones Products, que se enorgullece de su propia búsqueda de la perfección, alienta a las personas a ampliar su definición de perfección para abarcar todo lo que las hace sentir bien.

"En Tones, creemos que la belleza no se trata de ajustarse a los estándares sociales, sino de abrazar tu individualidad y tener confianza en tu propia piel", dice Eva Villalobos, propietaria de Tones Products. "Todos somos perfectamente imperfectos. Nuestra misión es crear productos que te hagan lucir y sentirte bien, pero que también te motiven y apoyen en tu vida diaria. 'You Are Perfect' es un recordatorio de que todos son hermosos tal como son".

La campaña celebra todas las formas de imperfección en la gente común, presentando temas socialmente relevantes como la sexualidad, la orientación de género, la edad, los derechos de la mujer, las opciones de estilo de vida y el bienestar. Desde estilos vibrantes y elecciones de maquillaje hasta el caos de trabajar desde casa, las imágenes muestran confianza en sí mismo y amor en todos los escenarios.

"Estoy impresionado. [Tones es] lo mejor que he encontrado en mucho tiempo", dice Magdalvelisse Zayas, cliente habitual de Tones. "Soy un técnico de uñas, y definitivamente ordenaré más y más de Tones".

Tones se ha inspirado en la vulnerabilidad y la fuerza mostradas por sus clientes y otros en todo el mundo, y por lo tanto alienta a todos a adoptar el mantra empoderador de la autoaceptación - "You Are Perfect".

Acerca de los productos de Tones

Una empresa familiar y dirigida por mujeres con sede en los EE. UU., Tones Products diseña y fabrica suministros para uñas en todo el mundo, incluidos geles, polvos acrilicos, arte para uñas, herramientas, accesorios y mucho más. Con más de una década de experiencia, Tones busca mejorar y evolucionar continuamente como empresa, encarnando su mantra, "Perfection within Reach".

Para más información, visite www.tonesproducts.com o síganos en Instagram @tonesproducts.

