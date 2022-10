Comunicado de prensa de Business Wire: Toshiba

Afirmando su compromiso de brindar una experiencia del usuario estelar, el software e?BRIDGE® Global Print de Toshiba America Business Solutions recibe el premio Gold Merit Award de 2022 por tecnología dentro de la categoría de Servicios en la nube.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221017005020/es/

Los premios Merit Awards reconocen las industrias a nivel global y el mercado al que sirven. Los Merit Awards por Tecnología fueron evaluados según las presentaciones que abordan las tecnologías que tocan a cada parte de nuestra vida que abarcan desde productos para el consumidor hasta empresas, liderazgo en soluciones e innovaciones.

"Felicitamos a Toshiba por su Merit Awards de 2022 en Tecnología por su innovación en la simplificación del proceso de impresión", manifestó Marie Zander, directora ejecutiva de Merit Awards. "Los servicios en la nube son un elemento esencial de nuestra vida cotidiana y convierten al software Global Print de Toshiba en una solución elegida que podemos utilizar independientemente de nuestra ubicación. Esperamos con ansias el éxito permanente de Toshiba".

El software Global Print de Toshiba permite que la fuerza laboral moderna ubicada en cualquier sitio imprima en cualquier momento y lugar. Ya sea que trabaje desde el hogar, la oficina, la cafetería o el vestíbulo de un hotel, el último software en la nube de Toshiba simplifica de manera integral el proceso de impresión. Global Print es el elemento más reciente de la plataforma en la nube Elevate Sky? de la empresa, que refuerza la productividad, la seguridad y la gestión del flujo de trabajo del cliente.

Global Print aborda el desafío de imprimir en la impresora de su elección, especialmente en múltiples ubicaciones. Lo hace permitiendo que los usuarios impriman en una cola de impresión única, segura y basada en la nube, y luego libere las impresiones con el comando del usuario final en cualquier impresora multifunción e-BRIDGE de Toshiba con Global Print instalado.

"Nuestro equipo está feliz y honrado por ganar el premio Gold Merit Award de 2022", declaró la vicepresidenta de Soluciones y Marketing de Salida de Toshiba America Business Solutions, Kerstin Woods. "Si bien recién está disponible, Global Print ya se está convirtiendo en algo bastante popular con nuestros clientes. Las empresas agradecen la manera sencilla e intuitiva en que la solución entrega los documentos desde prácticamente cualquier lugar, de modo que los pueda recoger de modo seguro en sus términos".

Haga clic para enviar un Tweet: El software Global Print de Toshiba se ve gratamente beneficiado

Acerca de Merit Awards

Los premios Merit Awards, diseñados para reconocer los esfuerzos presentados por las industrias globales y los mercados que ellos atienden, reconocerán a las empresas que han contribuido al crecimiento del mercado. Los Merit Awards están evaluados por ejecutivos del sector, personal de Merit Awards, miembros de los medios de comunicación y consultores. Para obtener más información, por favor visite nuestro sitio web en MERIT AWARDS (merit-awards.com).

Acerca de Toshiba America Business Solutions, Inc.

Toshiba America Business Solutions (TABS) es un proveedor de soluciones para el lugar de trabajo que ofrece una amplia cartera de productos de flujo de trabajo y gestión documental reconocidos por la industria para empresas de todos los tamaños en Estados Unidos, México y América del Sur y Central. TABS apoya las diversas necesidades de los profesionales de hoy a través de galardonadas impresoras multifunción e?STUDIO? impresoras de etiquetas y recibos, cartelería digital, servicios de impresión administrados y soluciones en la nube. Toshiba se centra continuamente en los clientes y las comunidades a las que sirve, tiene un compromiso con la sostenibilidad y ha sido reconocida como empresa sostenible de la lista Wall Street Journal Top 100 Para obtener más información, visite business.toshiba.com. Siga a TABS en Twitter, LinkedIn y YouTube.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221017005020/es/

Contacto

Merit Awards Marie Zander/Kate Roman info@merit-awards.com

Toshiba America Business Solutions Rick Havacko 949-462-6094 Rick.Havacko@tabs.toshiba.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.